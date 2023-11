BlizzCon 2023: ecco tutte le novità di Overwatch 2 tra cui tre nuovi eroi

Durante la cerimonia d'apertura della BlizzCon 2023 , il direttore di Overwatch 2 Aaron Keller e il direttore artistico Dion Rogers hanno svelato l'identità del nuovo eroe di gioco, il tank samoano Mauga . Un personaggio imponente (è l'eroe più grande mai inserito nel gioco) e dalla personalità magnetica, Mauga costituisce un'aggiunta al parco eroi tanto divertente quanto astuta. Per la prima volta nella storia del gioco, poi, un nuovo eroe è stato reso disponibile in anticipo sia per il pubblico della BlizzCon sia per milioni di giocatori online. Il periodo di prova è terminato, ma Mauga farà ritorno definitivamente con il lancio dell'ottava stagione, il 5 dicembre.

Noi lo abbiamo provato e questo personaggio ha certamente il potenziale per rimescolare prepotentemente il meta. Le sue dimensioni imponenti lo rendono un facilissimo bersaglio ma la sua possibilità di creare facendo colpi alla testa della salute temporanea (come quella della ultimate di Lucio) gli garantisce un'elevata possibilità di spravvivere. Ha in mano due grandissime mitragliatrici, una (il suo fuoco primario) che se rimane abbastanza a lungo su un bersaglio lo fa prendere prendere fuoco (come con la dinamite di Ashe); l'altra (il suo fuoco secondario) oltre a fare più danni di precisione, infligge danni aumentati ai nemici in fiamme. Speriamo nell'arrivo di altri personaggi che usano il fuoco per infliggere danni così da sfruttare meglio questa curiosa sinergia.

L'abilità con cui ci siamo più divertiti, però, è la sua carica in cui sarete immuni ad ogni forma di stordimento (ma non all'hack di Sombra) alla fine della quale Mauga si lancia in aria per colpire i nemici con un danno ad area. Quest'abilità lo rende perfetto per chi ama la composizione dive e si diverte con tank come D.Va, Ramattra o Reinhardt. La sua seconda abilità, poi, si chiama spvraccarico cardiaco e oltre a fargli subire meno danni permette agli alleati vicini di curarsi infliggendo danni a loro volta. Gli amanti dell'aggressività si divertiranno un mondo insieme a Mauga. Infine, la sua ultimate crea una gabbia formata da uno scudo distruggibile che incatena al suo centro tutti gli avversari presenti. In questa ultimate avrete munizioni infinite e potrete completamente bloccare un punto conteso impedendo ai nemici di scappare. Mauga è tanto ignorante quanto tecnico, ha bisogno di una squadra che lo supporti per poter avete tempo di dare fuoco ai bersagli e infliggere tanti danni e, soprattutto, sarà perfetto per guadagnare terreno o creare teste di ponte in punti contesi o alle strettoie.

Durante i due giorni dell'evento, poi, sono stati fatti altri annunci nei panel della BlizzCon. La presentazione sulle novità in arrivo ha fornito uno sguardo inedito sugli sviluppi futuri del gioco. Gli ospiti dei panel, tra cui il direttore generale di Overwatch Walter Kong, hanno svelato ai giocatori una nuova modalità di gioco chiamata CLASH e una nuova mappa chiamata Hanaoka. In più sono in arrivo nuovi importanti aggiornamenti del sistema competitivo. Le stelle dello show sono stati, senza dubbio, i duo nuovi eroi mostrati in anteprima che vedete qui sotto. Sulla destra c'è Space Ranger, un astronauta che potrebbe essere un nuovo eroe di supporto. Sulla sinistra, invece, vediamo Venture, primo personaggio non binary del gioco e nuovo dps in arrivo l'anno prossimo.

L'evento di quest'anno ha inoltre visto il ritorno della Overwatch World Cup, la competizione eSport mondiale del gioco, tenutasi per la prima volta dal 2019. L’Arabia Saudita ha sconfitto la Cina 3 – 2 e ha scioccato il mondo vincendo il primo OWWC della nazione. I campioni in carica del Team USA sono stati travolti al primo turno dalla squadra cinese, mentre la Corea del Sud, tre volte vincitrice, è stata battuta dalla Cina. La squadra finlandese ha sconvolto la Corea del Sud nella partita per la medaglia di bronzo.

Per la conclusione dell'evento, Overwatch ha collaborato con uno dei gruppi KPOP più celebri al mondo, LE SSERAFIM, che si è esibito in una spettacolo mozzafiato all'arena dell'Anaheim Convention Center. Per celebrare il primo grande concerto dal vivo tenuto dal gruppo per un pubblico occidentale, LE SSERAFIM hanno eseguito numerosi brani, tra cui il nuovo singolo "Perfect Night", di fronte a migliaia di partecipanti alla BlizzCon. L'esibizione ha segnato il culmine della prima collaborazione del gioco con un gruppo musicale, con cui ha creato una modalità di gioco a tempo limitato e oggetti cosmetici personalizzati, pubblicati nel negozio di Overwatch 2 a inizio settimana.

-di Riccardo Lichene