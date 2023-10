Ecco cosa cambia nel competitivo di Apex legends con lo Year 4 delle ALGS

Il Total Watch Time (TWT) dell'anno 3 è stato di 47,9 milioni di ore, il 22% in più dell'anno scorso. Anche l'Average Minute Audience (AMA) dell'anno 3, che è essenzialmente il numero di persone che guardano l'ALGS in un dato momento durante la diretta, è stato di 130.383, con un aumento del 13%. Le finali, a cui siamo stati, poi, sono stati la ciliegina su questa torta e qui vi raccontiamo tutto quello che abbiamo visto compresa l'incredibile vittoria dei TSM.

Ecco i principali cambiamenti alle ALGS nell'Anno 4

L'anno 4 dell'ALGS vedrà di nuovo tre eventi LAN: i playoff Split 1 (con un montepremi da 1 milione di dollari), i playoff Split 2 (1 milione di dollari) e il campionato di fine anno (2 milioni di dollari), per un montepremi totale di quattro milioni di dollari diviso su tre competizioni.

EA ha detto che non è ancora pronta a condividere le date e i luoghi di questi eventi, e che queste informazioni "arriveranno presto. Nell’anno 4, però, il circuito darà il benvenuto alle squadre della Repubblica Popolare Cinese nell’ALGS! Due squadre della regione saranno ora invitate a partecipare ai playoff Split 1. A seconda delle prestazioni di queste squadre, poi, i playoff Split 2 avranno da due a quattro squadre invitate dalla regione. Dopo la conclusione di entrambi i playoff, la squadra cinese con il maggior numero di punti playoff si qualificherà automaticamente per il mondiale. Se qualsiasi altra squadra che ha partecipato ai playoff Split 1 o Split 2 si troverà nella Top 32 della classifica dei punti playoff, anch'essa sarà qualificata.

Nuovi requisiti di idoneità per le ALGS

Dall'Anno 4, per partecipare alle ALGS servirà un livello account minimo di 50 per "allinearli più da vicino a quanto richiesto per partecipare alla modalità Leghe classificate di Apex Legends e per ampliare le opportunità per più giocatori in tutto il mondo per provare gli eSport di Apex Legends". La registrazione alle qualificazioni della preseason dell'anno 4 si aprirà lunedì 23 ottobre su playapex.com/algs, quindi assicuratevi che voi e tutti i vostri compagni di squadra abbiate raggiunto il livello 50 in tempo

Finali e premi regionali per il Sud America

Per l'anno 4 delle ALGS, il Sud America non sarà più rappresentato nella Pro League. Tuttavia, la partecipazione del Sud America è fondamentale, motivo per cui la regione avrà ancora l’opportunità di qualificarsi per tutti gli eventi LAN. Tutte le squadre professionistiche e amatoriali gareggeranno ora nel circuito Challenger del Sud America. Al termine di ogni split del Circuito Challenger, le migliori 20 squadre si sfideranno nelle finali regionali SA, dove almeno le prime due squadre classificate si qualificheranno per i playoff. Le finali regionali del SA assegneranno anche un premio di 62.500 dollari. Al termine dei playoff Split 2, la squadra del SA con il maggior numero di punti playoff si qualificherà per il campionato.

Distribuzione e organizzazione degli eventi LAN

Gli eventi LAN di quest’anno avranno rappresentanti provenienti da più regioni che mai e ci sarà almeno un team proveniente da NA, EMEA, APAC N, APAC S, SA e Cina in ciascuno degli eventi dell'anno 4.

Split 1 Playoff (40 squadre) - Distribuzione slot regionale:

Due squadre invitate dalla Repubblica popolare cinese;

Due squadre che si qualificano attraverso il Circuito Challenger Split 1 in Sud America;

Trentasei squadre che si qualificano attraverso la stagione regolare della Split 1 Pro League:

Dodici squadre dal Nord America

Otto squadre, ciascuna proveniente dalle regioni EMEA, APAC S e APAC N

Playoff suddivisi in 2 (40 squadre) - Distribuzione slot regionale:

Almeno due squadre invitate dalla Repubblica popolare cinese;

Almeno due squadre che si qualificano attraverso il circuito Challenger Split 2 in Sud America;

Fino a trentasei squadre che si qualificano in base alle loro prestazioni nella stagione regolare della Split 2 Pro League

Almeno dieci squadre dal Nord America

Almeno sei squadre provenienti dalle regioni EMEA, APAC S e APAC N

Analogamente all'anno 3 dell'ALGS, nell'anno 4, il numero esatto di posti per i playoff dello Split 2 per regione sarà determinato in base alle prestazioni di ciascuna regione nei playoff dello Split 1 e sarà confermato poco dopo l'evento.

