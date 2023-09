Daniele Madonia ancora campione di Tekken 7 con l'eFIBA

L'Italia continua a farsi valere nel mondo di Tekken 7. Daniel Madonia, atleta azzurro e membro del team HG Esports, ha recentemente scritto un capitolo importante nella sua carriera nel mondo dei picchiaduro, vincendo l'edizione 2023 dell'Only the Best, la tappa italiana più prestigiosa del Tekken World Tour. Questa vittoria ha non solo consolidato la sua posizione nel circuito competitivo, ma lo ha anche posizionato al settimo posto nel ranking mondiale, avvicinandolo all'opportunità di partecipare alle finali del Tekken World Tour a New Orleans.

La vittoria di Madonia all'Only the Best è stata un trionfo poichè è stata ottenuta con una serie di prestazioni notevoli. Nei quarti di finale, Madonia ha sconfitto Chikurin, campione del mondo del 2019 e uno dei migliori giocatori giapponesi, con un risultato di 2-0.

Il suo cammino verso il successo ha raggiunto l'apice in semifinale e in finale, quando ha affrontato, in entrambe le occasioni per un meccanismo di tabellone, il forte avversario coreano CBM, attualmente quinto nel ranking mondiale. In finale, Madonia ha conquistato una vittoria convincente con un risultato di 3 round a 0, dimostrando la sua padronanza del gioco.

Questo trionfo non è solo una vittoria personale per Madonia, ma un risultato che avvicina l'Italia alle finali del Tekken World Tour a New Orleans in programma per il prossimo gennaio. L’atleta azzurro, poi, è stato uno dei pochi giocatori al mondo a vincere due tappe del Tekken World Tour nello stesso anno. Un risultato straordinario ed un chiaro segno della sua dedizione, abilità e costanza nel suo percorso competitivo.

Questa vittoria è un ulteriore trionfo per l'eFITA, il team Esports della Federazione Italiana Taekwondo. Questa scommessa sulla competizione di alto livello negli eSports sta pagando, poiché l'eFITA è sempre più considerata tra le migliori squadre di eSports a livello globale. L'intuizione del Presidente federale, Angelo Cito, che credeva nel mondo degli eSports sin dal 2018, sta mostrando risultati tangibili e sta contribuendo a mettere i lottatori italiani dell'universo dei picchiaduro sulla mappa degli eSports a livello mondiale.