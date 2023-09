EA SPORTS FC 24: un passo avanti fondamentale

È l’inizio di una nuova era per gli esports calcistici: EA SPORTS FC 24 è ufficialmente tra noi e un sacco di cose sono cambiate rispetto al passato. Ora analizzeremo tutti gli ambiti di questo gioco che siamo riusciti a provare in anteprima con una notevole eccezione: Ultimate Team perché la stagione non è ancora iniziata. Cambiano le animazioni, arrivano i playstyle, ci sarà il crossplay e un modo completamente nuovo di giocare alla carriera del singolo calciatore e del manager. C’è un solo aspetto su cui siamo rimasti delusi: a tutti i giocatori che speravano in un aggiustamento definitivo dei problemi delle fasi difensive dobbiamo dire che, purtroppo, questa sezione del gioco è rimasta macchinosa come in FIFA 23, i miglioramenti che abbiamo visto sono quasi impercettibili e sono tutti merito dei Playstyle. A parte questo singolo difetto, però, possiamo già dirvi che FC 24 segna un marcato passo avanti rispetto alla serie FIFA e possiamo dirci solo contenti del fatto che sarà la base degli esport calcistici del futuro.

Una grafica più fedele

Al tempo della nostra anteprima vi abbiamo raccontato del nuovo Hypermotion V (dove v sta per volumetrico), il sistema di cattura dei movimenti sul campo che traduce in digitale le azioni dei giocatori. Ora che lo abbiamo visto implementato possiamo dire che le migliorie promesse dagli sviluppatori ci sono e si vedono. I calciatori hanno movenze molto più naturali tanto nella visuale dall’alto quanto nelle cutscene renderizzate. C’è ancora un po’ di lavoro da fare per quanto riguarda i volti che, non parlando, risultano ancora poco espressivi. Dove sono stati fatti più passi avanti, sembra strano dirlo, è nella raffigurazione delle mani che ora hanno un’intelligenza artificiale dedicata per simulare il movimento di ciascun dito. Il bello di questo sistema, però, sono le sue potenzialità nel lungo termine: gli sviluppatori hanno detto che, come hanno fatto con oltre 180 partite di Champions League, Premier league e LALIGA, possono prendere le immagini di un’azione memorabile, farle analizzare da Hypermotion V e avere delle animazioni nuove pronte in una settimana per avere la storia del calcio prendere vita nella vostra console.

La rivoluzione dei Playstyle

Dove FC 24 assume una sua identità completamente unica, slegata da ogni cosa venuta prima di lui, è nei Playstyle, dei modificatori passivi che permettono di personalizzare lo stile di gioco dei nuovi calciatori creati dai giocatori e che danno alle icone del calcio globale quel tocco di unicità che le distingue dal resto degli atleti. Sono 34 in totale e vanno a influenzare di tutto, la velocità di corsa, le interazioni con la palla a terra e in volo, i colpi di testa, le rimesse e praticamente ogni altro aspetto tecnico del gioco del calcio. Vi ci vorrà del tempo ad abituarvi a questo sistema perché sfruttare questi bonus fino in fondo non è semplice nel mezzo di una partita con 11 giocatori, ognuno con due playstyle equipaggiati. Le strategie in campo dovranno cambiare per ruotare intorno ai talenti dei vostri top player e coltivare i talenti di ciascun giocatore richiede un discreto sforzo di concentrazione. I più famosi calciatori al mondo, poi, avranno accesso ai Playstyle+ una versione potenziata di questi modificatori per farli eccellere ancora di più dove sono cinsiderati delle vere e proprie icone. L’unica modalità dove questi bonus non sono disponibili è Volta ma lì le follie calcistiche disponibili lì sono talmente tante che non ne sentirete la mancanza.

