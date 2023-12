Ecco tutte le novità in arrivo su Apex Legends con l'Evento Collezione Rivolta

A partire dal 5 dicembre con l'Evento Collezione Rivolta, i giocatori di Apex Legends potranno combattere in un evento a tempo limitato 30 contro 30 chiamato La Rivolta di Revenant. Potranno vestire i panni di una delle loro leggende preferite oppure unirsi all'esercito di Revenant. Dopo la settimana iniziale, La rivolta di Revenant sarà un'esclusiva dei fine settimana fino al 2 gennaio in cui i giocatori otterranno diversi potenziamenti e gadget divini semplicemente giocando. Oltre alla modalità a tempo La Rivolta di Revenant, i fan potranno ottenere potenziamenti del gioco, cosmetici leggendari e altro ancora.

Ecco cosa aspettarsi dall'Evento Collezione Rivolta di Apex Legends

Kill Code Finale: A partire dal 5 dicembre sarà disponibile l'epico finale della Saga di Kill Code, dove i giocatori dovranno decidere se sfuggire a Revenant o unirsi a lui.

Modalità a tempo limitato La rivolta di Revenant: L'esercito di Revenant farà di tutto per resistere, sciamando attraverso i muri e sul terreno con un look che sembra uscito direttamente dagli incubi. Le Leggende potranno ritenersi in vantaggio all'inizio, ma ogni volta che una squadra viene spazzata via, questa si unirà all'orda di simulacri. A capo dell'esercito ci sarà un Revenant dagli occhi rossi controllato da un giocatore, con equipaggiamento di alto livello e le abilità della Leggenda.

Caccia ai premi settimanali e cosmetici a tempo limitato: I giocatori potranno guadagnare tutti i nuovi oggetti cosmetici tramite la caccia alle ricompense, piena di potenziamenti di gioco unici come la Visione degli oggetti relativi alla salute e la riduzione dei Cooldown delle Ultimate da usare al di fuori delle Classificate, oltre a 24 cosmetici a tempo limitato.

Skin Prestigio di Loba: se i giocatori sbloccherete tutti i 24 oggetti cosmetici dell'Evento Collezione Rivolta prima del 2 gennaio, la nuova Skin Prestigio di Loba "Apex Lycanthrope", che dimostra che i lupi sono più letali se messi all'angolo, verrà sbloccata automaticamente.