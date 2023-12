Warzone: tutto sulla nuova mappa e la Stagione 1 di Call of Duty Modern Warfare 3

É tempo di prepararsi per una battaglia completamente nuova, con l'arrivo della Stagione 1 di Call of Duty: Modern Warfare III e Call of Duty: Warzone . La nuova stagione, disponibile dal 6 dicembre, offre un maggior numero di mappe multigiocatore, nuove modalità di gioco e graditi ritorni, tra cui Gunfight e Vortex, il prossimo story Act in Zombies, l'introduzione della nuova mappa Urzikstan in Call of Duty: Warzone e molto altro ancora.

Il nuovo Battle Pass offre 100 livelli di contenuti, BlackCell porta l'Operatore Abolisher e l’arsenale dei giocatori si arricchirà di altre cinque nuove armi. Inoltre, è prevista una serie di nuove parti aftermarket, tra cui il lanciafiamme. Il divertimento continua anche durante le vacanze natalizie, con eventi a tema per tutta la stagione, assicurando una vasta gamma di contenuti in cui i giocatori potranno immergersi.

CoD MW3: le novità per il multiplayer:

Quattro nuove mappe multigiocatore faranno il loro debutto nella Stagione 1 di Modern Warfare 3. Sarà possibile giocare in tre nuovissime mappe 6v6 e una nuova mappa 2v2. La prima è Meat, una mappa molto piccola in cui i combattimenti saranno a distanza ravvicinata. La seconda è Greece, sarà di dimensioni medie e avrà molti elementi acquatici. Rio sarà ambientata in Brasile all'interno di un centro commerciale mentre Training Facility con i suoi spazzi strettissimi sarà perfetta per Gunfight. A queste si aggiungerà il restylinga tema delle festivo di altre mappe nel corso della Stagione.

Grazie al ritorno di Gunfight, i giocatori si divideranno in piccoli team nella nuova mappa Training Facility e in altre quattro arene dedicate. In All or Nothing, poi, scenderete in campo solo con coltelli da lancio e senza munizioni. Ottenendo un'eliminazione attiverete il Perk Scavenger, che vi consentirà di recuperare munizioni per la vostra arma. Vince il primo operatore che ottiene 20 eliminazioni. Infine potrete brandire l'onnipotente Ray Gun nell’evento a tempo limitato Vortex: in questa modalità tutti contro tutti, un giocatore entra in gioco con la famigerata arma degli Zombies chi lo elimina diventa il nuovo proprietario di questa potente e ultraterrena pistola.

Potrete anche sbloccare due nuove serie di uccisioni per il multigiocatore, disponibili all'inizio della stagione, dopo averle ottenute, ciascuna tramite una sfida dell'armeria:

Sciame (15 uccisioni, 1.875 punti): schiera un gran numero di droni per fornire una copertura totale su un'intera area.

EMP (13 uccisioni, 1.625 punti): un impulso elettromagnetico per interrompere le serie di uccisioni e l'equipaggiamento nemico.

Nuovi contenuti continueranno ad arrivare nel Multiplayer di Modern Warfare III, con mappe ed eventi a tema festività, oltre alla modalità Multiplayer competitiva stand-alone: le ranked stanno per tornare. Presentato da Treyarch in collaborazione con Sledgehammer Games, le partite classificate multigiocatore verranno lanciate a metà stagione e si basano sulle fondamenta stabilite in Modern Warfare II con nuove ricompense per guadagnare armi e contenuti di equipaggiamento aggiornati di Modern Warfare III.

La modalità classificata è una modalità multigiocatore competitiva autonoma e ricca di funzionalità che sfrutta le regole, le restrizioni, le mappe e le modalità approvate dalla Call of Duty League. Potrete tenere traccia della vostra posizione con una valutazione delle abilità visibile e guadagnare premi in più divisioni e livelli di abilità. Il meglio del meglio sarà presente nella classifica e nella divisione Top 250 per avere la possibilità di dimostrare di essere il giocatore numero uno.

