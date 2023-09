L'intervista con Neo, il presidente dei Vitality: "Vogliamo dominare il mondo"

Il Team Vitality si è conquistato di diritto un posto nell'olimpo degli esport dopo aver vinto nello stesso anno il mondiale di Rocke League e uno dei major più importanti di CS:GO . Per tirare le somme sulla storia del team e i suoi prossimi obiettivi abbiamo intervistato Fabien ‘Neo’ Devide, presidente e cofondatore della squadra per chiedergli di farci una panoramica non solo sulla sua organizzazione ma sul settore degli esport in generale: ecco cosa ci ha raccontato.

Raccontaci dello stato attuale del Team Vitality: quali obiettivi avete raggiunto da quando è stato fondato e quali devono ancora essere conquistati?

"All’inizio volevamo creare un club di eSport che si adattasse alla nostra generazione e ai nostri valori. Abbiamo costruito il Team Vitality basandoci sulla trasparenza e sulla creazione di storie fantastiche. Volevamo anche una connessione diretta con i nostri fan, essendo noi stessi nativi digitali e crescendo con i social media abbiamo scoperto che potevamo connetterci perfettamente con loro.

Il nostro desiderio fin dall'inizio era vincere tanti tornei e diventare un'organizzazione di successo, ovviamente, ma all'inizio abbiamo puntato più su un modello di influencing che di performance. Quando è nato il Team Vitality abbiamo iniziato con una delle più grandi personalità francesi di YouTube che all'epoca era un giocatore competitivo.

Dopo aver avuto successo ed esserci affermati come l'organizzazione di eSport più dominante in Francia, abbiamo deciso di spingerci oltre e diventare più internazionali, passando da un modello di influencing a un modello di performance. Allora il progetto era quello di diventare l’organizzazione francese in grado di dominare e brillare a livello internazionale.

Volevamo diventare leader nel settore e, ovviamente, i titoli più importanti contribuiscono fortemente a raggiungere questo obiettivo. Penso che dopo 10 anni abbiamo riscontrato un successo incredibile, soprattutto di recente in Counter-Strike e Rocket League.

In questo momento, voglio il dominio del mondo. Abbiamo vinto un torneo importante, assistito a uno split perfetto e siamo diventati campioni del mondo con alcuni titoli. Questo era il nostro sogno. Far sì che il talento francese domini il mondo pur essendo circondato da un profilo internazionale".

Il 2023 viene descritto come un anno molto importante per gli eSport che confermerà o distruggerà molte realtà. Sei d'accordo? Se sì, perché? Quali sono le vostre previsioni dall'interno del settore?

"Il 2023 è di gran lunga uno degli anni più impegnativi per il settore. Ho letto molti articoli e grandi interviste che dicono che l'industria degli eSport sta crollando. Non sono d'accordo. Penso che negli ultimi anni gli eSport abbiano avuto una crescita incredibilmente aggressiva e in questo momento la crescita del settore sta semplicemente diventando più razionale.

Naturalmente, questa è una sfida per la maggior parte dei club di eSport al momento, ma di certo non la vedo come un vicolo cieco. Per me la sfida è restare consapevoli della nostra situazione economica e delle nostre spese, assicurandoci di usare i nostri soldi in modo saggio, poiché i montepremi della vittoria non sono mai garantiti.

Abbiamo visto che la formula economica utilizzata dalla maggior parte dei club era davvero irrealistica negli anni precedenti e ora deve essere più razionale. Ora direi che è sempre più sana e che diventeremo più forti e maturi dopo questo periodo. Gli eSport supereranno questa situazione e negli anni a venire diventeremo uno degli sport più grandi e di punta a livello globale".

Qual è stato il titolo di maggior successo in termini di trofei? E in termini di pubblico?

"Quest’anno abbiamo ottenuto due vittorie davvero impressionanti: il nostro sogno di sollevare il trofeo più importante di tutti in CS:GO si è avverato. È stato il risultato più grande della nostra storia. Vincere un Major nella nostra casa di Parigi, con i nostri incredibili giocatori, è stata una sensazione incredibile.

Naturalmente, quando hai in squadra il miglior giocatore di CS:GO al mondo (che è pure francese), l'ultimo major nella storia di CS:GO che si tiene in Francia in un'arena al completo e il tuo fan-club dei Golden Hornets a fare il tifo, era l'occasione della nostra vita vincere il torneo. Semplicemente non potevamo fallire.

Trovo anche la nostra vittoria un po' divertente perché di solito in Francia, quando ci si aspetta che le squadre francesi o i giocatori francesi diano risultati, crolliamo o falliamo. Questa volta è stata una vera favola. Voglio dire, siamo andati lì, abbiamo lavorato molto duramente. Vincere con stile e senza perdere una sola mappa è stato il miglior risultato di tutta la mia carriera. Questa è stata davvero una storia da tramandare nei secoli e sono così felice di aver avuto un ruolo in essa.

