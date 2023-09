Battle Royale: ecco le novità in arrivo su Apex legends con l'Evento Collezione Rivelazioni

Su Apex Legends sta per giungere la notte, e con essa i messaggeri della morte. Per affrontarla, però, avrete a disposizione una nuova arma letale: una testata Rev che potrete scaglire sui nemici in Trio Colpi di testa(ta), la nuova modalità a tempo limitato. Poi, potrete esplorare una Confini del Mondo infernale nell'evento collezione Rivelazioni, disponibile dal 19 settembre al 3 ottobre. E non dimenticatevi di sbloccare i 24 nuovi oggetti cosmetici entro la fine dell'evento per ottenere "Lama di rasoio", il nuovo cimelio di Fuse.

Come funziona la nuova modalità Trio Colpi di testa(ta)

È in arrivo un nuovo esplosivo: la testata Rev. Per un periodo limitato potrete fare a pezzi le squadre nemiche con una granata a ricerca tanto inquietante quanto pericolosa. Quando ne afferrerete una e la lancierete in aria la vedrete andare alla ricerca di un bersaglio per poi infliggergli danni devastanti. Ma fate attenzione: le leggende avversarie potranno sempre colpirla e distruggerla per indurre un'esplosione anticipata. Trio Colpi di testa(ta) sarà disponibile per l'intera durata dell'evento Rivelazioni, dal 19 settembre al 3 ottobre 2023.

Cala la notte su Confini del Mondo

Confini del Mondo si veste dei colori della notte, illuminata solo dalla lava e dal luccichio dell'acqua. Avvolta nell'oscurità, la mappa si trasformerà in un campo di battaglia stregato, con qualche ritocco per i punti di interesse principali. Varcate la soglia di Deposito del tormento a vostro rischio e pericolo e combattete attorno a un treno spettrale, oppure riscaldatevi accanto alla Stazione di ricerca, in tutta la sua ardente gloria. Ma occhio alla lava: è il peggior incubo di ogni MRVN e potrebbe essere anche il vostro.

Ecco i nuovi oggetti collezione di Apex Legends Rivelazioni

Nel corso di questo nuovo evento potrete sbloccare 24 oggetti cosmetici da brivido, con nuove skin leggendarie per Fuse, Bloodhound e non solo. Ciascun oggetto sarà disponibile per l'acquisto diretto (con monete Apex o metalli creazione) e nei Pack di Rivelazioni per l'intera durata dell'evento.

Sbloccando tutti gli oggetti cosmetici a tempo limitato entro la fine dell'evento riceverete automaticamente "Lama di rasoio", il nuovo cimelio di Walter "Fuse" Fitzroy Jr.

Contatore Premi per Apex Legends Rivelazioni

Potrete ottenere fino a 1.400 punti al giorno. Le sfide cambieranno ogni 24 ore e saranno cumulabili con il pass battaglia, perciò potrete completarne anche più di una contemporaneamente. Affrontate sfide di abilità aggiuntive per sbloccare tre versioni uniche del badge di Rivelazioni. Collezionatele tutte per ottenere un fantastico badge finale.

Dal 19 al 22 settembre, potrete sbloccare l'emote di lancio "Intrattenimento a bordo" per Valkyrie, il bundle "Soldato della giustizia", la skin "Brivido della caccia", la skin "Meccaniche eleganti" e tre bundle leggendari: "Paladino della morte", "Anatema celato" e "Super guaritrice" (bonus).

Dal 22 al 26 settembre, potrete sbloccare l'emote di lancio "Fuori di testa" per Loba, l'emote di battaglia "L'ultima parola" per Lifeline e cinque bundle leggendari: "Paladino della morte", "Anatema celato", "Trucco e inganno" (bonus), "Divinità sacra" (bonus) e "Alba".

Dal 26 al 29 settembre, potrete sbloccare l'emote di lancio "A tutto skate" per Seer, il bundle "Acquamarina lirica" e cinque bundle leggendari: "Paladino della morte", "Anatema celato", "Spectre al neon" (bonus), "Furia di Omatsuri" (bonus) e "Guerriera M?ori".

Dal 29 settembre al 3 ottobre, potrete sbloccare l'emote di lancio "Hack and slash" per Crypto, l'emote di battaglia "Mirage massage" per Mirage e cinque bundle leggendari: "Paladino della morte", "Anatema celato", "Perla di Olympus", "Senza catene" e "Glaciale".

Ecco le note relative al bilanciamento in arrivo con l'aggiornamento

Il 30-30 Repeater viene aggiunto ai replicatori insieme al RE-45 con perforascudi, mentre al bottino a terra vengono riaggiunti Mozambique e Nemesis. É stata diminuita la difficoltà del gioco automatico nelle partite di orientamento e sono state ridistribuite le riserve di armature di alto livello dei vari punti di interesse (ad es. al centro dell'area di Conto alla rovescia a Confini del Mondo) nel bottino complessivo

Per quanto riguarda le leggende:

Fuse

Bomba a grappolo

Aumentata la velocità di attivazione dell'abilità tattica

Horizon

Ascensore gravitazionale

Ridotta la precisione dell'arma durante l'uso dell'ascensore gravitazionale (maggiore dispersione del tiro)

Velocità di ascesa ridotta del 20%

Ridotto a 0,5 secondi (prima 2,0) il tempo di permanenza in cima all'escensore gravitazionale

Rampart

Copertura amplificata

Tempi di posizionamento ridotti a 2 secondi (prima 3)

Ora Rampart rimarrà in modalità fissa dopo aver posizionato una barriera

Revenant

Forgia delle ombre

Ridotta a 5 secondi (prima 10) l'estensione temporale indotta dai

KO. Una volta distrutto lo scudo delle ombre, eventuali danni in eccesso saranno inflitti a Revenant

Balzo d'ombra

Leggermente aumentata la compensazione angolare dell'abilità quando la leggenda guarda a terra

- di Riccardo Lichene