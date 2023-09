Venosaur, Charizard e Blastoise: le carte di Pokémon tornano ai classici con delle ristampe imperdibili

Creato in collaborazione con The Pokémon Company, Creatures Inc. e la società di design nendo, Pokémon Trading Card Game Classic è un set premium del GCC Pokémon destinato a diventare il prodotto di riferimento per tutti i fan del GCC Pokémon. Questo set contiene tutto l'occorrente per collezionare carte e giocare al GCC Pokémon, tra cui mazzi precostruiti e accessori di gioco; il tutto caratterizzato da un design unico che rende questa collezione elegante e al contempo funzionale.

Pokémon Trading Card Game Classic include tre mazzi precostruiti che ripropongono alcune carte storiche del GCC Pokémon come Venusaur, Charizard e Blastoise del Set Base. Ogni mazzo contiene 60 carte olografiche, tra cui uno dei tre primi compagni d’avventura della regione di Kanto, ovvero Bulbasaur, Charmander o Squirtle. Accanto alle carte classiche, sono incluse carte nuove che consentiranno ai giocatori di ideare strategie di gioco inedite. Le nuove carte includono Lugia-ex, Ho-Oh-ex, Suicune-ex e una carta di Mr. Mime precedentemente disponibile solo in Giappone.

Pokémon Trading Card Game Classic includerà anche:

Un tabellone di gioco di alta qualità che indica dove posizionare le carte, rivestito da una superficie in tessuto di pregio e munito di uno scomparto che può contenere fino a tre mazzi; un portaoggetti onnicomprensivo che contiene tutti gli oggetti di gioco necessari per lottare per due giocatori, inclusi i segnalini danno impilabili, il segnalino veleno e il segnalino bruciatura tridimensionali e le sfere metalliche che rimpiazzano le monete Pokémon; Bustine protettive e portamazzi eleganti per proteggere le carte dei tre mazzi precostruiti e riporre facilmente le carte protette dalle bustine quando non in uso.