Mortal Kombat sta per tornare con un reboot: ecco cosa sappiamo

Warner Bros. Games ha appena annunciato Mortal Kombat 1 , un nuovo titolo reboot del franchise di Mortal Kombat che in 30 anni ha venduto più di 80 milioni di copie. Sviluppato da NetherRealm Studios , il gioco rappresenterà la rinascita dell'universo di Mortal Kombat , creato dal Dio del fuoco Liu Kang, e introdurrà una versione reimmaginata e mai vista prima degli iconici personaggi. L'uscita di Mortal Kombat 1 è programmata per il 19 settembre 2023 , per PlayStation5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, e PC.

La Modalità storia di NetherRealm, che ha plasmato il genere, torna in un coinvolgente filmato ricco di cambiamenti inaspettati che coinvolgono le classiche rivalità e le storie personali di un'ampia schiera di personaggi, tra cui Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage e tanti altri. Mortal Kombat 1 introdurrà anche i lottatori Kameo: una schiera di partner dei personaggi che potranno assistere durante i match espandendo le possibilità di gioco.

"Con Mortal Kombat 1 stiamo reimmaginando l'universo di un franchise leggendario, che ha conquistato i giocatori per più di 30 anni e continua a superarsi di volta in volta", ha dichiarato David Haddad, presidente di Warner Bros Games. "Il talentuoso team dei NetherRealm Studios continua a spingere in avanti la serie in modi audaci, che hanno portato a una crescita costante del pubblico globale, e crediamo che Mortal Kombat 1 continuerà ad attirare nuovi giocatori e a entusiasmare i fan più accaniti".

"Mortal Kombat 1 segna un nuovo inizio per il franchise e non potremmo essere più emozionati di condividere questa nuova storia, accompagnata dalla reinterpretazione dei personaggi classici, con i nostri fan", ha dichiarato Ed Boon, responsabile creativo di NetherRealm Studios e co-creatore di Mortal Kombat. "Inoltre, introdurremo i combattenti Kameo, che aggiungeranno al gruppo una schiera unica di compagni. Molto presto vi mostreremo con piacere questa feature e altri nuovi elementi di gioco".

Mortal Kombat 1 è già disponibile per il preordine su tutte le piattaforme di lancio:

Mortal Kombat 1 Standard Edition sarà disponibile in versione fisica e digitale per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, e PC, inclusi Steam ed Epic Games Store.

Mortal Kombat 1 Premium Edition includerà il contenuto integrale dell'edizione standard, il Kombat Pack, l'accesso anticipato al gioco il 14 settembre, e 1.250 cristalli di drago, lavaluta di gioco. Il Kombat Pack comprenderà una skin del personaggio di Johnny Cage con l'aspetto del famoso attore ed esperto di arti marziali Jean-Claude Van Damme (disponibile dal giorno di uscita), accesso anticipato a sei nuovi personaggi giocabili (disponibili dopo l'uscita), e cinque nuovi lottatori Kameo (disponibili dopo l'uscita).

Mortal Kombat 1 Kollector’s Edition sarà disponibile in versione fisica solo per PlayStation 5 e Xbox Series X|S e includerà il contenuto dell'edizione Premium, l'accesso anticipato, una statuetta di 41 cm di Liu Kang realizzata da Coarse, una skin di gioco per i personaggi ispirata a Liu Kang, tre stampe artistiche esclusive, una valigetta d'acciaio e 1.450 cristalli di drago aggiuntivi (2.700 complessivi).

In tutti i preordini di Mortal Kombat 1 sarà incluso Shang Tsung come personaggio giocabile e chi preordinerà il gioco per PlayStation 5 o Xbox Series X|S riceverà anche l'accesso alla beta di Mortal Kombat 1, che sarà disponibile ad agosto 2023.