Più recentemente, abbiamo visto la vittoria al Campionato mondiale di Rocket League. I nostri roster hanno lavorato così duramente per questo risultato, dopo aver fatto uno split perfetto vincendo tutte e tre le regionali e lo Spring Split Major a Boston, vincere il campionato del mondo è stata una sensazione incredibile. Come organizzazione, non potremmo essere più orgogliosi di entrambi i nostri incredibili team. Non ho ancora elaborato completamente entrambe le nostre vittorie. È surreale".

Quale genere mette in scena lo spettacolo migliore? Sono gli fps? I MOBA? Quale ha il maggior potenziale?

"È difficile rispondere perché è molto soggettivo. Penso che CS:GO sia sicuramente un forte contendente, poiché è semplicissimo da capire. Sebbene ci siano meccanismi e abilità da comprendere, si tratta di un concetto di base più vicino agli sport tradizionali per il pubblico. Naturalmente, il fatto che ci siano le armi in qualche modo non aiuta alcuni giochi, in particolare gli sparatutto, a diventare più mainstream. Ma penso che in termini di POV e prospettiva dello spettatore, CS:GO sia il modo più semplice per entrare negli eSport.

Penso che Rocket League possa avere la stessa traiettoria e lo stesso percorso perché puoi guardare Rocket League al pub o con il tuo caro amico che non ne sa nulla delle regole. Grazie alla familiarità con il calcio, chiunque nel giro di 5, 10 minuti capirà cosa sta succedendo e se ne innamorerà.

Per me, CS:GO e Rocket League sono i giochi che hanno il miglior appeal mainstream e, per le persone al di fuori degli eSport, sono i più facili da capire, a cui attribuire emozioni e per avere una chiara comprensione del quadro generale dietro le giocate. Detto questo, League of Legends è un gioco che, quando lo padroneggi e ne capisci il linguaggio e i meccanismi, è l'eSport più interessante perché ci sono così tante variabili che creano un effetto valanga. Penso che gli sparatutto e Rocket League abbiano il potenziale maggiore per convertire i fan e creare un impatto".

C'è un nuovo gioco all'orizzonte che potrebbe avere una bella scena competitiva?

"Molti giochi fanno grandi promesse, ma è difficile entrare nel settore in questo momento. Non vedo nessun gioco che creerà una sorta di rivoluzione, come hanno fatto i Battle Royale che sono stati un vero e proprio sconvolgimento per l'industria. In questo momento non ci sono titoli che mi colpiscano allo stesso modo.

Negli eSport è incredibilmente complicato fare un gioco di successo. Molti studi di sviluppoe hanno provato a costruire un titolo che metta al primo posto i giocatori o gli eSport. E hanno fallito. Penso che la giusta combinazione sia avere un gioco che sia facile, divertente da giocare e piacevole da guardare allo stesso tempo. Al momento, non vedo un gioco che abbia questo tipo di promessa, ma il settore è in continua evoluzione e frenetico, quindi non si sa mai! Tuttavia, se guardi ai titoli che dominano la scena in questo momento, sono gli stessi da 10, 20 anni.

CS:GO ha una scena eSportiva ormai da 24 anni e League of Legends da quasi 12. È difficile trovare un posto in cima alla piramide. Ma è difficile prevedere qualsiasi cosa. Sebbene l’economia del nostro settore sia buona in questo momento, dato che abbiamo molta attività, anche i giochi più promettenti possono fallire, rendendo davvero difficile prevedere quali giochi saranno un successo. Altrimenti avrei già selezionato i migliori talenti per quel gioco!"

Come può un'organizzazione come Team Vitality supportare il movimento di base degli esport (Grassroots)?

"È davvero difficile catturare ed educare le persone, è del tutto fuori portata per Team Vitality. Tuttavia, ciò che intendiamo fare è continuare a educare il nostro pubblico più giovane appassionato di videogiochi alla transizione verso gli eSport. Crediamo che quando una persona è un fan appassionato in giovane età, si raggrupperà e continuerà a interagire e a consumare competizioni di eSport.

Questo è il nostro obiettivo per ora. È difficile aprirsi alle generazioni più anziane. Stiamo cercando di trovare il giusto equilibrio tra i contenuti che possono tradursi in un pubblico diverso, ma anche di soddisfare i nostri fan esistenti che desiderano ottenere maggiori informazioni o consigli di esperti dal Team Vitality. Il nostro obiettivo è essere il più chiari possibile e cercare di educare le giovani star, perché penso che dovrebbero essere i nostri obiettivi chiave e il nostro pubblico chiave. Alla fine, la mia generazione diventerà la generazione del boom di quella nuova.

