The Skill Game: al via la seconda stagione con Bobo Vieri e Bernardo Corradi

Inizia oggi, 17 maggio, la seconda stagione di The Skill Game , il progetto della PLB , l’Academy di Bobo Vieri e Bernardo Corradi dedicata al gaming, che vuole supportare attraverso l’uso dei videogiochi i giovani talenti nello sviluppo di soft skill utili anche nel mondo del lavoro. Il progetto, sponsorizzato da ManpowerGroup, nasce nel 2022 per sottolineare l’importanza che assumono le soft skill nel mondo del lavoro, al pari delle competenze più tecniche. Nella prima stagione, candidata agli Italian Esports Awards 2022 , è iniziato un percorso che ha visto tanti talenti del mondo gaming raccontarsi e condividere il proprio percorso aiutando gli spettatori a cogliere il potenziale del mondo dei videogiochi.

Il format avrà al centro di ognuna delle quattro puntate una soft skill diversa e i videogiochi utili per allenarla. La puntata inaugurale del 17 maggio vedrà ospite i campioni di Fifa che oggi vestono la maglia azzurra ed avrà come tema il lavoro di squadra. La seconda del 25 maggio sarà dedicata all’attenzione ai dettagli e avrà come guest star Marco "vengeurR" Ragusa, campione del mondo di Quake nel 2021 e vincitore degli Italian Esports Awards nella categoria "best Italian Player". Il terzo appuntamento, in programma il 1° giugno, avrà come protagonista Amos, Sim Racer, secondo classificato alle Formula 1 Esports Series 2019 con la scuderia Ferrari e content creator, che parlerà di time management.

Una giornata speciale chiuderà la seconda edizione di The Skill Game l’8 giugno. Oltre alla puntata sul problem solving con Michelle Puttini, che sarà trasmessa live dall’Entertainment Hub milanese PLB World, saranno in programma una serie di eventi ricreativi in occasione della fine dell’anno scolastico, dedicati i giovani e giovanissimi che vogliono conoscere l’iniziativa e i suoi protagonisti e che potranno provare le postazioni nel centro esportivo voluto fortemente da Vieri e Corradi. Le puntate andranno in onda sul canale Twitch di PLB alle 18.30 e saranno condotte da Simone “Akira” Trimarchi, figura storica del mondo eSports italiano. Ad affiancarlo ci sarà Tiziano Brambilla, Assessment Solution Representative di Manpower ma anche streamer su Twitch col nickname TIZtw.

“Il nostro progetto non può prescindere da iniziative come The Skill Game" ha dichiarato Bernardo Corradi. "Fin dalla prima ideazione di PLB abbiamo cercato di comunicare che al centro di tutto deve esserci la tutela del talento dei ragazzi e la possibilità di dare loro nuove opportunità. Non tutti gli appassionati di videogiochi potranno diventare campioni ma così come avviene con lo sport anche gli esports sono in grado di aiutare un giovane a crescere come individuo arricchendo il proprio bagaglio di conoscenze e di capacità.

"Abbiamo fortemente voluto il centro di Milano, PLB WORLD il nostro entertainment hub, per completare il percorso iniziato nel 2020" aggiunge Christian Vieri. "Vogliamo dare non solo strumenti, nozioni e metodo ma anche infrastrutture tecnologiche a chi vuole mettersi in gioco in questo settore e coltivare il proprio talento. L’appuntamento dell’8 giugno sarà una giornata aperta a tutti gli appassionati che potranno venire, seguire la live – come già avviene con il format BOBOTV – interagire con i talent, mangiare insieme e mettersi alla prova tra PC, Console e Simulatori di ultima generazione” .

“Ci fa molto piacere essere arrivati alla seconda edizione di The Skill Game, un progetto pensato per dare ai più giovani una consapevolezza maggiore del mondo del lavoro" ha detto Daniela Caputo, Marketing e Innovation Director di ManpowerGroup Italia. "Le soft skill fanno parte a pieno titolo del ‘talent shortage’, ovvero la difficoltà per le aziende ad assumere profili con le competenze necessarie. I videogiochi possono fornire una parziale soluzione al problema ed entrare a pieno diritto nei curriculum”.

L’iniziativa è totalmente gratuita, aperta a tutti e si rivolge in particolare ai giovani in età scolare o agli iscritti all’università tra i 16 e i 24 anni.