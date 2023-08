Ecco gli orari e luoghi per incontrarsi al Pokémon GO Fest 2023 e come avere MegaRayquaza

Questo fine settimana, sabato 26 e domenica 27 agosto, milioni di allenatori di tutto il mondo si riuniranno per il Pokémon GO Fest Global. Potrete partecipare in qualsiasi luogo gratuitamente ma per i più appassionati c'è un biglietto opzionale per l'evento (al prezzo di $14,99 dollari) che arricchirà l'esperienza con ricerche speciali, bonus aggiuntivi e altro ancora. Dopo la sua apparizione per la prima volta agli eventi dal vivo del Festival di Pokémon GO 2023 a London, Osaka e New York City, la megaevoluzione di Diancie, MegaDiancie, farà il suo debutto mondiale per gli Allenatori e le Allenatrici in possesso di un biglietto durante il Festival di Pokémon GO 2023. Gli Allenatori e le Allenatrici che partecipano all’evento globale, poi, potranno trovare i meteoriti, un nuovo oggetto di Pokémon GO, attraverso una ricerca speciale. Questi meteoriti sembrano essere in qualche modo collegati a MegaRayquaza. Gli Allenatori e le Allenatrici che danno a Rayquaza un meteorite scopriranno che questo può insegnargli l’attacco caricato Ascesa del Drago. Solo un Rayquaza che conosce Ascesa del Drago potrà megaevolversi una volta ricevuta abbastanza Megaenergia.