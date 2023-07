FC24: Ultimate Team cambierà radicalmente! L'analisi della nostra prova in anteprima

Dopo una prima infarinatura qualche giorno fa, eccoci finalmente con la guida definitiva al nuovo EA Sports FC24, il simulatore calcistico attorno a cui ruoterà l’ecosistema competitivo non solo italiano ma di tutto il mondo. John Shepard , l’executive producer di EA Sports FC ha voluto mostrare i muscoli prima di introdurre i suoi colleghi incaricati delle diverse sezioni del gioco ricordandoci che la community di FC, ovvero quella di Fifa fino al prossimo 29 settembre, è composta da 150 milioni di giocatori che interagiscono con i 100 stadi, i 19mila atleti e i 700 club che fanno parte del portfolio di Electronic Arts. Il gioco sarà diviso in tre macro-sezioni: Player and Manager Career, Clubs e Volta Football, e Ultimate Team, ma prima di analizzarle dobbiamo dedicare un po’ di spazio ai grandi cambiamenti in fatto di gameplay che le influenzeranno tutte e non di poco.

Com’è il gameplay di FC24?

Per parlare delle innovazioni tecniche più importanti di FC24 è salito sul palco della Clubhouse di Amsterdam Sam Rivera, senior producer del gioco, che ha detto: “Quello di quest’anno è il più grande passo in avanti in termini di innovazione per un videogioco sportivo. Il calcio è formato da giocatori unici, le loro caratteristiche e il loro talento, e abbiamo voluto tradurre questa molteplicità attraverso le nostre tre tecnologie fondamentali con l’obiettivo di aumentare il realismo di come i giocatori si muovono, giocano e sono rappresentati”. La prima di queste tre tecnologie è Hypermotion V, una nuova combinazione di motion capture e machine learning. V sta per volumetrico, questo vuol dire che ora gli sviluppatori possono creare delle animazioni nuove di zecca direttamente dalle riprese delle partite, senza far indossare una tuta da mocap ai calciatori. “Questo ci permette di catturare le mosse e lo stile dei giocatori tramite telecamere speciali che analizzano le giunture dei giocatori (ginocchia, gomiti, bacino ecc…) e con questi dati plasmiamo nel giro di pochi giorni dei nuovi asset per il gioco” continua Rivera. Il sistema ha già analizzato 180 partite per un totale di 1.3 miliardi di frame di dati scannerizzati.

Un’altra nuova tecnologia in arrivo con FC24 si chiama AI Mimic, che il team di Rivera ha usato per replicare alla perfezione il movimento dei giocatori. L’esempio che ci è stato mostrato aveva al centro la corsa di Haaland e come il giocatore norvegese spinge le braccia all’indietro mentre scatta. Grazie alle riprese e all’intelligenza artificiale il modello digitale dell’attaccante del City correrà esattamente come lui. Solo 1200 giocatori riceveranno questo tipo di trattamento perché solo di loro hanno abbastanza dati, ma più player arriveranno in futuro. L’anno scorso vi abbiamo raccontato di AcceleRATE, il sistema per lo scatto con tre profili diversi di esplosività: in FC24 farà il suo debutto la versione 2.0 che avrà sette profili differenti. L’argomento non è stato approfondito, quindi solo in fase di recensione potremo dirvi di più. Con l’AI True Flight Ball Phisics, poi, anche il comportamento della palla sarà guidato dall’intelligenza artificiale: “Abbiamo un algoritmo che sta imparando il comportamento della palla in campo per replicarlo nel modo più fedele possibile nelle situazioni più diverse, dai rimbalzi alle interazioni con i giocatori, tutto in modo automatico per creare scenari il più autentici possibile”.