Una modalità carriera più completa

Non amate il multiplayer e volete solo giocare a calcio? La modalità carriera di FC 24 è il posto che fa per voi. L’esperienza per giocatore singolo di quest’anno è forse la più profonda dai tempi del mitico FIFA 08 e vi darà una nuova prospettiva, letteralmente, sul gioco del calcio. Lato manager c’è un sistema completamente nuovo di gestione della filosofia di allenamento della squadra che vi permetterà di adottare stili iconici come il Tiki Taka o l’iconico Park the Bus. Così, anche lo stile di icone storiche della panchina potrà essere vostro e aggiungerà all’esperienza di gestione di un top team un tocco personale. C’è poi un nuovo sistema dedicato agli allenamenti con routine di squadra, singole e un editor intuitivo per salvare le vostre creazioni. Lato giocatore arriva la figura dell’agente a ridefinire l’esperienza di questo tipo di carriera. Nella sua schermata potrete impostare il vostro obiettivo (come diventare il nuovo attaccante della Juventus) e lui vi guiderà attraverso una serie di traguardi per raggiungere il vostro sogno e diventare giocatori degni del Pallone d’Oro.

FC 24 Ultimate Team: le novità principali

Non siamo ancora riusciti a provarlo ma già a livello strutturale le novità che sono state introdotte nella modalità Ultimate Team di EA SPORTS FC 24 sono radicali. Non solo potrete avere giocatori e giocatrici di calcio nella stessa squadra (il più grande ampliamento nella storia della modalità) ma potrete migliorare le vostre carte eliminando un po’ di grind per valuta e pacchetti. La funzione "evoluzioni" creerà un percorso a tappe per il vostro giocatore, ciascuna rappresentata da degli obbiettivi da raggiungere in game, per migliorare le statistiche e la valutazione, una novità che cambierà il modo in cui milioni di utenti si interfacciano con questa modalità. In Ultimate Team, poi, ci sono anche i Playstyle che aggiungono un piacevole livello aggiuntivo di complessità alla costruzione di un team. Sarete voi a decidere se è meglio investire su un ristretto gruppo di potenziamenti o cercare di avere la squadra più varia possibile.

Clubs e crossplay

In EA SPORTS FC 24 potrete condividere un Club con i vostri amici indipendentemente da dove si trovino: i giocatori della generazione attuale (PS5/Xbox Series X|S/PC) possono scendere in campo insieme, così come i giocatori della generazione precedente (PS4/Xbox One) grazie al crossplay. Questo nuovo approccio ai Club sblocca anche classifiche unificate, una per ogni generazione di console, in modo che i giocatori di console diverse possano competere tra loro per il posizionamento globale. Le competizioni, poi, avranno un nuovo formato stagionale dinamico. Durante ogni stagione, i club competeranno in una fase di lega, progredendo dalla divisione più bassa a quella più alta, guadagnando punti e puntando alla promozione. Ogni stagione culminerà in una nuova fase di playoff in cui i club hanno un numero fisso di partite per scalare la classifica della lega e guadagnare ulteriori premi di fine stagione sotto forma di tifosi, reputazione e trofei unici della lega dei club. Più alto sarà il piazzamento del vostro club, sia nella fase di lega che nella fase di playoff, migliori saranno le ricompense che guadagnerete al termine di ogni stagione. In più potrete far crescere il vostro Club insieme agli amici, guadagnando Fan per sbloccare livelli di reputazione ed espandere l'esposizione del Club. Più popolare sarà il vostro club, più sarete in grado di personalizzare il vostro stadio e migliore sarà la squadra controllata dall'intelligenza artificiale. Vista la sua natura ultra casual, e il poco tempo che avevamo a disposizione epr questa recensione, abbiamo tenuto da parte Volta Football. Se siete fan della modalità e volete vedere una nostra analisi di tutti i cambiamenti, fatecelo sapere nei commenti e ci butteremo per le strade di FC 24 a caccia di fama.

Il verdetto su EA SPORTS FC 24

Una cosa è certa, da un capitolo all’altro non è mai cambiato così tanto nella storia dei simulatori calcistici realizzati da EA. Se eravate alla ricerca di un nuovo inizio nel mondo del calcio in digitale, questo è il gioco che più si avvicina a esaudire il vostro desiderio. I fan della serie FIFA si troveranno subito a loro agio in FC perché le fondmenta sono simili al passato nei comandi e nel flusso di gioco ma le innovazioni, tanto in campo grafico quanto a livello di gameplay, sono quella boccata di aria fresca di cui il franchise aveva bisogno. Non è un gioco perfetto ma le migliorie e le novità introdotte da EA sono abbastanza da farci ben sperare per il futuro della serie che si avvia ad inaugurare un nuovo circuito esportivo ancora più aperto e con ancora più possibilità di crescita per gli eAtleti emergenti.

- di Riccardo Lichene