Dialga e Palkia nella Forma Originale: come averli in Pokémon GO

Dialga e Palkia nella Forma Originale sono stati scoperti in Pokémon GO e potrete incontrarli per la prima volta durante le anomalie spaziotemporali nel Tour di Sinnoh di Pokémon GO. L’arrivo di questi Pokémon Leggenda attraverso il tempo e lo spazio, poi, ha introdotto un nuovo fenomeno: gli effetti avventura . Questi sono bonus temporanei vi aiuteranno nelle avventure in Pokémon GO e vengono attivati da potenti attacchi Pokémon che possono essere usati al di fuori della lotta. È stato rilevato che gli effetti avventura si verificano quando Dialga nella Forma Originale usa Fragortempo e quando Palkia nella Forma Originale usa Fendispazio .

Pokémon in arrivo

Dialga nella Forma Originale, il Pokémon del Tempo, e Palkia nella Forma Originale, il Pokémon dello Spazio, faranno il loro debutto in Pokémon GO nei raid di livello cinque durante le anomalie spaziotemporali nel Tour di Sinnoh in Pokémon GO. Gli Allenatori e le Allenatrici sprovvisti di biglietto del Tour di Pokémon GO di Sinnoh: Los Angeles attivo o di un pacchetto per la sessione di gioco in città possono partecipare ai raid con Dialga e Palkia nella Forma Originale, ma non potranno incontrarne uno cromatico o uno che conosca il suo attacco speciale fino al Tour di Pokémon GO di Sinnoh: globale.

Che cos'è l'Effetto avventura: Fragortempo

Gli Allenatori e le Allenatrici che incontreranno e sconfiggeranno Dialga nella Forma Originale in un raid avranno la possibilità di catturarne uno in grado di usare l’attacco caricato Fragortempo. Usando 5.000 polvere di stelle e 5 caramelle Dialga, potrete attivare l’effetto avventura associato a Fragortempo che vi consentirà di distorcere il tempo per 6 minuti e di mettere in pausa il timer dei seguenti oggetti: Aroma, aroma avventura giornaliera, Fortunuova e Pezzi Stella.

Potete estendere il timer dell’effetto avventura Fragortempo di 6 minuti alla volta usando più polvere di stelle e caramelle Dialga. Il timer può essere esteso fino a due ore ogni volta che toccate Usa e per aggiungere altro tempo, per un totale di 24 ore, potete toccare Usa di nuovo. Una volta terminato Fragortempo, il timer su qualsiasi oggetto attivo continuerà a scorrere. Fragortempo non può essere attivato contemporaneamente a qualsiasi altro effetto avventura.

Che cos'è l'Effetto avventura: Fendispazio

Gli Allenatori e le Allenatrici che incontreranno e sconfiggeranno Palkia nella Forma Originale in un raid avranno la possibilità di catturarne uno in grado di usare l’attacco caricato Fendispazio. Usando 5.000 polvere di stelle e 5 caramelle Palkia, potrete attivare l’effetto avventura associato a Fendispazio che vi consentirà di distorcere il tempo per 10 minuti e di incontrare Pokémon selvatici a una distanza maggiore.

Potete estendere il timer dell’effetto avventura Fendispazio di 10 minuti alla volta usando più polvere di stelle e caramelle Palkia. Il timer può essere esteso fino a due ore ogni volta che toccate Usa e per aggiungere altro tempo, per un totale di 24 ore, potete toccare Usa di nuovo. Una volta terminato Fendispazio, potrete incontrare i Pokémon selvatici solo entro i normali limiti di distanza. Fendispazio non può essere attivato contemporaneamente a qualsiasi altro effetto avventura.

Arriva il Tour di Sinnoh di Pokémon GO

Durante il Tour di Sinnoh di Pokémon GO incontrerete Dialga e Palkia nella Forma Originale all'interno dei raid di livello cinque durante le anomalie spaziotemporali. Gli Allenatori e le Allenatrici che parteciperanno al Tour di Pokémon GO di Sinnoh: globale avranno la possibilità di incontrare questi Pokémon con i relativi attacchi speciali: la versione dell’evento scelta influenzerà le vostre possibilità. Scegliendo la versione Diamante, potrete incontrare un Dialga nella Forma Originale che conosce Fragortempo. Scegliendo la versione Perla, potrete incontrare un Palkia nella Forma Originale che conosce Fendispazio.

-di Riccardo Lichene