CoD MW3: le novità per gli Zombie

Un enorme portale è apparso nella Zona di esclusione. I giocatori saranno chiamati a indagare nell'area e affrontare un nuovo contenuto finale. I Dark Aether Rifts, poi, saranno una nuova esperienza, simile a un labirinto, che metteranno alla prova i team nel completare una serie di obiettivi nel tempo stabilito. I giocatori dovranno trovare i sigilli per sbloccare i Dark Aether Rifts e potranno guadagnare ricompense al completamento della sfida. I giocatori, poi, potranno impugnare l'arma magica V-R11, scoprire nuovi schemi e prepararsi a infiltrarsi nella fortezza della Signora della Guerra Dokkaebi.

CoD MW3: le novità per Warzone

Su Warzone sta per fare il suo debutto la nuova mappa Urzikstan, un paesaggio vasto con un mix di zone rurali, industriali e suburbane. Presentata da Raven Software, la nuova grande mappa presenta 11 punti di interesse principali (indicati sulla mappa), 27 punti di interesse aggiuntivi su larga scala (indicati sulla bussola di gioco), un treno guidabile (il primo punto di interesse mobile in Call of Duty: Warzone) e numerose aree più piccole da esplorare, che offrono un potenziale tattico quasi illimitato.

Carry Forward in Warzone. I giocatori, poi, potranno continuare a giocare sull'Isola Ashika e su Vondel, oltre che nella nuova mappa Urzikstan. Durante queste festività, poi, sarà possibile incontrare Babbo Natale in versione zombie, andare a caccia di cervi non morti e aprire i regali sotto gli alberi delle feste, il tutto mentre si affrontano nuove sfide con ricompense e altro ancora.

Per celebrare il lancio di Urzikstan, tutte le modalità saranno ambientate sulla nuova grande mappa per le prime 48 ore della Stagione 1, tra cui:

Modalità di lancio: Battle Royale, Resurgence e Plunder

Introdurremo le aree dell'Urzikstan in un gruppo di località di Resurgence, insieme alle aree di Ashika e Vondel, come parte di una nuova modalità a tempo limitato chiamata Urzikstan Reurgence, che si concentrerà su diversi punti di interesse selezionati da tutta la mappa dell'Urzikstan: Base militare di Orlov, Potenza Popov e Periferia di Zaravan

Modalità stagionali: il lockdown ritorna e la nuovissima modalità a tempo limitato, Slay Ride Resurgence, farà il suo debutto festivo.

Tutte le dimensioni delle squadre per Battle Royale in Urzikstan saranno disponibili per tutta la stagione.

Il sistema dei perk attualmente in Warzone continua, con gli operatori che potranno scegliere tra un pacchetto di vantaggi preimpostato o personalizzato composto da quattro vantaggi che diventano attivi una volta richiesto il vostro equipaggiamento. I pacchetti Perk possono anche essere sia trovati nel bottino terrestre, sia lasciati da un giocatore eliminato sia trovati nelle casse di rifornimenti.

Le opportunità di movimento e rotazione sulla nuova grande mappa dell'Urzikstan sono state un obiettivo chiave del suo design, quindi nel nuovo capitolo di Warzone i giocatori si troveranno anche con diversi vantaggi che ora sono semplicemente abilitati per impostazione predefinita in ogni momento:

Tac Pad: migliora la distanza di scivolata e consente l'ADS completo durante lo scivolamento, oltre a una maggiore velocità di transizione della posizione.

Guanti da commando: consentono di ricaricare durante la corsa.

Guanti a presa rapida: aumenta la velocità di cambio arma.

Scarponi da arrampicata: aumenta l'aspetto della velocità di arrampicata e di maneggio.

Overkill: permette di scegliere due armi primarie.

Dovreste anche prepararvi per tutti i nuovi perk esclusivi di Call of Duty: Warzone progettati per creare nuove opportunità di gioco e contromosse, di cui i seguenti possono essere equipaggiati come vantaggi personalizzati nel vostro equipaggiamento:

Irradiato: muoviti più velocemente e subisci meno danni mentre sei nel gas.

Temprato: ora disponibile anche come vantaggio personalizzato, Temprato consente di riempire completamente l'armatura con due piastre invece di tre.

Combat Scout: i proiettili che spari brevemente segnalano un nemico per te e la tua squadra. Colpire il nemico da più lontano aumenta il tempo di ping.

Risoluto: quando si subiscono danni da colpi di arma da fuoco, garantisce un breve bonus alla velocità di movimento.

