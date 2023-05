Quando e dove si giocheranno le finali delle Amazon University Esports

Per gli organizzatori la competizione ha dato modo a giovani talenti di emergere e migliorare le proprie abilità, ma ha anche offerto a tutti i partecipanti la possibilità di fare nuove amicizie e di vivere un'esperienza unica nel mondo degli sport digitali. "Questo è stato un anno straordinario, e siamo entusiasti di presentare le finali dal vivo a Milano", ha dichiarato Francesco Basile, co-founder di King Esport. "Abbiamo visto una partecipazione record e una grande passione da parte dei giocatori e degli appassionati, e siamo pronti a celebrare il talento e la dedizione dei nostri finalisti. Sarà una grande festa”.

Il programma delle finali delle Amazon University Esports

Le finali delle Amazon University Esports prevedono due intensi giorni di competizione. Il 24 maggio, a partire dalle 15:00, sarà il turno di Rocket League, Teamfight Tactics e Clash Royale, mentre il 25 maggio toccherà, a partire dalle ore 10:00, a League of Legends e Valorant. A commentare le azioni ci sarà un imponente parco caster formato da Carlotta “Charlie_yay” De Simon e Lorenzo “AceRoxas” Di Berardino per League of Legends, mentre Roberto “Slim0” Zappia e Giacomo “Jjack” Podestà racconteranno la finale di VALORANT.

La finale di Rocket League è invece affidata al commento di Lorenzo “Kuma” Castiglia e Nicolas Ezequiel “Nickarg” Sosa. Al desk dello strategico Teamfight Tactics troveremo Yuri “Zero” Franchini e Nicolas “IceLoom” Bazzoni. Infine, Luca “Klais” Morga e Diego “DCSystem” Contó ci delizieranno con il commento di Clash Royale. Host ufficiale dell’evento Gabriele Donolato, speaker radiofonico e doppiatore.

Le squadre finaliste all’Amazon University Esports

Su League of Legends saranno Yutoru Pesigod, campioni in carica dal Politecnico di Milano, e Unina Esports, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, a sfidarsi. Per Rocket League avremo invece I Cavalli Sapienza Roma, detentori del titolo, contro il team Pesto University dell’Ateneo di Genova, come facilmente intuibile. Su Valorant la finale sarà un affare tra UniTn Esports, di Trento, e la Sapienza 2023 di Roma. Davide Rooney, campione della scorsa edizione, non sarà invece presente su Clash Royale che eleggerà un nuovo vincitore tra Matteo Clementi dell’Università di Udine e Ugo Gallo dell’Università degli Studi di Salerno.

Rimane infine Teamfight Tactics che vedrà partecipare ovviamente ben otto giocatori. Ad aver conquistato più punti durante la fase playoff sono stati: Francesco Perrelli, dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II”; Antonio Orlando, dell'Università "La Sapienza" di Roma; Davide Pieroni, dell'Università degli Studi di Pisa; Federico Puglisi, dell'Università degli Studi di Catania; Alessandro Pierantozzi, dell'Università "La Sapienza" di Roma; Mirko Papini, dell'Università degli Studi di Milano; Nico Isman, dell'Università "La Sapienza" di Roma; Mariagrazia Petrizzo, dell'Università degli Studi della Basilicata.

Non solo esports

Le finali delle Amazon University Esport 2023 saranno inoltre l’occasione per altre attività legate alla scena competitiva. Saranno infatti presenti diversi professionisti del settore, publisher, sponsor e professori che si alterneranno in panel dedicati per discutere di esports, gaming e del loro impatto nella società e nel mondo universitario. Sarà un'opportunità unica per i partecipanti di incontrare figure di spicco del settore e di approfondire la conoscenza di questo mondo.

Ci saranno inoltre, come già anticipato in altre iniziative di King Esport legate all’Amazon University Esport, workshop e momenti educational. Finora sono stati effettuati cinque workshop e otto tour presso diverse università, coinvolgendo oltre 700 ragazzi. Infine, durante tutto l'anno sono stati organizzati workshop esclusivi per i cosiddetti "ambassador", studenti che hanno sostenuto il progetto fin dall'inizio coinvolgendo le proprie università e partecipando attivamente all'attività formativa. Durante i due giorni delle finali, verranno consegnati gli attestati di frequenza, che coroneranno così un anno di impegno e dedizione.