Cosa sono i Playstyle di FC24

La più grande novità di FC24 sono senza dubbio i Playstyle, delle abilità (ognuna con la sua versione potenziata chiamata Playstyle+) che i giocatori avranno a disposizione in tutte le modalità, dalla carriera ad ultimate team. I Playstyle non sono altro che delle passive che migliorano un determinato aspetto del gioco di un giocatore. Alcuni aumentano la potenza dei tiri di testa, altri velocizzano il dribbling e altri ancora permettono una difesa più serrata. Non tutti i giocatori avranno accesso a tutti e 34 i Playstyle disponibili e solo i top player potranno ottenere la versione + che potenzia ancora di più una determinata caratteristica. Il Playstyle Trickster, per esempio, ha accesso ad animazioni uniche in fase di scarto; chi ha il bonus Dead Ball, invece, avrà una linea di tiro più larga nelle punizioni, e poi ci sono power headers, speed dribbler, blocks e molti altri. I Playstyle sono divisi in cinque categorie e andranno a influenzare pesantemente ogni aspetto del gioco soprattutto in Ultimate Team. In FC24, poi, migliorano in passaggi, con una funzione che permette di vedere la traiettoria in tempo reale e curvare la palla, vengono ripensati i dribbling a bassa velocità, viene inserito uno speciale passaggio a due tocchi in cui il giocatore “si passa la palla da solo”, come ha detto Rivera, per scartare un avversario, e i difensori avranno accesso a un nuovo tipo di mossa per il rimpossesso della palla che gliela farà mantenere molto vicina al corpo e al terreno per manovre più statiche. Per rendere efficaci tutte queste nuove manovre gli sviluppatori hanno inserito un nuovo sistema di gestione dell’input lag che rimuove preziosi frame di attesa tra la pressione dei pulsanti sul controller e la risposta dei player a schermo sia online che offline.

Mat Prior, senior game design director, ha preso la palla che gli ha passato Rivera per approfondire le novità legate agli aspetti più tecnici e grafici, che noi vi riassumeremo in breve. “Il nostro obiettivo è rendere i giocatori più realistici nei movimenti e nel loro aspetto, per questo abbiamo rivoluzionato la gestione dei tessuti, che ora hanno un peso e reagiscono ai movimenti all’ambiente e l’illuminazione con ombre più definite e sfaccettate”. Poi sono state introdotte tutta una serie di nuove animazioni e sequenze cinematiche legate ai momenti prima, dopo e durante l’intervallo di ogni partita. Ci sono la stampa, i commentatori, i tifosi, le telecamere negli spogliatoi e le interviste dopo partita, il tutto generato in base all’andamento del match e allo stato della stagione del giocatore. “Vogliamo iniziare a innovare piuttosto che replicare per quanto riguarda il broadcast”, continua Prior, “per questo lanceremo con FC24 delle funzioni in realtà aumentata che analizzano le traiettorie, la precisione dei giocatori, le probabilità di vittoria, il possesso palla e la fatica dei singoli calciatori. Saranno una novità per noi perché abbiamo deciso di andare oltre quello che è disponibile nel mondo reale. Tutte queste informazioni, poi, vengono fornite all’interno del flusso di gioco, senza doverlo interrompere”.

FC24 Ultimate Team: si potranno migliorare le valutazioni di giocatori

Una grande ventata di aria fresca, e potenziale instabilità, sta arrivando nella modalità Ultimate Team che ci hanno spiegato Garreth Reeder, senior producer, e Jean Teather, producer. A partire da FC24 “si potranno far evolvere i giocatori del proprio Ultimate Team migliorando le loro statistiche e sbloccando nuovi Playstyle” ha detto Reeder. Così potrete migliorare le valutazioni totali e delle singole statistiche di ogni giocatore che troverete; non sappiamo quanto sarà semplice o accessibile come funzione ma è certamente una prospettiva unica per il competitivo del simulatore calcistico di EA. Per far evolvere un giocatore dovrete metterlo all’interno dell’evolution pass, da qui il gioco traccerà i suoi movimenti in partita per completare delle sfide specifiche. Una volta terminate sbloccherete la sua prima evoluzione e riceverete dei miglioramenti permanenti. Ci è stata mostrata una carta base di Moukoko con un punteggio di 68. Attraverso due evoluzioni la sua carta si è trasformata prima in un 77 e poi in un 85 con alcuni parametri che sono cresciuti anche di 15 punti. Ogni carta di UT potrà essere evoluta, anche quelle di campagne promozionali, come i TOTY (Team of the Year) o i TOTS (Team of the Season), e alcuni top player potranno anche guadagnare dei Playstyle + tramite questo sistema. Le evoluzioni sono ancora un work in progress ma gli sviluppatori ci hanno detto che “non ci saranno limitazioni” e che il loro obiettivo è creare “giocatori unici che rispecchiano i desideri dei player”.

