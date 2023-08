Freya Spiers: la host di Counter Strike Global Offensive ci racconta la sua eredità

Quando si tratta degli esport di Counter Strike , in pochi hanno vissuto in prima persona l’evoluzione del titolo da sideshow della GamesCom a fenomeno internazionale come Freya Spiers. Lei ha presentato tutti i più grandi eventi degli ultimi anni e intervistato centinaia di giocatori dopo i match che hanno fatto la storia di questo gioco. Con Counter Strike 2 che sta per fare il suo debutto non potevamo pensare a una persona migliore con cui analizzare l’eredità dello sparatutto tattico della Valve e l’impatto del grande aggiornamento che sta per arrivare.

Quale pensi sia stato l'impatto più duraturo che CS:GO ha avuto sul mondo degli eSport?

“Questa è davvero una bella domanda. Non so se la mia sia una risposta cliché, ma per me è l’unità e la coesione dell’intera comunità di Counter-Strike. Sono andata al mio primo evento in assoluto a Colonia nel 2014, quando le competizioni di CS facevano parte della Gamescom. C'erano forse 400-500 persone nel pubblico. All'IEM di Colonia di quest’anno c’erano 37mila fan. Era pieno, tutto esaurito, e c'era un vero senso di appartenenza alla comunità.

Sai che tutti sono lì per condividere una grande passione e celebrare il gioco. Soprattutto perché siamo abbastanza sicuri che questo sarà l'ultimo IEM Colonia per CS:GO. Penso alla capacità di unire così tante persone e anche di crescere così rapidamente. Nove anni fa eravamo in un piccolo stand, parte di una convention molto più grande e ora possiamo fare il tutto esaurito nelle arene di tutto il mondo. Penso che per me questa sia l’eredità più grande di Counter-Strike: Global Offensive”.

Cosa di Counter Strike lo ha reso così popolare come eSport?

“Penso che Counter-Strike sia un eSport davvero interessante se paragonato a Dota 2 e League of Legends perché la curva di apprendimento iniziale per comprenderlo è piuttosto accessibile. Ci sono due squadre, è 5v5 e l'economia e le armi sono relativamente facili da seguire a livello superficiale. Tuttavia, una volta che ci entri e ne capisci le basi, il gioco si rivela molto più profondo di quanto ci si possa aspettare. Impari come giocano le diverse squadre, come puoi trarre vantaggio dalle situazioni e come sfruttare l'economia. Ti immergi rapidamente nella community e nel gioco perché non ci sono barriere all'ingresso, se vuoi giocare ti basta guardare Counter-Strike per capirlo davvero.

Uno dei miei ricordi preferiti è legato al Major che FACEIT ha fatto a Twickenham in cui la security si è appassionata tantissimo al gioco. Facevano domande del tipo: “Ok, dopo 15 round, perché la squadra blu è diventata la squadra gialla?” e potevi vedere che erano davvero coinvolti. Counter-Strike ha un ottimo approccio iniziale ma poi una volta che ti sei appassionato c'è molto altro che puoi imparare”.

La popolarità di CS è la prova definitiva che un ecosistema open è migliore di uno in franchising?

“È una domanda interessante perché Valve sta attivamente respingendo l’idea di campionati partner o in franchising. La FACEIT Pro League (FPL), poi, è un enorme circuito grassroots completamente aperto ed è lì che molte squadre vanno a scovare i giocatori emergenti, e questa è una strada estremamente accessibile per chiunque. Penso che sia d'aiuto anche il fatto che anche l'ESL Pro League sia incredibilmente aperta, molte squadre diverse con retroterra diversi possono qualificarsi.

Questo è un fattore che contribuisce enormemente alla popolarità CS perché se sei un giocatore e stai guardando le competizioni e vuoi diventare come i tuoi eroi c’è una strada ben precisa per farlo. Sono d’accordo con l’affermazione che un ecosistema open sia migliore di uno in franchising e non penso che vedremo mai in CS lo stesso franchising iper-restrittivo che c’è in League of Legends”.

CS ha un incredibile ecosistema grassroots grazie a FACEIT, qual è la ricetta per provare a replicare lo stesso successo con altri titoli?

“FACEIT è incredibilmente aperta a tutti, non è nemmeno necessario avere un abbonamento premium per competere e salendo di grado puoi passare da giocatore occasionale a giocatore professionista. FACEIT è già riuscita a prendere ciò che le persone amano dell’ecosistema di Counter-Strike e ad implementarlo su altri giochi come Rainbow Six Siege. FACEIT ha anche recentemente annunciato che organizzerà la prima PUBG MOBILE Challenger Cup alla fine di agosto con coppe giornaliere che assegneranno punti FACEIT ai giocatori, quindi si sta espandendo ben oltre CS.

