Post Malone collabora con Apex Legends per un evento speciale

La nuova stagione di Apex legends, Scintilla , è qui e non abbiamo ancora avuto il tempo di provare come si deve la nuova leggenda Conduit che Respawn ha pubblicato tutti i dettagli sulla collaborazione con Post Malone che aveva annunciato poche settimane fa. Oltre a dei cosmetici disegnati in collaborazione con l'artista pieni di riferimenti al suo materiale per decorare i vostri Octane, le vostre Wraith, le vostre Lifeline e le vostre Horizon, questa collaborazione introdurrà una nuova modalità chiamata Three Strikes .

In questo nuovo modo di giocare ad Apex legends ogni squadra avrà tre vite, questo vuol dire che tutti i membri della squadra dovranno essere simultaneamente morti per tre volte prima di poter essere eliminati. In più si torna in gioco con il proprio loadout quasi al completo. Ogni volta che la squadra viene spazzata via si riceve uno strike, dopo tre sarete fuori dalla partita. Questa meccanica, però, non è l'unica cosa che cambia in Three Strikes. Qui non potrete abbattere i giocatore che sono andati a terra e le rianimazioni saranno estremamente più veloci dando vita a un flusso di gioco decisamente più aggressivo e dinamico rispetto al classico modo di giocare ad Apex.

Quando uscirà il 7 novembre, questa modalità ad alto numero di ottani (che durerà solo due settimane) farà divertire molto i fan non solo di Apex ma anche di Post Malone visto che molti cosmetici a tema saranno ottenibili oltre a quelli che vi abbiamo già menzionato. Il nuovo livello di skin "Iconico" debutterà con skin e bundle ispirati a Post Malone, per Octane, Wraith, Horizon e Lifeline. Coloro che sbloccheranno 20 adesivi a tema dell'evento, poi, riceveranno 3 adesivi leggendari per abbellire cure e scudi. Ora non resta che aspettare pazientemente il 7 novembre per vivere Apex Legends proprio come lo ha immaginato Post Malone.