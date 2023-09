WoW Dragonflight: tutte le novità di Guardiani del Sogno dal raid alla nuova zona

Abbiamo visto in anteprima tutte le novità che arriveranno nel corso dell'inverno su World of Warcraft Dragonflight con l'aggiornamento Guardiani del Sogno che avrà al suo centro le macchinazioni di Fyrakk per impadronirsi del nuovo albero del mondo: Amirdrassil. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui nuovi contenuti.

Cosa è successo in Braci di Neltharion, Fratture nel Tempo e Furia Incarnata

In Braci di Neltharion (10.1), i campioni di Azeroth si sono uniti a Irathion, Ebissian e Sabellian per esplorare l'Aberrus, il Crogiolo d'Ombra, il laboratorio di Neltharion un tempo segreto che si trova nelle profondità della Caverna di Zaralek. Dopo aver sconfitto le mostruosità che hanno incontrato, gli avventurieri hanno affrontato il Comandante delle Scaglie Sarkareth, che sperava di scoprire i segreti di Neltharion e di ottenerne il retaggio per i propri scopi. Dopo la sconfitta di Sarkareth è stato trovato in Ebissian un nuovo Aspetto dello Stormo dei Draghi Neri.

Altrove, sulle Isole dei Draghi, lo Stormo dei Draghi di Bronzo è stato impegnato in Fratture nel Tempo a respingere le invasioni provenienti da linee temporali parallele, collaborando con i campioni per prevenire l'oscura trasformazione di Nozdormu nella versione dell'Infinito di se stesso conosciuta come Murozond. Impedendo con successo l'ascesa di Murozond, è stata inavvertitamente fornita a Iridikron l'opportunità di fuggire attraverso un portale del Vuoto, lasciando Fyrakk e Vyranoth a portare a termine i suoi piani contro gli Aspetti e i campioni.

In Furia Incarnata, mentre le Incarnazioni rimaste pianificavano i passi successivi, è diventato chiaro a Vyranoth che Fyrakk non cercava solo un riscatto per quella che loro considerano l'indebita ingerenza dei Titani sulla specie dei Draghi, ma semplicemente più potere. Un confronto tra le due Incarnazioni ha portato a uno scontro testa a testa. Convinta che Fyrakk possa rappresentare una minaccia più grande, Vyranoth torna dalla sua vecchia amica Alexstrasza, avvertendola delle intenzioni di Fyrakk su Amirdrassil, il nuovo Albero del Mondo. Alexstrasza ricorda a Vyranoth dei suoi nobili desideri, e le due si riconciliano: Vyranoth ora può schierarsi con gli Aspetti in difesa di Amirdrassil. I nostri sforzi ora si reindirizzeranno a proteggere l'Albero del Mondo, Amirdrassil, che mette radici nel Sogno di Smeraldo, e le cui energie si stanno manifestando in tutte le Isole dei Draghi. Per farlo aiuteremo lo Stormo dei Draghi Verdi a impedire che le Incarnazioni ne rubino il potere.

Il sogno di smeraldo ora è visitabile in una nuova zona

Con l'arrivo di Guardiani del Sogno, giocatori e giocatrici si avventureranno in una piccola sezione del Sogno di Smeraldo, tornando nel posto in cui Merithra, Malfurion e Tyrande piantarono il seme che ora è diventato il nuovo Albero del Mondo, Amirdrassil. Il Sogno di Smeraldo è un reame magico, profondamente connesso con il piano fisico di Azeroth e il progetto dei Titani. "É come Azeroth ma più etereo e perfetto" ci ha detto Katherine Bankson, Assistant Lead Quest Designer. All'interno del Sogno troviamo foreste lussureggianti i cui rami curvi vengono scossi dal potere etero che soffia in quel luogo, e pozze curative con fondali giocosi e profondità abissali. Per colpa dei piani di Fyrakk e della sua alleanza con i Druidi delle Fiamme, purtroppo, questa pacifica serenità verrà scossa alle sue radici. I campioni vedranno posti in cui i Druidi delle Fiamme hanno cominciato a introdurre il caos e dove il letale Ombrofuoco piove dall'alto sulla terra.

