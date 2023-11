Di Lorenzo protagonista di un nuovo video per il lancio Call of Duty MW3

Manca poco all’arrivo del nuovo capitolo di Call of Duty e per celebrarne il lancio in Italia CoD e PlayStation hanno deciso di puntare su una tradizione storica del nostro Paese: il “pacco da giù”, dando vita a una campagna con una forte impronta locale e con ospiti d'eccezione. I due personaggi principali del gioco, il capitano John Price e Vladimir Makarov, sono infatti protagonisti di altrettanti video che richiamano la quotidianità di molti italiani che vivono lontani da casa.

Giocando sul ruolo della mamma che si preoccupa e si prende cura dei figli fuori sede, la campagna fonde la tradizione italiana con Call of Duty creando il “pacco da su”, una versione rivisitata del “pacco da giù”, il cesto con tutti i prodotti tipici del luogo d’origine e gli alimenti necessari a sopravvivere. Trattandosi del mondo di Call of Duty, il parallelismo con gli approvvigionamenti che vengono calati dall’alto per i giocatori è immediato, da qui la decisione di ribattezzarlo con il nome “pacco da su”.

In aiuto del capitano John Price accorre niente meno che uno dei cuochi più amati dalla community web italiana. “Sdigiunini, olio come se piovesse per pietanze… delicious!”, Giorgione ha accettato la sfida di Call of Duty e ha creato il suo personalissimo “pacco da su” attingendo direttamente alla propria cucina. Grazie al suo grande carisma e alla sua genuinità, Giorgione si è calato perfettamente in questa missione speciale per offrire al capitano solo il meglio in circolazione.

Ma non è finita qui, perché nel video dedicato al pacco preparato per Makarov è presente anche un altro grandissimo ospite, il capitano del Napoli campione d’Italia Giovanni Di Lorenzo, appassionato giocatore di Call of Duty. La stella della squadra partenopea è pronta a rispondere alla chiamata del capitano Price, la Task Force 141 può contare anche su di lui per contrastare la minaccia rappresentata da Makarov.

I simboli della pop culture digitale italiana si fondono così con lo storico franchise di Call of Duty, pronte a festeggiare l’arrivo di Modern Warfare III il 10 novembre.