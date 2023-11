Milan Games Week: alla fiera torna la Gillette Bomber Cup di Fortnite

Dopo un anno di assenza, torna la Gillette Bomber Cup e lo fa portando la sfida al livello successivo: il livello Labs. Tre giorni di sfide mozzafiato all’interno di una mappa esclusiva creata nel mondo di Fortnite , con grattacieli immensi, paesaggi futuristici e l’inconfondibile verde fluo di Gillette Labs, il nuovo rasoio del brand in arrivo nel 2024.

Sedici team di tre giocatori ciascuno dovranno destreggiarsi al meglio nella modalità No Build – Postazione. L’obiettivo sarà quello di raggiungere, appunto, più postazioni possibili sparse nell’immensa mappa creata ad hoc, accumulando il maggior numero di punti necessari per raggiungere la vittoria e la gloria finale. Per la sfida sono state sviluppate cinque classi speciali e spetterà ai partecipanti al torneo scegliere quella più adatta al proprio stile di gioco.

Le fasi eliminatorie si sono svolte in remoto il 16 e il 17 novembre sui canali Twitch di Pizfn e Xiuder mentre le semifinali e le finali saranno in diretta live sabato 25 novembre dalle 10:30 alle 16:30 dal suggestivo palcoscenico della Gillette Labs Arena alla Milan Games Week & Cartoomics 2023, con la presenza dei due celebri streamer. Già protagonisti nell’edizione 2021, Pizfn e Xiuder, caster d’eccezione, attraverso la loro voce ed energia, racconteranno passo dopo passo l’avvincente torneo sviluppato da Gillette.

“Siamo felicissimi di essere tornati alla grande dopo un anno di stop con la nostra Gillette Bomber Cup e consentire agli amanti di Gillette e del gaming di vivere un’esperienza di livello “superiore” grazie alle grandi novità del torneo e alla mappa appositamente creata per l’evento e tutta da scoprire”, ha dichiarato Francesco Campagna – Senior Brand Manager di Gillette.