CoD Stagione 6: tutto quello che c'è da sapere per Warzone e MW2

La Stagione 6 è in arrivo il 27 settembre alle 18.00 su Call of Duty Modern Warfare II e Warzone, e con essa l’antieroe Spawn, che ha il compito di eliminare gli operatori del Rituale Oscuro in Al Mazrah e Vondel. Inoltre, quattro nuove mappe multigiocatore saranno disponibili al lancio, con tre nuove armi, il ritorno di The Haunting e molto altro ancora.

Cos'è The Hounting su CoD MW2 e Warzone

Sembra che un gruppo clandestino noto come Operatori del Rituale Oscuro abbia localizzato e aperto una terrificante Bocca dell'Inferno. Tutti gli operatori devono ora prepararsi per l'Operazione Incubo e prepararsi a combattere e respingere queste le minacce che ne sono emerse. Fortunatamente, nel caos , gli Operatori del Rituale Oscuro hanno lasciato il cancello aperto abbastanza a lungo per permettere l'arrivo dei rinforzi sotto forma di Spawn, l'infernale antieroe che ora ha il compito di rimandare questi mostri e i loro simili negli inferi. L'evento The Haunting inizierà ufficialmente a metà stagione, portando mappe, modalità ed eventi a tema Halloween in entrambi i giochi.

Benvenuti a Vondead: un incantesimo demoniaco ha scatenato un'epidemia di zombi incontrollata su Vondel. I non morti hanno devastato le strade ed evocato una luna rosso sangue, solo i migliori operatori riusciranno a sopravvivere in questa nuova modalità che farà il suo debutto a metà stagione.

Zombie Royale, poi, farà il suo ritorno per entrambe le mappe: in questa famigerata modalità a tempo limitato di metà stagione potrete provare tante novità con la stessa caotica premessa: tornare in battaglia nei panni di uno Zombie in grado di muoversi rapidamente. Anche la modalità Lockdown farà il suo ritorno a metà stagione con bottini ultraterreni: raccogliendo anime otterrete ricompense di gioco, nuovo equipaggiamento misterioso e molto altro ancora.

Anche la DMZ avrà la sua dose di divertimento spettrale con entità soprannaturali a cui dare la caccia di notte direttamente su Al Mazrah. Tutte le attività e gli eventi di The Hunting, infatti, avranno una loro versione nella DMZ con missioni specifiche per ottenere loot dedicato a questa modalità.

Le novità per Modern Warfare 2 della Stagione 6

La stagione 06 espande la rotazione delle mappe multigiocatore con quattro location: La Casa (Core), Koro Village (Core), King (Gunfight) e Fight (Gunfight). Questo mix di ambienti nuovi e classici ha qualcosa in serbo per tutti, che siate una mente tattica o un vero e proprio run-and-gunner.

in La Casa sarete nel centro di Las Almas, in Messico, in una nuovissima mappa di Infinity Ward. Lontana da sguardi indiscreti e circondata da alte mura, questa lussuosa tenuta è caratterizzata da una disposizione a doppia ala con zona giorno a est e un'enorme sala da pranzo e uffici a ovest. Un ponte che collega le due ali si affaccia sulla rotonda d'ingresso a nord e sullo stagno a sud, accanto ad una palapa per ripararsi dal sole. Aspettatevi un intenso fuoco incrociato tra le ali separate della tenuta e, quando l'azione si farà davvero calda, potrete tuffarvi nella piscina e tendere un'imboscata al prossimo nemico che passerà.

In Koro Village, invece, farete un viaggio indietro nel tempo fino al 2005, quando la mappa multigiocatore "Toujane" venne lanciata con Call of Duty 2. Se giocate alla serie abbastanza a lungo da avere familiarità con quella città deserta, riconoscerete presto la struttura del villaggio di Koro. Ambientato tra la neve, questo teatro di guerra vi vedrà farvi largo per le strade o spostavi da un edificio all'altro, eliminando gli avversari. Fate attenzione alle scale gialle che offrono accesso ai tetti, dove rampe improvvisate collegano gli edifici per viaggiare facilmente. Non dimenticatevi di usare il punto di osservazione per prendere di mira i nemici sottostanti e guardavi le spalle dagli intrusi che cercano di conquistare il livello superiore. Per quanto riguarda la modalità Gunfight, invece, fanno ritorno King, una mappa adorata dai fan del reboot di Modern Warfare e Fight, una mappa ambientata in un poligono di tiro.

