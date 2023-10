Pro Kompetition: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo circuito competitivo di Mortal Kombat 1

La qualificazione per il Final Kombat World Championship avverrà attraverso la classifica globale della Pro Kompetition o attraverso le finali della Regional League. Ogni evento sarà costituito da gironi 1 contro 1 a doppia eliminazione. Ci saranno quattro eventi partner di Pro Kompetition in cui tutti i giocatori potranno competere, tra cui East Coast Throwdown a Stamford, Connecticut, USA (20-22 ottobre 2023), Ultimate Fighting Arena a Parigi, Francia (24-26 novembre 2023), CCXP/Comic Con Experience a San Paolo, Brasile (30 novembre - 3 dicembre 2023) e Combo Breaker in Illinois, Stati Uniti (primavera 2024). I giocatori possono competere in tutti gli eventi partner per avere la possibilità di guadagnarsi un posto nel Final Kombat World Championship.

La Mortal Kombat 1 Pro Kompetition presenterà anche tre programmi regionali composti da sottoregioni segmentate, inclusi tre eventi di qualificazione online e una finale regionale. Le tre regioni includono la Lega Nord Americana (Nord America Est e Nord America Ovest), l'Interkontinental Kombat (Europa Est, Europa Ovest, Oceania e Medio Oriente) e la Liga Latina (Brasile, Messico, Sud America Nord e Sud America Sud). I migliori 8 giocatori di ogni regione timbreranno il biglietto per la finale regionale online per avere la possibilità di qualificarsi per il Final Kombat World Championship.

Il mondiali di Mortal Kombat introdurranno un nuovo formato competitivo, a partire dal torneo Last Chance Qualifier (LCQ) per il 20° giocatore. La LCQ sarà gestita con registrazione aperta, fino a esaurimento posti, per 256 combattenti che gareggeranno in un girone a doppia eliminazione. Il vincitore avanzerà alla fase a gironi, con i 20 giocatori divisi in quattro gironi da cinque giocatori ciascuno. I gironi verranno decisi in base alla qualificazione regionale e alla classifica e giocheranno partite in formato girone all'italiana per far avanzare due giocatori da ciascuno. I migliori 8 giocatori si sfideranno in un girone a doppia eliminazione, con tutti i giocatori che inizieranno dalla parte del vincitore. Il seeding verrà determinato in base al piazzamento del gruppo.

In totale, la Mortal Kombat 1 Pro Kompetition offrirà agli appassionati oltre 200 ore di competizione dal vivo su più di 50 giorni e sarà possibile seguirla sui canali Twitch e Youtube di Mortal Kombat.