FC 24: ecco le statistiche a 3 mesi dal lancio, grande impatto delle calciatrici

FC 24 ha fatto il suo debutto come franchise quest'anno ed è rimasto saldamente in cima alle classifiche dei giochi più popolari d'Italia. Anche a livello globale il sostituto di FIFA è riuscito a mettere insieme dei bei numeri, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo delle calciatrici all'interno di Ultimate Team. Sono 772 milioni, infatti, le carte giocatrice messe in campo negli 11 di partenza in altrettante partite della Modalità Ultimate Team.