Mondiali (40 squadre) - Distribuzione slot regionale:

La migliore squadra in ogni regione (sei squadre in totale) per punti playoff;

Le successive ventisei squadre con il maggior numero di punti playoff totali nei playoff Split 1 e Split 2;

Si qualificheranno le prime due squadre classificate nella classifica LCQ di ciascuna regione (NA, EMEA, APAC N e APAC S) (8 squadre in totale).

Le qualificazioni pre-stagionali delle ALGS al via

L'anno 4 delle ALGS inizierà con quattro tornei online di qualificazione pre-campionato in ciascuna delle quattro regioni della Pro League, a partire da fine novembre. Queste competizioni determineranno le otto squadre di ciascuna regione che si qualificheranno per iniziare lo Split 1 nella Pro League. Queste otto squadre si uniranno alle ventidue squadre già invitate per completare il campo di 30 squadre per regione. La registrazione per le qualificazioni preseason si aprirà lunedì 23 ottobre su playapex.com/algs

I quattro tornei online di qualificazione pre-campionato saranno gestiti da Battlefy e si svolgeranno dal 25 al 27 novembre, dal 2 al 4 dicembre, dal 9 all'11 dicembre e dal 16 al 18 dicembre 2023. La squadra vincitrice di ciascuna qualificazione pre-campionato regionale si qualificherà automaticamente per lo Split 1 della Pro League. Dopo tutti e quattro i tornei di qualificazione precampionato, le prime quattro squadre di ciascuna regione in termini di punti cumulativi guadagnati durante le qualificazioni si qualificheranno anche per lo Split 1 della Pro League.

La nuova Pro League di Apex Legends: come funziona

Il primo split della Pro League inizierà nel fine settimana del 20-21 gennaio 2024. Tutte e quattro le regioni della Pro League saranno composte da 30 squadre: 22 saranno invitate e 8 verranno dalle qualificazioni preseason. In palio, durante ogni split della stagione regolare, c'è la qualificazione ai playoff e un montepremi di 500mila dollari

Le trenta squadre di ciascuna regione verranno suddivise in tre gironi da dieci squadre ciascuno, in base alle prestazioni ottenute durante le qualificazioni pre-campionato dell'ALGS Anno 3 e Anno 4. Ogni split della Pro League consisterà in una stagione regolare online in cui le squadre inizieranno gareggiando in un formato a triplo girone all'italiana (ogni gruppo affronta l'altro gruppo tre volte). In questo triplo girone all'italiana, ciascuna squadra giocherà trentasei partite in sei serie da sei partite ciascuna

Le prime venti squadre in classifica della stagione regolare si sfideranno quindi in una finale regionale online utilizzando il formato Match Point. Dopo la stagione regolare della Pro League Split 1, quaranta squadre si qualificheranno per i playoff dello Split 1, secondo la distribuzione regionale degli slot descritta di seguito:

Due squadre invitate dalla Repubblica popolare cinese;

Due squadre che si qualificano attraverso il Circuito Challenger Split 1 in Sud America; E

Trentasei squadre che si qualificano attraverso la stagione regolare della Split 1 Pro League:

Dodici squadre dal Nord America.

Otto squadre ciascuna delle regioni EMEA, APAC S e APAC N

Per i playoff dello Split 2, la distribuzione regionale degli slot sarà determinata dalla prestazione dei playoff dello Split 1. Migliori saranno le prestazioni delle squadre di una regione nei playoff dello Split 1, maggiori saranno i posti che quella regione otterrà per i playoff dello Split 2

Il numero massimo di squadre che rappresentano una regione nei playoff Split 2 è limitato a 12, il che significa che allo stato attuale, il Nord America non sarebbe in grado di guadagnare posti aggiuntivi. Al termine della stagione regolare della Split 1 Pro League, le ultime otto squadre di ciascuna regione verranno retrocesse allo Split 2 Pro League Qualifier, dove si batteranno contro le migliori squadre del Challenger Circuit per un posto nella Split 2 Pro League.. Dopo i playoff Split 2, tutte le squadre della Pro League che non si sono qualificate per il campionato parteciperanno al Last Chance Qualifier.

Come funzionano i Playoff delle ALGS

I playoff di ogni divisione assegneranno un milione di dollari di montepremi e includeranno quaranta dei migliori team di Apex Legends provenienti da sei regioni (NA, EMEA, APAC N, APAC S, SA e Cina). Ogni playoff utilizzerà una fase a gironi con formato a doppia eliminazione. Nella fase a gironi, le squadre verranno suddivise in quattro gironi da dieci squadre ciascuno in base alle loro prestazioni nella stagione regolare, e ogni gruppo giocherà una singola serie di 6 partite contro ogni altra squadra.

