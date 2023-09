Basket virtuale: la nazionale ha una seconda possibilità con Stagione 2 della eFIBA

ESL FACEIT Group (EFG), e la International Basketball Federation (FIBA) hanno annunciato oggi le 61 nazioni che parteciperanno alla seconda stagione dell'eFIBA, il torneo ufficiale di NBA 2K24 della FIBA. A partire dal 3 ottobre, le federazioni nazionali di sette aree regionali si sfideranno nella modalità di gioco Pro-Am per assicurarsi un posto nelle prime finali mondiali eFIBA in presenza al DreamHack Winter e una parte del montepremi di 50mila euro.

“Dopo una stagione inaugurale di successo e la partecipazione dell’eFIBA alle Olympic Esports Series, siamo pronti a rendere la stagione 2 dell’eFIBA un evento internazionale di riferimento”, ha affermato Frank Leenders, Direttore generale dei servizi media e marketing di FIBA. "l'eFIBA ci consente di raggiungere nuovi appassionati di basket e costruire una comunità globale di giocatori e fan che condividono la passione per il gioco."

La seconda stagione dell'eFIBA sta più che raddoppiando le federazioni partecipanti e ampliando il programma delle competizioni. L'evento include qualificazioni regionali online dal 3 ottobre al 2 novembre e finali regionali dal 7 al 9 novembre nel Sud-Est asiatico, in Oceania, in Medio Oriente, in Africa, in Nord America, in Sud America e in Europa. La nazione vincitrice di ciascuna finale regionale e le prime due europee si assicureranno un posto alle finali mondiali della seconda stagione 2023, che si terranno dal vivo presso il DreamHack Winter che si terrà dal 25 al 26 novembre a Elmia, Jönköping, in Svezia.

"La crescita significativa delle Federazioni Nazionali partecipanti e l'incredibile feedback che abbiamo ricevuto dai giocatori e dalla community dimostrano che l'eFIBA è sulla strada giusta per diventare una grande offerta per la community di NBA2K", ha affermato Roger Lodewick, Presidente, Sports Games presso ESL FACEIT Group. “Insieme a FIBA, abbiamo realizzato un concetto sportivo audace e innovativo che è al servizio della comunità degli eSport e si connette con gli appassionati di basket. Siamo entusiasti di dare il via alla seconda stagione”.

Martedì, Oct. 3 Europe Qualifiers Stage 1 mercoledì, Oct. 5 South America Qualifiers North America Qualifiers Stage 1 Stage 1 Martedì, Oct 10 Middle East Qualifiers Africa Qualifiers Stage 1 Stage 1 mercoledì, Oct 12 Oceania Qualifiers South East Asia Qualifiers Stage 1 Stage 1 Martedì, Oct. 17 Europe Qualifiers Stage 2 mercoledì, Oct. 19 South America Qualifiers North America Qualifiers Stage 2 Stage 2 Martedì, Oct 24 Oceania Finals Europe Qualifiers Finali Stage 3 mercoledì, Oct 26 Africa Qualifiers Stage 2 Martedì, Oct. 31 Europe Qualifiers Stage 4 mercoledì, Nov. 2 South East Asia Qualifiers Middle East Qualifiers Stage 2 Stage 2 Martedì, Nov. 7 South East Asia Finals Middle East Finals Africa Finals Finali Finali Finali mercoledì, Nov. 8 Europe Finals South America Finals North America Finals Finali Finali Finali

Di seguito la ripartizione dei rappresentanti nazionali per ciascuna area regionale.

Europa (26): Albania, Austria, Belgio, Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Israele, Italia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Paesi Bassi, Turchia, Ucraina

Africa (14): Algeria, Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Gabon, Ghana, Mali, Marocco, Senegal, Tunisia, Zimbabwe, Nigeria

Nord America (6): Barbados, Isole Cayman, Repubblica Dominicana, Guatemala, Porto Rico, USA

Sud-Est asiatico (5): India, Indonesia, Mongolia, Filippine, Singapore

Sud America (4): Argentina, Brasile, Uruguay, Venezuela

Oceania (2): Guam, Nuova Zelanda

Medio Oriente (4): Bahrein, Arabia Saudita, Qatar, Libano

Co-streaming eFIBA

In questa stagione, l'eFIBA lavorerà a stretto contatto con la community di NBA2K attraverso collaborazioni con creatori di tutto il mondo e co-streamer di eventi eFIBA con una suite di risorse personalizzabili, incluso un accesso senza precedenti a feed di gioco, overlay, opportunità di intervistare i giocatori e altro ancora. La suite di strumenti di streaming è aperta agli streamer della community, che possono richiedere l'accesso esclusivo qui.

A partire dal 3 ottobre, le qualificazioni regionali e le finali regionali della stagione 2 dell'eFIBA, nonché le finali mondiali della eFIBA, saranno trasmesse in streaming martedì e giovedì sui canali Twitch e YouTube della eFIBA e sui canali Twitch e YouTube della FIBA. Coloro che desiderano vivere l'azione dal vivo e non vedono l'ora di partecipare al DreamHack Winter, possono acquistare i biglietti per il festival qui e avranno accesso anche alla competizione internazionale di NBA 2K24.