Assetto Corsa: ecco il nuovo Lamborghini Super Trofeo esports e come partecipare

I piloti di tutto il mondo, a bordo delle Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2, si sfideranno per diventare ambasciatori del marchio Lamborghini nel campo degli eSport in Europa, Nord e Sud America e nelle regioni dell'Asia-Pacifico (APAC). I piloti europei potranno partecipare a una serie di corse online a quattro turni, precedute da una competizione hotstint. Nelle regioni NALA e APAC, invece, ci sarà una singola qualificazione hotstint seguita da una Finale che vedrà sfidarsi i migliori 24 piloti di ciascuna regione.

Tra le novità di questa quarta stagione del campionato c’è l’opportunità per gli aspiranti campioni di misurare le proprie capacità, in presenza, in alcuni dei più famosi circuiti europei. La Fanatec Arena, accanto al paddock del Fanatec GT World Challenge Europe, verrà messa a disposizione del pubblico per cimentarsi con le simulazioni di gara avanzate. Il pilota più veloce di ogni evento si aggiudicherà una wild card per accedere alla finalissima di The Real Race – Super Trofeo Esports.

I prossimi eventi in presenza si terranno uno al Circuito di Spa-Francorchamps il 2 luglio e uno al leggendario Nürburgring il 29 luglio. Gli eventi europei culmineranno domenica 30 luglio, quando 24 piloti, qualificati dagli eventi digitali e in presenza, si incontreranno in una competizione che si terrà sul famoso circuito del Gran Premio del Nürburgring per contendersi il ruolo di pilota ufficiale nel nuovo Automobili Lamborghini Esports Team. Le finali del Nord e Sud America si svolgeranno virtualmente sabato 2 settembre e le finali APAC mercoledì 6 settembre, con i vincitori di ciascuna regione che si uniranno alla famiglia Lamborghini come rappresentanti del marchio all'interno dei campionati delle rispettive regioni. Tutti gli eventi di The Real Race - Super Trofeo Esports saranno trasmessi in diretta, esclusivamente sui canali ufficiali di Lamborghini Squadra Corse su YouTube e sui social. Di seguito il programma delle qualificazioni e delle gare, se pensate di avere la stoffa del campione potete iscrivervi a questo link.

Qualificazione Hotstint UE

Circuito Paul Ricard: Inizio il 5 giugno alle 11:00 CEST / Fine il 12 giugno alle 10:00 CEST

Circuito di Monza: Inizio il 12 giugno alle 11:00 CEST / Fine il 19 giugno alle 10:00 CEST

Circuito di Barcelona-Catalunya: Inizio il 19 giugno alle 11:00 CEST / Fine il 26 giugno alle 10:00 CEST

Circuito di Spa-Francorchamps: Inizio il 26 giugno alle 11:00 CEST / Fine il 3 luglio alle 10:00 CEST

Gare di qualificazione UE

Gara 1. Paul Ricard il 15 giugno alle 19:30 CEST

Gara 2. Monza il 22 giugno alle 19:30 CEST

Gara 3. Barcelona il 29 giugno alle 19:30 CEST

Gara 4. Spa il 6 luglio alle 19:30 CEST

Finale regionale UE in presenza:30 luglio 2023

Gara 1 - Circuito del Gran Premio del Nürburgring

Gara 2 - Circuito del Gran Premio del Nürburgring

L'obiettivo per ciascun partecipante del campionato The Real Race - Super Trofeo Esports sarà quello di arrivare primo nella grande finale e diventare un pilota ufficiale nel nuovo Automobili Lamborghini Esports Team. Anche i vincitori delle regioni NALA e APAC si uniranno alla famiglia Lamborghini come rappresentanti del marchio all'interno dei campionati delle rispettive regioni.

- di Riccardo Lichene