L’altra grande novità della modalità Ultimate Team di FC24 è che 1600 atlete dei principali campionati femminili d’Europa entreranno in Ultimate Team; manca ancora, purtroppo, la Serie A Femminile. Sarà possibile creare squadre miste perché “ogni atleta riceve una valutazione che rispetta la sua performance nel suo campionato” ha detto Teather “così possiamo livellare il piano di gioco. Quando abbiamo iniziato a progettare l’inclusione delle donne in UT non aveva senso separare i due mondi, sappiamo che nel mondo reale le prestazioni fisiche di calciatori e calciatrici sono diverse ma quando abbiamo analizzato entrambi i campionati abbiamo deciso di valutarli in modo realistico, analizzando ciascuna performance ed equiparandola in Ultimate Team. Vogliamo unire le due metà del mondo del calcio, questo è il nostro obiettivo di rappresentazione e teniamo molto al feedback dei fan in questo ambito”. Tanto l’introduzione dei Playstyle quanto quella delle atlete dei campionati femminili inserisce una miriade di variabili all’interno dell’ecosistema competitivo, quindi dopo aver appreso la notizia il bilanciamento è diventato immediatamente una delle nostre preoccupazioni principali. Quando abbiamo intervistato Teather e Reeder, però, ci hanno rassicurato dicendo che “dal punto di vista del gameplay competitivo nel corso del ciclo di sviluppo live ci saranno aggiornamenti e bilanciamenti durante tutto l’anno divisi in stagioni che aggiungeranno anche dei nuovi contenuti sia nelle evoluzioni sia nei Playstyle. Stiamo ancora decidendo quale sarà la cadenza ottimale delle stagioni così come l’impatto di nuove evoluzioni e come si integreranno con gli obiettivi. Le giocatrici (e quindi c’è un problema di scala) non avranno campagne promozionali identiche ma ci saranno sicuramente TOTY e TOTS, il resto lo stiamo ancora perfezionando”.

Come funzionano la carriera di squadra e del singolo giocatore di FC 24 (Player e Manager Career)

Tutte le sfaccettature della modalità carriera del vecchio Fifa sono state ristrutturate in due grandi pilastri che compongono l’esperienza per giocatore singolo di FC24: Player e Manager Career, ovvero le modalità che fanno gestire al giocatore un’intera squadra o un singolo calciatore. Alex Constantinescu, principal game designer, e Pete O’Donnel, game design director, ci hanno detto che questa scelta è dettata anche dal fatto che il pubblico di Fifa si divide in 2: "i più giovani sono più attenti alle personalità e sono di frequente più affezionati al singolo calciatore piuttosto che a un team. I giocatori dai 25 anni in su, invece, sono più tradizionali nel loro approccio al calcio in digitale e proni a tifare per una squadra, indipendentemente dai suoi membri”. Fatte le dovute premesse i due hanno iniziato a raccontarci i miglioramenti in arrivo alla modalità manager. “Introdurremo un nuovo sistema chiamato Total Management che vi permetterà di adottare una filosofia di gioco, assumere l’allenatore che meglio la rispetta con la sua visione tattica (che vede stili iconici come il Tiki Taka, il Gagenpressing e il Park the Bus) e gestire i bonus che vanno a ciascun giocatore. Dopo le critiche mosse al sistema dell’anno scorso, poi, è in arrivo un rinnovato sistema di preparazione alle partite con programmi di allenamento dedicati (suggeriti anche dall’Ai di gioco in base ai tratti che il coach vuole sviluppare), rapporti prepartita e sessioni di potenziamenti speciali che permettono a un giocatore che non lo possiede di acquisire un Playstyle specifico per controbattere a una strategia avversaria.

In più i manager di domani potranno osservare una partita in corso con il nuovo Tactical View che oltre alle telecamere tipiche delle dirette televisive ha la prospettiva da bordo campo dare ordini e urlare ai giocatori proprio come fanno i più irosi allenatori. La carriera giocatore, invece, vedrà l’aggiunta di una nuova meccanica: gli agenti. Nel mondo reale queste figure professionali sono più importanti che mai e saranno fondamentali anche in FC per portare il proprio giocatore ai club più prestigiosi. Per avanzare, infatti, dovrete completare obiettivi dentro e fuori dal campo e attirare l’attenzione su di voi. A livello di gameplay puro, poi, dovrete dare al giocatore un’identità forte che potrete scegliere tra i percorsi base ideati dal gioco. Quelli che ci sono stati mostrati sono il Maverick, pensato per coloro a cui piace rischiare, e il Trickster che da spettacolo in campo e intrattiene il pubblico diventando sempre più famoso. Altra novità importante di FC24 è l’inizio di una partnership pluriennale con il Pallone d’Oro, il premio più ambito dai singoli calciatori di tutto il mondo. Nella modalità carriera, sia da calciatore singolo sia da manager, potrete vincere l’ambito premio e riceverlo sul palco in una cutscene speciale destinata a far emozionare molti fan.