Il vostro primo compito, raggiunto il Sogno di Smeraldo, sarà stabilire un avamposto così da poter organizzare e portare avanti la difesa di Amirdrassil. I Custodi del Sogno saranno il nostro punto di contatto in zona e grazie alla Fama guadagnata con loro otterrete anche nuove ricompense. Guardiani del Sogno aggiungerà nuove corse del Volo Draconico, glifi da collezionare e abilità da apprendere, e una nuova cavalcatura del Volo Draconico direttamente dal Sogno: il Drago Fatato. Inoltre, farete ulteriori passi nell'espandere il sistema del Volo Draconico alle cavalcature diverse dai draghi, come il Gufo di Fuoco: una ricompensa per lo scontro con Fyrakk in modalità Mitica abilitata al volo dinamico.

Ecco le attività disponibili nel Sogno di Smeraldo

In Guardiani del Sogno avrete a disposizione nuovi capitoli della campagna che continueranno la storia di Dragonflight. Vi avventurerete con il potere combinato dei draghi e dei loro alleati per impedire a Fyrakk di prendere il potere di Amirdrassil appena sbocciato. Il nuovo evento pubblico si chiamerà Superfioritura. e chiederà a giocatori e giocatrici di aiutare l'antico Chiomabete a far fiorire Amirdrassil, che otterrà poteri onirici durante l'evento e fornirà anche ricompense uniche. Un nuovo boss esterno, poi, vi attende nel Sogno di Smeraldo: Aurostor l'Ibernante. Anche sulle Isole dei Draghi sono in arrivo nuove attività come l'ultimo capitolo della serie di missioni sulla riforgiatura di Tyr. Irathion e la nuova alleata Vyranoth, poi, vi porteranno a chiedere aiuto agli altri Stormi dei Draghi, nello specifico agli Alafatua nelle Terre Esterne e ai Draghi della Tempesta Thorignir a Stromheim.

Tutte le novità della Stagione 3

La più grande novità in arrivo con la Stagione 3 sarà una nuova incursione chiamata Amirdrassil, Speranza del Sogno. In questo raid dovrete sconfiggere i luogotenenti di Fyrakk esplorando il Tempio della Vita all'interno del Sogno di Smeraldo. Dovrete fermare i piani di Fyrakk, o reclamerà per sé il potere di Amirdrassil. "Questo raid è un po' diverso dal solito, ha nove boss e gli ultimi due sono in un'area molto aperta proprio sotto le fronde di Amirdrassil" ci ha detto Mordan Day associate game director di World of Warcraft. "Qui abbiamo potuto esplorare a fondo l'estetica di questo grande aggiornamento perché ci sarà un netto contrasto tra la purezza eterea di Amirdrassil e la corruzione che porterà Fyrakk".

La Stagione 3 aggiungerà le due ali Eroiche della mega spedizione Alba degli Infiniti (introdotta in Braci di Neltharion e poi divisa in Furia Incarnata) nella selezione delle Mitiche+. Inoltre verrannno incorporate anche spedizioni delle espansioni precedenti come il Maniero dei Crestabianca di Battle for Azeroth, Atal'dazar di Battle for Azeroth, Boschetto Cuortetro di Legion e Forte Corvonero di Legion. Per completare la selezione delle Mitiche+, poi, due nuove spedizioni faranno il loro debutto: Trono delle Maree da Cataclysm e Verdeterno da Warlords of Draenor.

Anche il PvP avrà le sue novità: per un tempo limitato, una nuova rissa PvP, Blitz nel Campo di Battaglia, introdurrà un'esperienza in solitaria nelle mappe dei campi di battaglia classificati esistenti. A premiarvi ci saranno nuove ricompense come nuovi set di classe e nuovi equipaggiamenti a tema Sogno ottenibili con le missioni della campagna, i bottini dei nemici rari e gli obiettivi pubblici.