Ultimate Team: ecco le valutazioni più alte di FC 24

In FC 24 i più grandi giocatori dei principali campionati di calcio maschile e femminile porteranno sul campo virtuale in Ultimate Team le loro valutazioni. Questa è una nuova era per le valutazioni dei giocatori, nelle quali ogni giocatore viene celebrato per il suo stile di gioco e le sue prestazioni sul campo reale. Con una rosa di eroi, icone e leggende del calcio del passato e del presente che ora conta quasi 20.000 giocatori, i fan di FC 24 potranno scegliere chi far scendere in campo in Ultimate Team.

Tutti i giocatori in Ultimate Team sono valutati in relazione ai loro campionati e agli atleti contro cui giocano nel mondo reale. Le valutazioni saranno coerenti con le altre modalità del gioco in cui le squadre maschili e femminili giocano indipendentemente.

Ecco i 24 migliori punteggi di EA SPORTS FC 24

Nome Cognome Nome comune Valutazione complessiva Nome del campionato Kylian Mbappé 91 Ligue 1 Uber Eats Alexia Putellas Segura Alexia Putellas 91 Liga F Erling Haaland 91 Premier League Kevin De Bruyne 91 Premier League Aitana Bonmatí Conca Aitana Bonmatí 90 Liga F Lionel Messi 90 MLS Sam Kerr 90 Barclays WSL Karim Benzema 90 ROSHN Saudi League Thibaut Courtois 90 LALIGA EA SPORTS Harry Kane 90 Bundesliga Caroline Graham Hansen 90 Liga F Robert Lewandowski 90 LALIGA EA SPORTS Mohamed Salah 89 Premier League Kadidiatou Diani 89 D1 Arkema María Pilar León Cebrián Mapi León 89 Liga F Rúben Santos Gato Alves Dias Rúben Dias 89 Premier League Vinícius José de Oliveira Júnior Vini Jr. 89 LALIGA EA SPORTS Rodrigo Hernández Cascante Rodri 89 Premier League Neymar da Silva Santos Jr. Neymar Jr 89 ROSHN Saudi League Alex Morgan 89 NWSL Marc-André ter Stegen 89 LALIGA EA SPORTS Virgil van Dijk 89 Premier League Alisson Ramses Becker Alisson 89 Premier League Ada Hegerberg 89 D1 Arkema

EA SPORTS FC™ 24 ha recentemente presentato una tecnologia all'avanguardia che garantirà un maggiore realismo in ogni partita, tra cui gli Stili di Gioco ottimizzati da Opta, che consentiranno ai fan di andare oltre le valutazioni complessive per portare in campo gli stili di gioco personali dei singoli giocatori e le loro abilità distintive per un comportamento in campo più personale e fedele.

EA SPORTS FC™ 24 sarà disponibile il 29 settembre 2023 con accesso anticipato alla Ultimate Edition disponibile dal 22 settembre 2023. I preordini* sono ora disponibili per EA SPORTS FC™ 24, che sarà rilasciato su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.