I due sviluppatori ci hanno descritto così il loro approccio: “Stiamo lavorando per rinfrescare la modalità carriera da un po’ di tempo e non è facile perché è davvero massiccia e ci serve tempo per intervenire su quelle cose che da fuori sembrano le più piccole. La nostra impressione è che quest’anno siamo riusciti a migliorare parecchio l’esperienza sia dal punto di vista del manager sia del giocatore. Abbiamo ascoltato la community e abbiamo semplificato gli allenamenti tanto per i singoli calciatori quanto per le squadre: potrete concentrarvi sull’energia, sulla concentrazione, e una serie di altri parametri per migliorare le prestazioni in campo. Abbiamo dovuto studiare bene il nostro passato non solo per implementare cose nuove ma anche per imparare dagli errori che hanno frustrato la community. Strutturare la carriera secondo questi due pilastri è stata una mossa forte da parte nostra, ne siamo consapevoli, ma mette in risalto i nostri obiettivi. Qui (nella modalità carriera ndr) è dove potrete sperimentare al meglio tutte le combinazioni di giocatori, Playstyle, nature e stili tattici per arrivare prontissimi agli incontri online. In più abbiamo implementato la possibilità di riprendersi i punti abilità per provare strategie nuove senza dover ricominciare”.

Pro Club diventa Club e Volta Football si rinnova in FC24

Sono due le novità principali in arrivo per le modalità più casual di FC 24: Volta Football e Club, l’ex Pro Club. La prima è un formato di leghe per competere che si resetta ogni sei settimane con classifiche, premi cosmetici e divisioni sempre più difficili da scalare. La seconda è l’arrivo del cross play tra console e Pc (la Nintendo Switch resta esclusa) che faciliterà il divertimento in questi modi di giocare più leggeri. Per scalare le divisioni sarà fondamentale guadagnare punti vincendo o pareggiando. Non verrete mai retrocessi ma le sfide che vi troverete davanti saranno sempre più difficili. Più il vostro club avrà successo, poi, più fan verranno a vedervi e i vostri compagni di squadra guidati dall’Intelligenza Artificiale diventeranno più intelligenti. Anche in questa modalità, ovviamente, ci saranno i Playstyle ma sappiamo ancora poco su queste due sfaccettature del gioco e non appena avremo qualcosa in più ve lo racconteremo.

Sul finire della presentazione altri due annunci sono stati fatti da John Shepard, l’executive producer di EA Sports FC. Il primo riguarda la Nintendo Switch la cui versione di FC24 userà il Frostbyte Engine per un’esperienza più fluida; il secondo è un bonus speciale per tutti coloro che acquisteranno FC24 prima dell’inizio di novembre. Questi giocatori particolarmente dediti, infatti, verranno nominati tra i founder di FC24. Oltre a ricevere delle personalizzazioni uniche al lancio, i fondatori riceveranno dei bonus dedicati nelle stagioni e nei videogiochi a venire come forma di ringraziamento da parte di EA. Non sappiamo ancora di che natura saranno questi benefici ulteriori, ma il fatto che questo status resterà di stagione in stagione e di videogioco in videogioco ci ha colpito e ci sembra un modo nuovo e interessante di premiare i pionieri di un nuovo titolo.

Durante l’evento di Amsterdam, infine, siamo riusciti a provare una versione pre-beta del gioco in cui era disponibile solo un match dimostrativo tra Manchester City e Paris Saint Germain con la stella di copertina Haaland a fare da capocannoniere. Le fondamenta del gioco ci sono parse invariate rispetto a Fifa 23 (come dicono gli inglesi “se non è rotto non aggiustarlo”) e visto il piccolo monitor non siamo riusciti a notare i molti miglioramenti grafici e prestazionali che ci hanno descritto gli sviluppatori. Consapevoli che si tratta di un prodotto ancora in sviluppo, tuttavia, abbiamo notato una notevole differenza del flusso di gioco per quanto riguarda le partite tra atlete nei campionati femminili e quelle tra i colleghi maschi. Le calciatrici ci sono parse più agili (come nel mondo reale) e scattanti e il gameplay più frenetico, meno tattico e più aggressivo delle loro controparti. Il nostro tempo di gioco è stato limitato e non abbiamo potuto testare nel dettaglio i Playstyle o i sette nuovi tipi di scatto AcceleRATE, ma finora ci è sembrato un titolo con del potenziale che potrebbe fare del bene al mondo del calcio grazie all’inclusione delle calciatrici in Ultimate Team. Ora non resta che aspettare la nostra recensione prima della data di uscita del 29 settemebre per scoprire se tutte queste promesse verranno mantenute, se i Playstyle romperanno o meno il gioco e se Ultimate Team cambierà radicalmente con l’introduzione delle evoluzioni.

- Di Riccardo Lichene