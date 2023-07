Federico Chiesa è sulla copertina del nuovo EA Sports FC24 nell'edizione Ultimate

Oggi EA Sports ha presentato la copertina di EA Sports FC 24 Ultimate Edition , con alcuni dei migliori giocatori del panorama contemporaneo insieme ad alcune leggende del calcio. La copertina ricca di stelle, su cui svetta in prima filo lo juventino Federico Chiesa, segna una nuova era per EA Sports, in quanto fan e giocatori contribuiranno a inaugurare un nuovo capitolo del franchise con FC 24 , sottolineando la natura globale del fandom calcistico.

Nel video dell’annuncio ufficiale di EA Sports FC 24, interamente realizzato con il motore di gioco Frostbite, i fan possono vedere la copertina di FC 24 Ultimate Edition prendere vita e dare una prima occhiata al nuovo gioco. Con la voce di Daniel Kaluuya, attore, produttore e scrittore vincitore di un premio Oscar, il filmato mostra l'impegno di EA Sports nel portare la comunità globale di EA Sports FC più vicina che mai al calcio e invita i fan a far parte del futuro del mondo del pallone.

Per dare il via a un capitolo completamente nuovo e per celebrare EA Sports FC, la comunità calcistica mondiale è invitata a unirsi al Club in occasione di uno speciale evento livestream il 13 luglio alle 6:30 ora italiana. Tale evento, che copriremo dal vivo e con tante chicche in esclusiva, includerà un discorso da parte di portavoce esecutivi e di ospiti speciali, i dettagli sul prossimo titolo EA Sports FC 24 e la rivelazione dell'atleta di copertina della Standard Edition.

Tutti gli atleti sulla copertina di EA Sports FC 24 Ultimate Edition

Nella fila posteriore (da sinistra a destra):

Marta (BRA), Marcus Rashford (ENG), Rudi Völler (GER), Pelé (BRA), Zinedine Zidane (FRA), Bukayo Saka (ENG) e Andrea Pirlo (ITA).

In terza fila (da sinistra a destra):

Mia Hamm (USA), Johan Cruyff (NED), Alex Scott (ENG), Ronaldinho (BRA), Alexandra Popp (GER) Riquelme (ARG), Didier Drogba (CIV) e Leicy Santos (COL).

In seconda fila (da sinistra a destra):

Jude Bellingham (ENG), David Beckham (ENG), Vinícius Jr. (BRA), Erling Haaland (NOR), Sam Kerr (AUS), Leah Williamson (ENG), Marquinhos (BRA) e Youssoufa Moukoko (GER).

In prima fila (da sinistra a destra):

Alexander Isak (SWE), Selma Bacha (FRA), Alexia Putellas (SPA), Virgil Van Dijk (NED), Son Heung-Min (KOR), Trinity Rodman (USA), Federico Chiesa (ITA) e Enzo Fernández (ARG).