Sony diminuisce il prezzo della PlayStation 5 di 120 euro per il black friday

In occasione del Black Friday 2023 (e per svuotare gli inventari in attesa della PS5 Slim) Sony ha annunciato l’arrivo di diverse offerte su PlayStation5 e i rispettivi bundle. Dal 14 al 27 novembre, sarà possibile acquistare, presso tutti i rivenditori aderenti all’iniziativa, una PlayStation5 nella versione con lettore Blu-ray con uno sconto di 120€, spendendo quindi 429,99€, anziché 549,99€.