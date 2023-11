Red Bull Campus Clutch: tutte le info per seguire l'Italia al torneo universitario di Valorant

Il Red Bull Campus Clutch, il torneo globale di Valorant per studenti universitari, si concluderà il prossimo fine settimana a Istanbul, in Turchia, dal 23 al 24 novembre. La finale mondiale, che si svolgerà alla Volkswagen Arena della capitale turca, rappresenta il culmine della partecipazione di oltre 20mila studenti provenienti da tutto il mondo che si sono dati battaglia nei loro campionati nazionali per incoronare i 35 finalisti che si stanno per affrontare. Ogni squadra lotterà per la gloria di essere nominata il miglior team studentesco di Valorant e per portare a casa un montepremi da 20mila euro.