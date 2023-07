Gianluca Vialli verrà celebrato in FC24 diventando un Eroe

Sportività, determinazione, coraggio, positività e resilienza sono solo alcune delle molte qualità per le quali Gianluca Vialli era amatissimo. In accordo con la famiglia Vialli, EA Sports FC celebrerà la sua memoria attraverso una serie di iniziative realizzate in collaborazione con la sua ex squadra, la Juventus FC. In partnership con Marvel Entertainment, Vialli verrà anche illustrato in un artwork ispirato ai Supereroi Marvel, che lo immortalerà come una leggenda del gioco e un esempio e modello da seguire.

Vialli è stato un faro sia per il suo carattere che per le sue qualità, un attaccante che ha fatto gioire tutti coloro che hanno avuto la fortuna di vederlo giocare. Il suo fascino unico e la sua bacheca di trofei sono stati altrettanto memorabili. "La Leggenda", con il suo sorriso, ha portato la Juventus a vincere un'iconica UEFA Champions League, conquistando i cuori di tutti i tifosi di Torino e di chiunque si era sintonizzato per assistere al loro trionfo. Goleador da record, orgoglioso rappresentante dell'Italia a livello internazionale e leader carismatico, Vialli è stato davvero un Eroe e un vero piacere da vedere in campo.

Oltre ad includerlo nel gioco, EA Sports svelerà un progetto di calcio per chi sta imparando in onore di Gianluca Vialli quest'autunno attraverso il programma EA Sports FC Futures, un piano su scala globale per investire in modo significativo nel calcio delle comunità locali, con l'obiettivo di far crescere la passione per il gioco in tutti.