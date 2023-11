FC 24 ecco come cambiano gli esports con FC Pro Draft

Electronic Arts ha appena annunciato "FC Pro Draft", una nuova meccanica di composizione della squadra per le sue competizioni globali di persona. Iniziando con l'FC Pro Open Global Qualifier, FC Pro Draft introdurrà un sistema di creazione della squadra basato sul budget con regole a rotazione per la gestione del roster. Con requisiti unici durante tutta la stagione, i concorrenti avranno più opportunità di mettere alla prova la propria conoscenza del gioco e la propria creatività mentre cercano di costruire e adattare continuamente i propri roster sulla strada verso il Campionato mondiale FC Pro.

Utilizzando FC Pro Draft, ogni concorrente si muoverà entro un budget prestabilito per scegliere gli oggetti giocatore di Ultimate Team per i propri roster, con ogni scelta che avrà un impatto sul budget in base al valore di quel giocatore all'interno del mercato di trasferimento di EA Sports FC 24 Ultimate Team. I concorrenti dovranno considerare ciascun giocatore rispetto al prezzo di mercato, aggiungendo una nuova dimensione alla costruzione della squadra negli esports calcistici. Questi requisiti varieranno in base alla competizione, dando vita a composizioni di squadra uniche da evento a evento.

"I giocatori di Ultimate Team hanno tutti familiarità con le tribolazioni legate alla creazione di una squadra", ha affermato Sam Turkbas, direttore senior e commissario degli Esports calcistici di EA. "Con l'introduzione di FC Pro Draft, stiamo aggiungendo un livello di abilità e strategia per i professionisti, offrendo allo stesso tempo ai giocatori di EA SPORTS FC 24 contenuti ancora più facilmente riconoscibili su come mettere insieme un roster da campionato sul campo virtuale."

Lo strumento di bozza sarà reso disponibile pubblicamente sul sito web di FC Pro e i fan potranno creare la propria squadra ogni settimana utilizzando gli stessi requisiti dei concorrenti dell'FC Pro Open, consentendo loro di partecipare alla conversazione, scegliere la loro squadra preferita e discutere su quali elementi dovrebbero essere inclusi nella loro squadra su Ultimate Team.

L'FC Pro Draft debutterà durante il prossimo FC Pro Open Global Qualifier, ospitato dal vivo a Londra, nel Regno Unito, dal 10 al 12 novembre. L'evento prevede la partecipazione di 64 giocatori, tra cui i migliori finalisti dell'FC Pro Open Regional Qualifier e i professionisti invitati da EA SPORTS FC, che si sfideranno per aggiudicarsi il biglietto per la stagione regolare dell'FC Pro Open e avere la possibilità di qualificarsi per il primo FC Pro World Championship che si terrà nel giugno 2024. Gli spettatori potranno sintonizzarsi l'11 novembre alle 19:00 e imparare nuovi trucchi del mestiere per mettere insieme le proprie squadre vincenti sul canale Twitch ufficiale di EA SPORTS FC.