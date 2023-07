Chiesa rimane alla Juve: almeno per EA FC 24

La nuova Juventus che verrà sarà in gran parte differente da quella che abbiamo visto nella stagione 2022/2023. L'arrivo di Giuntoli come "uomo del mercato bianconero" ha fatto chiaramente capire che a parte pochissimi eletti non ci sono garanzie di rimanere per la prossima stagione, nessuno è indispensabile, sono tutti sacrificabili per il bene superiore della squadra. E del bilancio aziendale, si dovrebbe aggiungere. Una strategia che a Napoli ha funzionato benissimo, portando nell'ultimo anno dopo addii storici ed eccellenti, e l'arrivo di uno sconosciuto Kvaratskhelia, al terzo scudetto azzurro dopo oltre trent'anni.

Tutti sul mercato

Ciò significa che davanti ad offerte da capogiro, magari in arrivo dalla Premier o da una come Barca, Real e PSG, chiunque potrebbe essere ceduto. Persino uno come Federico Chiesa, figlio d'arte e tra gli eroi degli europei, che dopo un lungo stop per infortunio era tornato sui campi nel 2023 con la Juventus. Per lui è stata una stagione complessa e difficile, intervallata da altri brevi stop che ne hanno condizionato il rendimento. Nonostante ciò, rimane senza dubbio uno dei cardini della Juventus del futuro, sempre che non arrivino, appunto, offerte irrinunciabili per lui e per la squadra bianconera.

Addio FIFA

Nell'attesa di conoscere il prossimo futuro "reale" di Chiesa, Electronic Arts ha già svelato quello "digitale". Il publisher di videogiochi ha presentato ufficialmente la copertina del nuovo EA FC 24, il suo nuovo futuro calcistico che sostituirà il fortunato franchise FIFA. Per chi non avesse seguito quanto accaduto negli ultimi due anni, Electronic Arts ha mandato in pensione FIFA dopo aver ricevuto dalla FIFA, la Federazione del calcio mondiale di Infantino, una richiesta maggiorata per l'utilizzo del nome. EA ha allora preferito rinunciare, creando un nuovo titolo e chiamandolo EA FC, che come da tradizione proseguirà con il numero 24. L'ultimo era stato FIFA 23, che non è detto che scompaia del tutto: Infantino ha già fatto sapere di essere al lavoro per trovare un publisher con cui proseguire il franchise.

Due gli italiani presenti

Presentato dalla voce narrante del premio Oscar Daniel Kaluuya, il trailer di presentazione del nuovo videogioco ha anche mostrato la prima copertina ufficiale che coinvolge diversi nomi del calcio moderno e del passato, sia maschile che femminile. Ed è così che accanto a Johann Cruyff c'è Jude Bellingham, uno degli acquisti più costosi di questa sessione di mercato. O ancora David Beckham con Eerling Haaland, ma anche Samantha Kerr e Leah Williamson. E gli italiani? Sono due: uno lo abbiamo già annunciato, è proprio Federico Chiesa che indossa (non sappiamo ancora per quanto tempo) la maglia della Juventus. L'altro invece è una vecchia conoscenza proprio della Juventus, così come del Milan e dell'Inter, oltre che della nazionale azzurra, autore del passaggio filtrante per Grosso nella semifinale contro la Germania ai mondiali di 17 anni fa: Andrea Pirlo, da poco diventato ufficialmente il nuovo allenatore della Sampdoria appena retrocessa in Serie B.