È una domanda difficile in senso lato perché i giochi diventano sempre più popolari quanto più persone ci giocano. Sviluppando un ecosistema ben fatto vai a creare una sorta di profezia che si autoavvera: più giocatori ci sono, più spettatori otterrai, più alto sarà il montepremi. L'investimento degli editori è fondamentale e penso che CS sia in un esempio a parte perché se guardi i montepremi di CS rispetto ai montepremi di Dota 2, la differenza è enorme. Non abbiamo l’elemento del crowdfunding che dimostra semplicemente come la passione delle persone possa portare un gioco a diventare enorme, ma la pipeline di talenti c’è e se ci sono i soldi i pro arriveranno”.

Chi è stato, secondo te, il più grande di tutti i tempi sia dal punto di vista del gioco di squadra che da quello del puro potenziale distruttivo?

“Ooo questa è una questione controversa in questo momento perché c’è una competizione accesissima tra S1mple e ZywOo! Ovviamente, quest'anno ZywOo è uno dei preferiti, ma la longevità di S1mple è indiscussa. Poi ci sono giocatori come Dupreeh, il più decorato

di CS:GO con 5 major vinti. È semplicemente incredibile vedere la sua consistenza, quindi lui è sicuramente nella top. Non posso non citare leggende come f0rest e GeT_RiGhT che hanno avuto un impatto enorme perché sono stati tra i primi a costruire un brand di sé stessi in CS:GO, al punto per cui il pubblico andava non solo a vederli giocare, ma anche per incontrarli come persone. Penso che sia molto importante per i giocatori costruire un personal brand riconoscibile.

Ci sono giocatori come Niko che non hanno tutti i riconoscimenti che forse meritano, quindi è stato bello vederlo vincere all'IEM Colonia lo scorso fine settimana. Penso che dal punto di vista del gioco di squadra, Dupreeh sia stato uno dei migliori perché tutti quelli con cui parli dicono che è il giocatore più altruista. Ha ricoperto praticamente ogni singolo ruolo, ha sperimentato di tutto. All'inizio di CS:GO era un adolescente e ora è un papà, ha vissuto la sua vita attraverso CS. Penso che dimostri le sue qualità come compagno di squadra, non solo come giocatore”.

Tutti, sia le squadre che i giocatori, continuano a dire che nulla cambierà con Counter Strike 2, gli credi o senti che sta per arrivare un grande cambiamento sulla scena?

“Penso che l’aggiornamento a CS2 sia interessante perché non ricominceremo da capo. Valve non ci sta strappando tutto da sotto i piedi e non sta cambiando ogni cosa, ha in programma degli aggiornamenti per mantenere il gioco fresco. Non penso che ci sarà un enorme cambiamento. Il modo in cui Valve lo sta trattando ora è fantastico perché stanno convincendo le persone a provare le cose gradualmente, provando le mappe e chiedendo feedback. Personalmente, le granate fumogene sono ciò che mi entusiasma di più. Sarà interessante vedere come cambiano meccanicamente le cose”.

Sul lavoro o nella tua vita personale c'è mai stato un momento in cui hai realizzato che senza questo gioco la tua vita sarebbe stata completamente diversa?

"Mia madre è morta improvvisamente quattro mesi fa. È stato un momento difficile, e di cui ancora mi sento soffocare a parlarne. Ma una cosa che mi resterà sempre impressa è che era così dannatamente orgogliosa di me e lo devo anche a Counter Strike. È venuta a guardare la prima volta che ho hostato l'ECS a Londra ed è stata un'esperienza straordinaria. Ripenso a quel periodo e per lei vedermi ottenere la mia indipendenza facendo quello che mi piace è stato la realizzazione di ciò che chiunque vorrebbe per il proprio figlio. Questi ultimi quattro mesi mi hanno fatto davvero riflettere su ciò a cui devo la mia indipendenza, che in primo luogo dipende da lei e dalla sua influenza sulla mia vita, ma anche da Counter-Strike e dalla community. Senza CS non so dove sarei e sono così grata che mia madre abbia potuto vedermi perseguire le mie passioni e avere successo".

Qual è stata la tua storia preferita nel mondo di CS? Potrebbe trattarsi di uno zero to hero, di un comeback mostruoso o di un arco di redenzione personale, cosa ti ha colpito di questo eSport dal punto di vista narrativo?

"Il mio momento preferito è stato la maturazione progressiva di ZywOo. La prima volta che ha giocato su un palco è stato al FACEIT Major nel 2018. Non lo avevo mai incontrato di persona e stavo intervistando i giocatori, chiedendo loro come si sentivano. Sono arrivata da lui e lui ha detto ‘no, no, no’, quindi ho pensato oh no, ho completamente spaventato questo ragazzo! Poi ho scoperto che pensava che il suo inglese non fosse abbastanza buono perché era nervoso nel comunicare. É stato fantastico vedere la sua fiducia in sé stesso crescere e vederlo sviluppare la propria personalità. È un giocatore incredibile e ha dato ragione a tutti quando dicevano che sarebbe stato il prossimo grande mito. È uscito dalla FPL e ora fa parte di un team internazionale che comunica in inglese. Ne è super orgoglioso ed è bellissimo da vedere. È un ottimo esempio di come in CS:GO abbiamo potuto osservare i giocatori crescere e vedere una parte enorme della loro vita svolgersi davanti a noi".

- di Riccardo Lichene