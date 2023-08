eFootball si prepara alla versione 2024 con la Stagione0

Konami ha appena annunciato un nuovo aggiornamento per eFootball , ecco la Stagione 0: Pronti all'azione. Con l'inizio della nuova stagione calcistica, la Stagione 0 offrirà ai fan e agli utenti la possibilità di aggiornare i kit e le maglie delle loro squadre preferite per prepararsi al meglio per il nuovo campionato in arrivo.

"Offrire agli appassionati di calcio di tutto il mondo l'opportunità di godersi un nuovo gioco di calcio, con un realismo senza precedenti come mai prima d'ora. Questa dichiarazione d'intenti non ha mai lasciato la nostra mente" dicono gli sviluppatori. "Proprio per questo motivo, abbiamo raccolto e continueremo a raccogliere il maggior numero possibile di feedback dai nostri utenti. Sulla base del vostro prezioso feedback, continueremo a migliorare e implementare nuove funzionalità per rendere il gioco ancora più divertente per un numero ancora maggiore di appassionati di calcio. Mentre voltiamo un'altra pagina nel calendario calcistico del mondo reale, anche eFootball partirà dal 2022 al 2023. Che si tratti di talenti accattivanti delle partite di apertura, continueremo a offrirvi le ultime novità della stagione calcistica attraverso un'intera serie di contenuti entusiasmanti".

eFootball Mobile, poi, celebra il raggiungimento dei 650 milioni di download. A febbraio 2023 KONAMI ha annunciato che la versione mobile di eFootball aveva raggiunto l'incredibile cifra di 600 milioni di download in tutto il mondo. Sei mesi dopo, il titolo festeggia un altro importante traguardo superando i 650 milioni di download. Per celebrare questo incredibile risultato, gli utenti potranno approfittare di una speciale campagna (attiva dal 3 agosto) ricca di bonus, obiettivi, eventi, sfide e molto altro ancora.

I bonus all'accesso garantiranno fino a 450.000 GP, 150 monete, 3 Epic Chance Deal. Grazie agli eventi della campagna, gli utenti potranno guadagnare altri 360.000 GP, 90.000 punti esperienza e 200 monete. Inoltre, giocando un totale di 50 partite, gli utenti potranno ottenere 300 monete.