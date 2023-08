La beta di RENNSPORT può essere vostra se seguite la nuova stagione di simracing della ESL R1

La ESL R1 è tornata con una nuova stagione autunnale che prenderà il via il 31 agosto e durerà fino al DreamHack Winter del 24 novembre. Nel corso di otto round e un Fall Major, 48 piloti di simracing di 12 scuderie si batteranno per una quota nel montepremi da 225mila Euro.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla stagione autunnale dell'ESL R1 2023

La seconda stagione della lega di simracing di ESL R1, inizierà il 31 agosto con il suo Round 1, e si concluderà entro la fine dell'anno con un Fall Major a novembre. Il round introduttivo vedrà alcuni dei migliori piloti virtuali del mondo affrontarsi in un’accesa competizione, con l’obiettivo di farsi strada attraverso la stagione autunnale con la migliore posizione possibile. La stagione continuerà per altri sette round, prima di concludersi con l'ESL R1 2023 Fall Major dal 24 al 26 novembre. Si svolgerà dal vivo durante il festival di tre giorni, DreamHack Winter, a Jönköping, Svezia, dove partecipanti e fan da tutto il mondo saranno testimoni delle performance dei migliori piloti e team di tutta la stagione che si affronteranno in un finale mozzafiato.

I piloti e i team si batteranno per una quota del montepremi da 225mila euro che sarà distribuito tra il Campionato Scuderie e il Campionato Piloti, celebrando rispettivamente le migliori squadre in competizione e i migliori piloti individuali. Inoltre, colui che porterà a casa il primo posto nel Campionato Piloti sarà incoronato solo e unico Campione della stagione autunnale dell' ESL R1 2023.

Gli spettatori che si sintonizzeranno dal vivo durante tutta la stagione, poi, avranno anche la possibilità di ottenere un codice per la beta di RENNSPORT, il nuovo simulatore di guida su cui verrà svolto il campionato e che attualmente è in fase di beta chiusa. Questa iniziativa offrirà ai giocatori a casa l'opportunità di affrontare le piste ultrarealistiche che i piloti della ESL R1 hanno affronteranno durante la stagione.

Programma e formato dell'ESL R1 2023:

Suddivisa in otto round che si concluderanno con l'ESL R1 2023 Fall Major, la stagione autunnale avrà un nuovo sistema di punti. I fan potranno anche sintonizzarsi sulle partite a eliminazione diretta che verranno trasmesse in streaming giovedì dagli streamer PabloGz205, Valhovamp, GutoColvera e GeorgeMorgan.

Turno 1: 31 agosto - 1 settembre

Turno 2: 7 - 8 settembre

Turno 3: 21-22 settembre

Turno 4: 28-29 settembre

Turno 5: 5 - 6 ottobre

Turno 6: 26-27 ottobre

Turno 7: 2-3 novembre

Turno 8: 9-10 novembre

ESL R1 2023 Fall Major: 24-26 novembre

Piloti e team confermati per la stagione autunnale dell'ESL R1 2023

Mercedes-AMG Petronas Esports Team

Macchina: Mercedes

James Baldwin

Bono Huis

Marko Peji?

Graham Carroll

Porsche Coanda Esports Racing Team

Macchina: Porsche

Joshua Rogers

Mitchell DeJong

Dayne Warren

Mack Bakkum

BMW M Team BS+Competition

Macchina: BMW

Ryan “Ryan” Barneveld

Ferris “Ferris” Stanley

Ibraheem “ibrah” Khan

Pedro “BMWPedro” Sanchez

FaZe Clan

Macchina: Porsche

Ian “Crimsix” Porter

Matti Sipilä

Gianmarco Fiduci

Cem Bolukbasi

FURIA

Macchina: BMW

Caique “Oliveira” Oliveira

Gustavo “Ariel” Ariel

Lasse “Sørensen” Sørensen

Lasse “Bak” Bak

G2 Esports

Macchina: BMW

Robbie Stapleford

Eamonn Murphy

Sebastian “Sebi” Job

Isaac “Isaac” Price

HEROIC

Macchina: Porsche

Tommy Østgaard

Mikkel Gade

Tuomas Tähtelä

Oskar Biksrud

MOUZ

Macchina: Audi

Maximilian Benecke

Moritz Löhner

Patrik Holzmann

Yuri Kasdorp

Team Redline

Macchina: BMW

Luke Bennett

Kevin Siggy

Jeffrey Rietveld

Enzo Bonito

R8G eSports

Macchina: Audi

Marcell Csincsik

Erhan Jajovski

Jiri Toman

Thibault Cazaubon

Mercedes-AMG Williams Esports Team

Macchina: Mercedes

Dáire McCormack

Jack Keithley

Nikodem Wisniewski

Jacub Brzezi?ski

Mercedes-AMG E-Sports Team ART

Macchina: Mercedes

Niklas Houben

Kevin “Kev” Ellis, Jr.

Jamie “Jamie” Fluke

Yohann “Yohann” Harth

Il montepremi totale di € 225.000 per la stagione autunnale dell'ESL R1 2023 sarà distribuito tra le prime sei squadre del Campionato a squadre e i migliori 12 piloti del Campionato piloti. Inoltre, ci sarà anche un premio per le prime tre squadrecreeranno i migliori contenuti durante la stagione.

Infine, come parte della stagione autunnale ESL R1 2023, anche i primi tre piloti di ogni round avranno diritto a un premio in denaro. Il primo classificato riceverà 1.000 euro, il secondo classificato 400 euro e infine il terzo classificato 150 euro. Per il Round 8, il pilota primo classificato vincerà € 1.100 per aver conquistato la prima posizione.

Campionato a squadre

Posizione, premio in denaro per la posizione e premio per i contenuti creati

1° € 40.000 € 7.000

2° 20.000 € 4.000 €

3° € 15.000 € 1.500

4° € 12.500 -

5° €7.500 -

6° €5.000 -

7° - 12° - -

Totale € 100.000 € 12.500

Campionato Piloti

Posizionamento, Premio in denaro e Premio in denaro per i round

1° 40.000 € 1.000 € (7x; 1.100 € per il round 8)

2° € 15.000 € 400 (8x)

3° € 10.000 € 150 (8x)

4° € 8.000

5° € 6.000

6° € 5.000

7° € 3.500

8° € 3.000

9° € 2.750

10° € 2.500

11° € 2.250

12° € 2.000

13 - 24 -

Totale € 100.000 € 12.500