Cosa cambia su eFootball 2024 con l'aggiornamento 3.2

Konami ha rilasciato tutti i dettagli sul nuovo aggiornamento 3.2 per eFootball 2024. Con questi nuovi contenuti, eFootball 2024 introdurrà una serie di nuove funzionalità per migliorare l'esperienza in-game e portare il divertimento a un nuovo livello. L’inedita modalità "My League" vedrà i giocatori partecipare a campionati di tutto il mondo e affrontare la stagione contro club controllati dall'IA .

Poi, sono state apportate delle migliorie alla modalità Co-op: gli utenti potranno ora giocare da soli, unendosi ad altri giocatori nelle match room e creando così nuovi legami nei match 3v3. Sono stati introdotti anche nuovi mini-game giornalieri, affrontabili al login, che permetteranno agli utenti di vincere premi giornalieri e mensili.

Infine, KONAMI ha presentato la nuova formattazione dei tornei eFootball Championship. Nel 2024 si terranno due eventi: l'eFootball Championship Open (nel suo formato abituale) e il nuovo formato eFootball Championship Club Event.

Come funziona My League di eFootball

My League è una nuova modalità di gioco di eFootball 2024. Gli utenti giocheranno contro l'IA una stagione alla volta utilizzando il proprio Dream Team e potranno aggiungere alla propria squadra calciatori in prestito dalla squadra selezionata nel campionato (ad esempio, il Milan nel campionato italiano). I match saranno, poi, caratterizzati da meteo variabile (che rispecchierà le condizioni atmosferiche della città in cui si disputa la partita) e da speciali celebrazioni, riservate a chi si aggiudicherà il trofeo conquistando la vetta della classifica. Questa modalità di gioco potrà essere giocata tutte le volte che si vuole e sarà possibile cambiare campionato dopo aver completato la stagione.

Le novità della Co-op Event Room di eFootball 2024

La modalità Co-op è stata ampliata per consentire agli utenti di divertirsi da soli o con gli amici. Sarà possibile unirsi ad altri solo player per creare squadre da tre e divertirsi insieme. In più, i giocatori potranno interagire in-game utilizzando emoji per reagire agli eventi durante le partite. Dal 7 al 21 dicembre, tutti coloro che giocheranno in modalità Co-op potranno ricevere premi esclusivi, tra cui 4 Skill Training Programm utili per migliorare i propri Dream Team.

Funzionalità e ricompense del nuovo Log-in mini-game di eFootball

Ogni giorno, gli utenti potranno sfidare sé stessi in facili mini-game (come segnare un rigore) vincendo oggetti che contribuiranno al miglioramento dei Dream Team o guadagnando nuovi calciatori. Completando un numero consecutivo di mini-game giornalieri nel corso dello stesso mese sarà possibile ottenere preziose ricompense, come la possibilità di sbloccare calciatori Epici.

Ecco la nuova abilità di eFootball Blitz Curler

Questo aggiornamento introduce anche una nuova abilità che farà la felicità di tutti gli attaccanti. L'abilità "Blitz Curler" consentirà di effettuare tiri precisi e controllati con rotazione verticale quando si usa il piede dominante del proprio calciatore e l’indicatore di potenza è superiore al 50%.

eFootball Championship si evolve

L'eFootball Championship 2024 inaugurerà un nuovo capitolo per i tornei ufficiali eSports della serie eFootball. Mentre l'eFootball Championship Open rimarrà invariato, KONAMI annuncia l’arrivo di un nuovo torneo: l'eFootball Championship Club Event. I Club Event vedranno gli utenti di tutto il mondo competere in-game per diventare il top fan di ciascuno dei club partecipanti. Dopo una prima fase di qualificazioni online per ogni regione, i vincitori regionali si riuniranno per una finale che deciderà chi rappresenterà il club alle finali mondiali. Il primo Club Event - eFootball Championship 2024 FC Barcelona - inizierà lunedì 11 dicembre. Per tutto il periodo del torneo saranno disponibili premi in-game, come carte Big Time in edizione speciale e merchandising del club in palio per gli amanti di eFootball e del calcio.