Se riusciamo a essere riconosciuti e compresi dalla generazione più anziana, è una vittoria perché aiuta i giovani del settore a fare quel salto di fede e a lavorare per diventare professionisti o ad allenarsi per lavorare nei migliori team. Quindi è positivo che ci venga riconosciuto, ma questa per noi non è una priorità assoluta, la nostra priorità è continuare a educare e sostenere la generazione che è cresciuta con noi".

Se un giocatore vuole diventare un professionista, cosa deve fare per attirare l'attenzione del team Vitality?

"Penso che abbia bisogno principalmente di due cose. In primo luogo, amiamo i giocatori che non hanno paura di iniziare dal basso della piramide. Affrontare dilettanti e semi-professionisti ti consente di affinare le tue abilità senza perdere la comprensione della realtà, educa i giocatori sul duro lavoro necessario per diventare professionisti e consente loro di costruire un sacco di esperienza da soli.

Ciò che cerchiamo sono giocatori che si stiano facendo conoscere, che abbiano il potenziale per diventare semi-professionisti e che abbiano una chiara progressione e voglia di affrontare il tipo di pressione che deriva da eventi, stampa, social media e così via. Naturalmente, si tratta anche di giocare in tornei importanti e ampiamente conosciuti, in modo che i giocatori possano avere una traiettoria nella propria carriera. I dati sono fondamentali. Gli eSport sono basati sui dati, i giocatori sono classificati in base alle statistiche, i tornei sono classificati in base al pubblico: gli eSport vivono di dati. Senza partecipare a tornei rilevanti, è difficile ottenere questo tipo di informazioni su un giocatore.

In secondo luogo, i giocatori devono essere opportunisti. Diventare forti sui social media, essere un po' irriverenti, non aver paura di contattare un giocatore che è migliore di loro o scalare la classifica per avere l'opportunità di giocare con giocatori migliori e poi presentarsi. Amiamo i giocatori che escono dalle loro zone di comfort e dal loro guscio, soprattutto quando hanno voglia di diventare professionisti. E onestamente, ci sono molte opportunità per i giocatori di farsi un nome. Molti marchi e team stanno facendo tantissime attivazioni per coinvolgere più giocatori nelle competizioni.

Si tratta di essere curiosi, proattivi e cercare di presentarsi mentre si gioca. Tuttavia, diventare professionista è incredibilmente difficile e deve essere davvero il tuo piano B dato perché è ancora un settore molto giovane e non ci sono molti posti per i migliori giocatori. Penso che il piano A dovrebbe essere quello di ottenere una laurea o un diploma, mentre il piano B trattalo come uno sport e cerca di avere quante più interazioni sociali possibile".

Qual è il tuo eSport preferito da giocare e da guardare?

"Da guardare, è sicuramente Counter-Strike, semplicemente perché è qui che abbiamo più successo. È sempre un piacere e una gioia vedere una squadra che lotta costantemente, gioca bene e non si arrende mai.

Ma, anche quando non guardo il Team Vitality, mi diverto comunque a guardare le grandi partite di questi titoli. Se ci fosse una finale importante tra FaZe e NAVI, una delle più grandi rivalità di CS:GO, rimarrei incollato allo schermo perché è un grande piacere osservare i talenti e allo stesso tempo comprendere l'aspetto strategico del gioco.

CS:GO sta registrando molta eccitazione in questo momento, soprattutto con Counter-Strike 2 all'orizzonte. Ogni anno c'è una nuova trama competitiva e ogni partita o cambio di roster può causare un nuovo scenario sulla scena. Una squadra può vincere 14:8 e poi perdere 16:14 e la partita diventerà leggendaria. Penso che solo in CS:GO puoi provare questo tipo di emozioni, e lo adoro.

Ma, come giocatore, adoro giocare a League of Legends. Essendo un gioco dal ritmo più lento, puoi comunque avere un notevole impatto sul gioco anche se non hai talento o talento. Inoltre, puoi dire molto presto nel gioco come vincere quella partita specifica, quindi se riesci a preparare la giusta strategia puoi sempre raggiungere la vittoria.

Gioco principalmente per divertimento e mi piace vincere, quindi divento un po' competitivo! Penso anche che il matchmaking in League of Legends sia davvero ben fatto, affronti solo giocatori che hanno il tuo stesso livello di abilità. Quindi non sei mai veramente dispiaciuto di affrontare qualcuno che è molto migliore di te, avrai sempre un certo controllo sul gioco. Mi piace il fatto che il gioco sia ben bilanciato per i principianti e per i giocatori di medio livello: è accessibile a tutti i livelli di abilità".

-di Riccardo Lichene