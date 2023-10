Sonic Superstars è un ritorno alle origini - la recensione

Gli amanti di Sonic possono stappare le bottiglie: dopo anni di attesa il riccio blu è tornato alla sua forma originale in 2D con un gioco pieno di livelli a tutta velocità, segreti da scoprire e boss divertenti da abbattere. Le premesse non potrebbero essere più semplici: il malvagio Eggman è tornato e vuole mettere le mani sugli animali giganti che abitano le nuove Northstar Islands e Sonic, Knuckles, Tails e Amy sono stati incaricati di fermarlo.

Ad aiutare il cattivone a forma di uovo c'è un nuovo personaggio ideato da uno dei co-creatori di Sonic, Naoto Ohshima: si chiama Trip ed è incaricata di rapire gli animali giganti insieme a Fang. Il look di questo nuovo personaggio è molto interessante: è cattiva ma ribelle e, soprattutto, è molto più di una semplice macchietta e la imparerete a conoscere giocando. Non c'è moltissimo altro da dire sulla storia: il punto forte di Sonic Superstars è il suo level design.

Il ritorno al 2D del riccio blu è sempre un momento importante per i fan perché ricorda ad appassionati vecchi e nuovi dove si nasconde la magia di questo personaggio. Attraversare i livelli a tutta velocità rimbalzando sui nemici e raccogliendo gli anelli non annoia mai. Ci siamo ritrovati bloccati in qualche sezione non esattamente intuitiva (una cosa un po' frustrante quando il timer continua a scorrere) ma una volta scoperto il segreto per proseguire, ritentare un livello è questione di pochi minuti se volete avere un tempo di cui vantarvi con gli amici.

All'interno dei livelli di Sonic Superstars c'è sempre un modo per accelerare a portata di mano. Il platforming non è quasi mai frustrante, può essere letto con facilità e affrontato in velocità, mentre la grafica in 3D su ambiente 2D ci immerge in un atmosfera retò ma contemporanea nel suo stile artistico e nel suo game design. Alcuni boss risultano abbastanza difficili nei primi livelli se siete un po' arrugginiti ma poi vi ricorderete che Sonic ha diversi poteri a disposizione per combattere ed esplorare. Sparsi per i livelli, infatti, troverete le cosiddette fasi speciali, delle mini missioni speciali che vi premieranno con un Chaos Emerald, un potere speciale che potrete attivare in combattimento e nell'esplorazione per il resto del gioco.

Questi potenziamenti hanno un tasto dedicato, una ruota di selezione, un tempo di cooldown e danno a Sonic i poteri più diversi: potrete evocare un esercito di cloni che attaccano tutti i nemici a schermo (fondamentale nelle battaglie contro i boss), potrete lanciarvi in aria per fare danni o esplorare, potrete trasformarvi in acqua e risalire le cascate, coltivare viticci magici che vi portano ai confini del cielo e molte altre cose che non vogliamo spoilerarvi. Questi smeraldi aggiungono un notevole livello di personalizzazione ad ogni run a cui si aggiunge la possibilità di scelta tra i quattro personaggi principali, Sonic, Tails, Knuckles e Amy, ognuno con abilità uniche.

Sonic Superstars è anche una celebrazione del gioco in compagnia. La campagna è affrontabile in cooperativa fino a quattro giocatori in locale e c'è una modalità competitiva, anche lei da quattro in locale o da otto in rete. Qui potrete sfidare amici e parenti o altri giocatori online in partite da tre round, selezionati casualmente da quattro possibili categorie: Corsa, Combattimento, Raccolta Stelle e Sopravvivenza. Trovando Medaglie nascoste lungo la modalità Storia, poi, potrete personalizzare l'avatar della Modalità Battaglia con cosmetici speciali. Non poteva mancare, poi, la modalità Crono ovvero la classifica globale per dimostrare di essere i più veloci in assoluto su un determinato livello.

Sonic Superstars farà contenti i fan storici del riccio blu e gli fornirà un ottimo punto di partenza (bello da vedere e contemporaneo nel design) per attirare nuovi seguaci alla loro causa. Per convincere qualcuno del divertimento che si racchiude in questo franchise (soprattutto nei suoi capitoli in 2D) basterà fargli provare questo gioco: iniziare il proprio viaggio in compagnia di Sonic con questo capitolo è pericoloso perché potrebbe accendere una passione che non si estinguerà più.

-di Riccardo Lichene