Dopo la fase a gironi, alle squadre verrà assegnata una posizione di partenza nella fase a doppia eliminazione in base alle loro prestazioni nella fase a gironi, e ogni turno nella fase a gironi consisterà in una serie di 6 partite. Le prime venti squadre della fase a gironi inizieranno nel girone dei vincitori. Le ultime venti squadre della fase a gironi inizieranno nel girone eliminatorio. Dopo la fase a gironi, 20 squadre si sfideranno nelle finali con Match Point. Le prime dieci squadre della serie Winners Bracket

Tutti i dettagli sul circuito Challenger

Il circuito Challenger dell'ALGS si svolgerà parallelamente a ogni split della stagione regolare della Pro League, offrendo alle squadre l'opportunità di competere in tornei a registrazione aperta per avere la possibilità di qualificarsi allo Split 2 Pro League Qualifier nello split 1 o al Last Chance Qualifier nello split 2. Sabato 3 febbraio inizierà la prima parte del Circuito Challenger. Ogni divisione del Circuito Challenger prevede quattro tornei del fine settimana a registrazione aperta, gestiti da Battlefy, nelle seguenti regioni: Nord America,EMEA, APAC Nord, APAC Sud, Sud America.

Dopo i quattro tornei del Circuito Challenger nello Split 1, ciascun vincitore del torneo e le successive diciotto squadre in base ai punti della ALGS guadagnati durante lo Split in ciascuna regione della Pro League si qualificheranno per lo Split 2 Pro League Qualifier.

In Sud America, le squadre vincitrici di ogni torneo del Circuito Challenger Split 1 (fino a quattro squadre in totale) e le sedici squadre con il successivo punteggio totale del Circuito Challenger più alto si qualificheranno per competere nelle finali regionali SA, dove le prime due squadre si qualificheranno per i playoff dello Split 1.

Dopo i quattro tornei del Circuito Challenger nello Split 2, almeno le prime dieci squadre in termini di punti ALGS guadagnati durante lo Split in ciascuna regione della Pro League si qualificheranno per la qualificazione Last Chance. Il numero esatto di squadre qualificate del Circuito Challenger che parteciperanno alla LCQ dipenderà dal numero di squadre qualificate per il Campionato di ciascuna regione e sarà confermato al termine dei playoff Split 2

In Sud America, le squadre vincitrici di ciascun torneo del Circuito Challenger Split 2 (fino a quattro squadre in totale) e le sedici squadre con il successivo punteggio totale del Circuito Challenger più alto si qualificheranno per competere nelle finali regionali SA, dove le prime due squadre si qualificheranno per i playoff Split 2

Le qualificazioni dell'ALGS Split 2 Pro League si svolgeranno nell'aprile 2024, prima dei playoff dello Split 1. Questo torneo online mette una contro l'altra le ultime otto squadre della stagione regolare dello Split 1 della Pro League di ciascuna regione contro le migliori squadre del circuito Challenger dello Split 1 di ciascuna regione per determinare chi avanzerà alla Pro League nello Split 2.

Le qualificazioni Last Chance della ALGS si svolgeranno dopo i playoff Split 2. Questo torneo online vedrà tutte le squadre della Pro League che non si sono qualificate per il campionato affrontare le migliori squadre del circuito Challenger Split 2 di ciascuna regione per determinare chi occuperà gli ultimi posti disponibili nel mondiale.

I mondiali dell'Anno 4 delle ALGS

Il campionato mondiale delle ALGS vedrà la partecipazione dei quaranta migliori team di Apex Legends al mondo, che gareggeranno di persona per portare a casa la parte del leone del montepremi da 2 milioni di dollari e il titolo di Campioni mondiali dell'anno 4 delle ALGS.

Il campionato utilizzerà una fase a gironi con formato a doppia eliminazione. Nella fase a gironi, le squadre verranno suddivise in quattro gironi da dieci team ciascuno in base ai punti playoff o alle prestazioni nel LCQ, e ogni gruppo giocherà una singola serie di 6 partite contro ogni altro gruppo (diciotto partite in totale per squadra). Dopo la fase a gironi, alle squadre verrà assegnata una posizione di partenza nella fase a gironi a doppia eliminazione in base alle loro prestazioni nella fase a gironi, e ogni turno consisterà in una serie di 8 partite.

Le prime venti squadre della fase a gironi inizieranno nel girone dei vincitori. Le ultime venti squadre della fase a gironi inizieranno nel girone a eliminazione diretta Dopo la fase a gironi, venti squadre si sfideranno nella finale con formato Match Point per determinare i campioni dell'anno 4 delle ALGS. Molte altre novità sono in programma per l'anno 4 e verranno annunciate nel prossimo futuro. Nel frattempo la registrazione al Preseason Qualifier si aprirà lunedì 23 ottobre su playapex.com/algs e, per restare aggiornati su tutte le ultime informazioni sulle ALGS, continuate a seguirci.