Pokémon GCC: tutti i dettagli sulla nuova espansione Paradosso Temporale

The Pokémon Company ha appena reso disponibile Scarlatto e Violetto - Paradosso Temporale , la nuova espansione del suo Gioco di Carte Collezionabili che è disponibile da oggi presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

Prendendo ispirazione dai Pokémon Paradosso dei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, l’espansione Scarlatto e Violetto - Paradosso Temporale segna il debutto dei Pokémon e delle carte Allenatore Tempo Passato e Tempo Futuro.

I Pokémon Tempo Passato, robusti e potenti, tendono ad avere attacchi diretti che causano molti danni e sono più difficili da mettere fuori combattimento. I Pokémon Tempo Futuro, veloci e tecnici, tendono ad avere abilità e attacchi con effetti aggiuntivi che consentono manovre intelligenti e strategie astute. Inoltre, le carte Allenatore Tempo Passato tendono a supportare i Pokémon Tempo Passato, mentre quelle Tempo Futuro i Pokémon Tempo Futuro.

Nell’espansione Scarlatto e Violetto - Paradosso Temporale del GCC Pokémon tornano anche le carte Macchinario Tecnico, questa volta in veste di inedite carte Oggetto Pokémon che mettono a disposizione un nuovo attacco al Pokémon a cui sono assegnate. Le carte dell’espansione Scarlatto e Violetto - Paradosso Temporale sono ora disponibili in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

Questa espansione, di cui abbiamo assistito a un preview ai mondiali di Yokohama, è la più attesa dai giocatori competitivi perché segna il primo vero rimescolo del meta dai tempi della meccanica Gigamax. ora non resta che aspettare il primo evento ufficiale per capire quale strategia sarà la più efficace: vincerà chi punta sull'aggressività del tempo passato o sulla tecnica di quello futuro?

Il ritorno dei Macchinari Tecnici, poi, si prospetta non poco controverso all'interno della scena competitiva vista la loro potenza che molti giocatori considerano spesso eccessiva.

-di Riccardo Lichene