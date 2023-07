La Stagione degli Abietti di Diablo 4 sta arrivando: ecco cosa aspettarsi

La prima stagione di Diablo IV , la Stagione degli Abietti, sarà live il 20 luglio alle 19:00 ora italiana con una nuova storia stagionale, nuove serie di missioni, nuovi boss, nuovi dungeon, un nuovo pass battaglia e altro ancora. In più sono in arrivo sei nuovi oggetti unici e sette aspetti leggendari.

Cosa aspettarsi dalla nuova Stagione degli Abietti

Una forma deviata delle sinistre macchinazioni di Lilith ha dato vita a una nuova minaccia, gli Abietti. Questi abomini in decomposizione vagano per Sanctuarium in preda alla frenesia, attaccando senza esitazione chiunque si trovi a portata di mano. Gli eroi di Diablo IV saranno chiamati a indagare su questa misteriosa malattia in una nuova serie di missioni con l'aiuto di Cormond, un ex sacerdote della Cattedrale della Luce, che vi insegnerà addestra anche a recuperare i Cuori Abietti che alimentano queste bestie malvagie e a convertirli in poteri che potenziano e cambiano la struttura delle vostre build.

Per stare al passo con l'implacabile sete di sangue degli Abietti dovrete usare i loro cuori contro di loro. I nuovi nemici parzialmente corrotti, un tipo di Abietto, lasceranno cadere un Cuore Abietto. Questi possono essere catturati eseguendo un rituale con la Gabbia dell'Intrappolamento, un oggetto acquisito durante la missione introduttiva della stagione. I nemici parzialmente corrotti non si faranno abbattere facilmente e cercare di catturarne il cuore li trasformerà in un nemico completamente corrotto. Se riuscirete a sconfiggere questo abominio otterrete un Cuore Abietto che potrà essere inserito in speciali alloggiamenti dei vostri gioielli al posto di una gemma normale.

Questa prima stagione introdurrà 32 Cuori Abietti divisi in quattro categorie che forniscono bonus nuovi e unici. Il sistema di progressione, poi, è molto semplice per cui all'aumentare della forza dei nemici abietti da sconfiggere aumenterà anche il potere che riceverete dai loro cuori. Uno dei posti migliori per acquisire questa nuova risorsa sono i nuovi Tunnel Abietti, dei dungeon ad alta rigiocabilità brulicanti di nemici. Qui potrete affrontare Varshan il Consumato, la nuovissima boss battle di questa stagione.

Un nuovo personaggio per la nuova Stagione degli Abietti

Con la Stagione degli Abietti che inizierà il 20 luglio entrerà in vigore il nuovo sistema di creazione dei personaggi per i regni stagionali. Per partecipare alle stagioni, infatti, è necessario creare un nuovo personaggio nel regno stagionale. Non è necessario acquistare un Battle Pass o eventuali componenti aggiuntivi per giocare ai contenuti stagionali, ma dovrete aver completato la campagna con almeno un personaggio. Una volta fatto, qualsiasi personaggio stagionale inizierà il gioco con:

- L'opzione di saltare la campagna.

- La vostra cavalcatura immediatamente disponibile.

- Tutti gli altari di Lilith scoperti in precedenza e la relativa fama.

- Tutte le aree della mappa precedentemente scoperte e la relativa fama.

Al termine della stagione, il personaggio che avrete creato e i suoi progressi verranno trasferiti nel reame eterno. Verranno trasferiti anche tutti gli oggetti che avrete raccolto e potrete riportare questo personaggio su Sanctuarium quando vorrete. L'unica cosa che non verrà trasferita saranno le funzionalità specifiche della stagione come i Cuori Abietti che non saranno più accessibili.

Gli sviluppatori commentano così la loro decisione: "Le stagioni ci offrono l'opportunità di introdurre meccaniche di gioco innovative in Sanctuarium per un periodo di tempo limitato. Visto che le stagioni si azzerano, possiamo creare temi stagionali pazzi e divertenti senza doverci preoccupare di bilanciarli con le meccaniche introdotte nelle stagioni passate o future. Partiamo da una solida linea di base del Reame Eterno e ci costruiamo sopra". Le stagioni, poi, sono pensate per nuovi personaggi e per la sperimentazioni di classi e build nuove. L'obiettivo è quello di rendere tutti in grado di superare le sfide da incubo introdotte da una nuova esperienza e di progredire insieme agli altri giocatori nel viaggio stagionale.

Come funziona il battle pass della Stagione degli Abietti

Il percorso stagionale è suddiviso in capitoli, ciascuno con missioni da completare. Man mano che avanzerete otterrete nuovi Aspetti Leggendari, un Titolo di Maestria e una Pergamena dell'Amnesia, che fornisce gratuitamente un Albero delle Abilità e il Ripristino del Tabellone Campione. Il Viaggio fornisce anche Favore, la risorsa utilizzata per scalare i livelli del Battle Pass, che si guadagna naturalmente giocando, sia che si tratti di uccidere demoni, completare missioni o le altre attività di Diablo IV.

Il Battle Pass della Stagione degli Abietti inizierà il 20 luglio alle 19:00 ora italiana e avrà 90 livelli, 27 gratuiti e 63 Premium. Le Ceneri Fumanti, poi, sono la valuta dedicata all'acquisizione di determinati bonus e si ottengono solo dai livelli gratuiti. Potrete spenderla per ottenere benedizioni stagionali che forniscono un bonus al guadagno di esperienza, d'oro o degli oboli a seconda di quella che sceglierete. I bonus ottenuti dalle benedizioni stagionali durano solo fino alla fine della Stagione degli Abietti. Infine, chi ha acquistato l'edizione digitale Deluxe o Ultimate di Diablo IV e desidera riscattare il proprio pass battaglia per questa stagione, dovrà accedere alla sezione Stagioni del negozio e selezionare l'opzione per attivare il suo pass battaglia.

-di Riccardo Lichene