Il porting di Ratchet and Clank: Rift Apart è il riscatto di Sony - la recensione

Dopo gli eccellenti porting di Spiderman e Miles Morales la reputazione di Sony quando si tratta di portare le sue grandi esclusive su Pc è stata macchiata dal disastro di The Last of Us Parte 1 che, al lancio, ha causato una tempesta di critiche a causa dei suoi molti problemi. Ora il mondo PlayStation non ha più nulla di cui preoccuparsi perché l'ira dei giocatori Pc verrà certamente placata dal fantastico porting appena uscito di Ratchet and Clank: Rift Apart , esclusiva di lancio della PS5 nel 2021 e attualmente uno dei migliori videogiochi next gen in circolazione.

Abbiamo rigiocato la decima avventura del Lombax più famoso della galassia e del suo amico robotico e non c'è niente da fare, il gioco è un capolavoro come su PS5 e ora un sacco di persone in più possono godere della sua storia irriverente e intrigante, del platforming ultra rifinito e del combattimento estremamente soddisfacente che hanno fatto di questo gioco un'icona. Ci sono solamente due difetti per quanto riguarda questa esperienza, il primo sono le specifiche raccomandate che chiedono una scheda grafica Nvidia GeForce RTX 2060 o AMD Radeon RX 5700, 16 GB di RAM e un SSD, il secondo è la mancata disponibilità di tutti i capitoli precedenti della serie per chi non ha mai posseduto una console Sony.

Il nostro Pc di prova non era lontano dalle specifiche consigliate ma alzare le impostazioni e accendere il ray tracing lo ha trasformato in un 747 che decolla. Se però avete dell'hardware con più muscoli verrete ricompensati con uno dei videogiochi più belli e rifiniti attualmente sul mercato. La grafica di Rift Apart è una gioia per gli occhi, piena di dettagli e con un'illuminazione, specialmente nelle scene notturne, che lascia a bocca aperta. Nemmeno le sezioni più action del gameplay si permettono dei compromessi dal punto di vista visivo: che siate in una palude fangosa o tra le strade di una metropoli cyberpunk, ogni dettaglio è rifinito e non c'è l'ombra di una sbavatura. Le transizioni ultra veloci grazie all'utilizzo di un SSD, poi, fanno di questo gioco un'esperienza fluida e che, pur nella sua brevità, non si vuole mai mettere giù. Ratchet & Clank: Rift Apart, infatti, vede gli storici protagonisti separati da uno strappo dimensionale che rischia di distruggere l'universo. Clank si ritrova a collaborare con una Ratchet di un universo alternativo chiamata Rivet, mentre Ratchet fa squadra con Kit, una piccola robot che è una versione alternativa di Clank.

Giocare a questo gioco mette una fame insaziabile di altri contenuti con protagonista il lombax e il suo amico robotico ma i possessori di Pc non hanno alcun modo legittimo di giocare i capitoli precedenti. Non servono conoscenze pregresse per apprezzare la storia di Rift Apart, che si introduce molto bene da sola e spiega quanto serve ai nuovi arrivati. I fan della serie, poi, avranno un mare di citazioni tra cui perdersi e su cui farsi qualche risata. Una bella collezione degli altri videogiochi di questo dinamico duo, però, sarebbe un'aggiunta molto gradita al catalogo di molti videogiocatori nuovi e nostalgici. Un altro consiglio sarebbe di giocare a questo titolo con un Dual Sense, il controller della PS5, visti i moltissimi feedback aptici realizzati appositamente ma se questa periferica non è già in vostro possesso non vale la pena acquistarne una solo ed esclusivamente per Rift Apart.

In 10-15 ore anche i più completisti riusciranno a chiudere questo titolo al 100% il che potrebbe far storcere il naso ad alcuni appassionati più attenti al portafoglio. Se Ratchet and Clank: Rift Apart, nel giro di qualche mese, otterrà gli stessi sconti che ha su console, allora il prezzo sarà decisamente più abbordabile e ancora più persone potranno goderselo. Sappiate che, se siete alla ricerca di un'esperienza action adventure stratificata, con una storia che colpisce e dei personaggi iconici e ben sviluppati, allora Ratchet and Clank: Rift Apart è il gioco che fa per voi e il suo porting per Pc è di ottima qualità, si tratta solo di aspettare i saldi giusti.

-di Riccardo Lichene