Il Red Bull Home Ground sarà a Tokyo: cosa aspettarci dal grande torneo di Valorant

Il Red Bull Home Ground, il torneo invitational di VALORANT più importante dell'offseason, torna per il suo quarto anno e si dirige a Tokyo, in Giappone, mettendo una contro l'altra alcune delle squadre più forti del mondo per competere in quello che ora è un punto fermo del calendario di VALORANT. Dal 3 al 5 novembre, i fan potranno sintonizzarsi sui canali della Red Bull per assistere agli emozionanti match-up e alle partite molto combattute che si terranno nell'arena di sumo Ryogoku Kokugikan.

Il Red Bull Home Ground vedrà la partecipazione di otto top team, che arriveranno a Tokyo da ogni angolo del globo, con sei squadre invitate direttamente e due che si guadagneranno un posto attraverso un Last Chance Qualifier. Cerca ulteriori informazioni poiché le squadre partecipanti verranno rivelate nelle prossime settimane!

Quasi 6.000 biglietti saranno disponibili per i fan che vorranno entrare al Ryogoku Kokugikan, dove alle sei squadre invitate si uniranno due squadre provenienti dalle qualificazioni Last Chance che si terranno in Giappone e in Europa. Costruito nel 1985, l'enorme stadio può ospitare oltre 10.000 visitatori ed è stato sede di eventi dal vivo di sumo, e persino boxe olimpico. I biglietti saranno in vendita a partire dal 27 settembre.

Il Red Bull Home Ground vanterà anche alcuni talenti di hosting e casting di livello mondiale. Iain Chambers dirigerà l'evento, con Tom 'TOMBIZZ' Bissmire, Mitch "MitchMan" McBride, Seth "Achilios" King e Clinton "Paperthin" Bader al banco di casting e analisi.

All'ultimo Red Bull Home Ground, 100 Thieves e Cloud9 si sono affrontati testa a testa nella Grand Final, con i primi che sono stati incoronati campioni al Victoria Warehouse di Manchester, nel Regno Unito. L'anno scorso i 100 Thieves hanno fatto il loro debutto al Red Bull Home Ground e non hanno perso una singola partita durante il torneo sbaragliando i concorrenti europei e dominando ogni fase della competizione.

Giunto alla sua quarta edizione, il Red Bull Home Ground continua a essere un torneo di riferimento per l'offseason delle squadre professionistiche che cercano di tenersi al passo con l'evoluzione del gioco e per i fan che vogliono vedere emozionanti match-up. Insieme al Red Bull Campus Clutch, il torneo globale open di VALORANT per studenti universitari che avrà le sue finali mondiali a Istambul il prossimo novembre, il 2023 continua l'impegno del marchio a supportare VALORANT sia a livello professionale che di grassroots.