Avvolto: lancia una granata fumogena quando vieni abbattuto.

Alpinista: riduce i danni da caduta.

Stalker: aumentata la velocità di movimento del mirino e della mira verso il basso.

Evasione: aumentata la velocità da terra, prono e accovacciato.

Preparato: la precisione e il tempo per mirare verso il basso sono migliorati durante i salti.

Facoltà: ritarda l'attivazione degli esplosivi durante lo sprint, avvisa della presenza di equipaggiamento nemico nelle vicinanze e riduce il rumore del combattimento.

Questi perk aggiuntivi consentono un'impressionante varietà di stili di gioco poiché il numero totale ora raggiunge oltre 30 con i 5 nuovi perk predefiniti, più 12 perk negli slot 1 e 2, 10 perk nello slot 3 e 7 vantaggi in Slot 4.

Le nuove armi in arrivo su Call of Duty

XRK Stalker: fucile di precisione – disponibile al lancio nel settore A4 del Battle Pass

Per le eliminazioni con un colpo solo il fucile di precisione XRK Stalker è quello che cercate: infligge danni ingenti ed è altamente personalizzabile per supportare più stili di gioco.

RAM-7: fucile d'assalto - disponibile al lancio nel settore A7 del Battle Pass

Eccezionalmente compatto, questo fucile d'assalto bullpup sfoggia un telaio leggero in polimero ed è camerato nel versatile calibro 5.56.

Stormender: Lanciatore – disponibile al lancio nel Settore A12 del Battle Pass

Questo sistema d'arma all'avanguardia spara un EMP localizzato con un leggero ritardo. Distrugge attrezzature tattiche e letali e disabilita temporaneamente altri dispositivi elettronici.

HRM-9: SMG disponibile nel corso della stagione tramite sblocco dell'armeria

L' HRM-9 è una mitraglietta in 9 mm leggera ma stabile per il combattimento ravvicinato e per abbattere rapidamente i nemici.

TAQ Evolvere: LMG disponibile durante la stagione

Una mitragliatrice leggera multicalibro avanzata in grado di sparare 7,62 o 5,56 con modifiche minime all'arma. Versatile ed eccezionalmente letale nelle mani giuste.

Ecco le nove nuove parti aftermarket

La stagione 1 porta con sé nuove parti aftermarket, tra cui il purificatore JAK, un nuovo attacco sottocanna per dare un lanciafiamme ad armi multiple, disponibile tramite il Battle Pass della stagione 1.

JAK Purificatore - Compatibilità: MCW, MTZ-556, Holger 556, DG-56, SVA 545, RAM-7, MTZ-762, BAS-B, Sidewinder, Rivettatrice

Equipaggia un lanciafiamme sotto la canna. Cos'altro c'è da dire?

Kit doppia canna JAK Ettin - compatibilità: AMR9

Disponibile per il mitragliatore AMR9, questo kit crea due canne sovrapposte che sparano simultaneamente. Ciò offre il doppio del danno a distanza, a scapito di molta precisione.

Kit mitragliatrice JAK Thunder - compatibilità: Sidewinder (BR)

Domina le corsie e mantieni gli obiettivi con questo kit di conversione LMG per il fucile da battaglia Sidewinder che offre un caricatore di grande capacità e aumenta la cadenza di fuoco quanto più a lungo tieni premuto il grilletto.

JAK BRB - compatibilità: molti fucili d'assalto, fucili mitragliatori, fucili da battaglia, fucili da tiratore scelto e fucili di precisione.

Questo compensatore offre una fenomenale riduzione del rinculo mentre aumenta significativamente il rapporto della volata, il difetto è che sarete molto più visibili sui radar nemici.

Kit fucile JAK Beholder - compatibilità: TYR (pistola)

Una canna lunga e pesante che offre il miglior incremento di gittata. Migliora il controllo del rinculo e la portata dei danni, convertendo questa pistola in un fucile a colpo singolo.

Conversione della carabina JAK Headhunter - compatibilità: Rival-9 (SMG)

Rivaleggiate con i fucili d'assalto con questo kit di conversione a raffica da tre colpi che eccelle nel combattimento a media distanza.

-di Riccardo Lichene