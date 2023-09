Nazionale di calcio: la FIGC rinnova la licenza con FC 24 con un accordo pluriennale

Electronic Arts e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) hanno appena annunciato un rinnovo pluriennale della licenza per l'utilizzo non esclusivo della Nazionale Italiana in EA SPORTS FC 24. L'accordo offrirà ai tifosi di tutto il mondo l'opportunità di giocare con la Nazionale Italiana, incluse le sue iconiche divise, il logo e il nome in EA SPORTS FC 24 e in quelli a venire. La conferma della licenza dimostra l'impegno di EA SPORTS FC, il marchio che ha sostituito FIFA dopo la fine di un accordo quasi trentennale, nell'offrire un'esperienza di gioco autentica e coinvolgente per tutti gli appassionati.