Le nuove armi in arrivo con la Stagione 6

TR-76 Geist (Fucile d'assalto disponibile al lancio nel Battle Pass)

Il TR-76 Geist infliggerà danni ingenti con una cadenza di fuoco moderata. Il suo design compatto è ottimo grazie un rinculo gestibile, un'ottima base di partenza prima delle modifiche dell'armaiolo. Il suo profilo di danno elevato privilegia su accessori che migliorano la mobilità e la manovrabilità e ha persino una modifica personalizzata che lo rende semiautomatica con 10 colpi in caricatore per danni ancora più elevati e maggiore precisione. Eccelle a distanze maggiori con un'ottica a medio raggio e con un mirino e un laser per il gioco ravvicinato. Appena sarà disponibile aspettatevi un loadout completo.

ISO 9mm (Mitraglietta disponibile al lancio nel Battle Pass)

Quest'ultima aggiunta alla piattaforma ISO privilegia la velocità rispetto alla letalità a lungo raggio, quindi preparatevi a correre parecchio per sfruttarla al meglio. Ha un tamburo da 50 colpi per una potenza di fuoco prolungata e farà con un laser e un'impugnatura che migliori la precisione del fuoco senza mirare.

A fare compagnia a queste armi da fuoco ci saranno due nuove armi melee: le kamas, una coppia di piccole falci ottenibili nel battle pass, e la motosega di Doom che sarà disponibile nello shop come parte di una collaborazione.

Per quanto riguarda gli operatori disponibili la lista è davvero lunga: ecco tutte le novità in arrivo per il prossimo halloween.

- V4L3RIA, la nuova operatrice BlackCell

- Spawn (disponibile nel battle pass)

- Al simmons (disponibile nel battle pass)

- Inarius e Lilith come parte di una collaborazione con Diablo IV (disponibili nello shop)

- Skeletor, lo storico nemico di He Man (disponibile nel battle pass)

- Ash Williams di Ash cs Evil Dead (disponibile nel battle pass)

- Alucard di Hellrising (disponibile nel battle pass)

La roadmap per il lancio di Modern Warfare 3

Modern Warfare III farà il suo debutto il 10 novembre, ecco la roadmap di tutti i contenuti dedicati

5 ottobre: Call of Duty: Next. É l'evento principale di Modern Warfare III che mostrerà il futuro di ciò che è in arrivo non solo sul gioco ma anche su Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Warzone Mobile.

6–16 ottobre: Modern Warfare III Beta. La beta di Modern Warfare III, offrirà periodi di accesso anticipato e accesso open con un assaggio di mappe e modalità multigiocatore e una serie di premi solo per aver giocato!

17 ottobre: Modern Warfare II: The Haunting. La conclusione dell'ultima stagione di Modern Warfare II porta scenari di combattimento o paura in Call of Duty: Warzone e nel multigiocatore, con una serie di eventi, modalità a tempo limitato e ricompense gratuite da sbloccare e riscattare.

2 novembre: Modern Warfare III: accesso anticipato alla campagna. La Task Force 141 affronta la minaccia finale. I giocatori possono preordinare digitalmente il gioco e giocare alla campagna fino a una settimana prima, sperimentando le innovative missioni di combattimento aperto e le esclusive missioni cinematografiche della campagna Call of Duty.

10 novembre: Modern Warfare III: lancio. Il gioco completo verrà rilasciato in tutto il mondo, offrendo una delle più grandi raccolte di mappe multigiocatore di Modern Warfare mai realizzate. potrete giocare a tutte le 16 mappe di lancio dell'originale Modern Warfare 2 (2009), modernizzate con nuove modalità e funzionalità di gioco, a cui si andranno ad aggiungere 12 nuovissime mappe principali 6v6 che alimenteranno le stagioni live post-lancio. Ci sarà una nuova esperienza PvE Zombies a mondo aperto in Modern Warfare Zombies con alcuni dei più grandi nemici nella mappa più vasta della storia di Call of Duty.

-di Riccardo Lichene