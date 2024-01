Red Bull: a Londra il primo torneo di Tekken 8 in anteprima, ecco le nostre interviste

Il Red Bull Pindrop di Tekken 8 , in collaborazione con Bandai Namco, torna questo weekend a Londra per dare alla community inglese dei picchiaduro l'opportunità di provare l'ultimo capitolo dell'iconica serie di giochi di combattimento. La competizione si terrà alla Red Bull Gaming Sphere di Londra il 20 gennaio e offrirà ai fan uno sguardo approfondito a Tekken 8 prima del suo lancio il 26 gennaio 2024.

L'hub del gaming londinese subirà un'ampia trasformazione, immergendo i partecipanti nel mondo ricco di azione del leggendario picchiaduro assumendo l'aspetto di una lobby della Tekken Fight Lounge. Questo evento in live streaming e dal vivo promette ai fan un primo sguardo all'ultimo capitolo del franchise, ponendo le basi per uno spettacolo memorabile una settimana prima del lancio.

Il Red Bull Pindrop di Tekken 8 inizierà con una trasmissione in diretta su Twitch venerdì 19 gennaio alle 18:00 regalando ai fan una giornata ricca di contenuti da tema picchiaduro. La trasmissione sarà condotta dai migliori talenti della community di giochi di combattimento (FGC) Hassan "Spag" Farooq, Ryan "Bubsy" Sinclair e Steven "Tasty Steve" Scott e conterrà interviste esclusive con il direttore di Tekken 8 Katsuhiro Harada e il produttore Michael Murray.

"Penso sia un'evento assolutamente incredibile che, come Tekken 8 più in generale, riuscirà a unire un sacco di persone nel mondo dei picchiaduro", ci ha raccontato Bubsy in un'intervista. "Tekken 8 sta continuando ciò che è iniziato con Tekken 7 ovvero un'ampliamento della base dei giocatori considerevole. In questo gioco, poi, c'è così tanto di nuovo che persino i veterani avranno una montagna da scalare se vogliono arrivare in cima al mondo delle competizioni".

Nel corso della giornata del 20 gennaio, poi, gli spettatori potranno assistere al gameplay di Tekken 8 con al centro i personaggi del gioco e le ultime novità sulla Modalità Storia e la Modalità Pratica. Debutterà anche l'Arcade Quest, una nuovissima modalità per giocatore singolo in cui i giocatori possono cimentarsi e imparare a giocare a Tekken mentre la storia del loro avatar progredisce. A completare la live streaming ci saranno una serie di partite di esibizione costellate di stelle, che manterranno il pubblico con il fiato sospeso mentre i giocatori professionisti provano il nuovo gioco.

Una delle migliori giocatrici che saranno presenti è Jeannail "Cuddle_Core" Carter, player per la Red Bull, a cui abbiamo fatto qualche domanda per capire cosa ne pensa del gioco e del futuro della scena competitiva. "Da professionista", ci ha detto, "ci sono state parecchie cose a cui mi sono dovuta abituare la prima volta che ho provato Tekken 8. Ci sono nuove mosse per la mia main, l'heat system da imparare da capo e tutta una serie di altre piccole cose che non vedo l'ora di provare".

L'ecosistema di Tekken è fiorito molto con il settimo capitolo e viste tutte le innovazioni per aiutare i nuovi giocatori che verranno introdotte con l'ottavo, c'è molta aspettativa per quanto riguarda l'allargarsi della scena competitiva. "Con Tekken 8 credo che ci sarà ancora più gente e ancora più nuovi arrivati nell'ecosistema competitivo. La mancanza di strumenti per allenarsi era uno dei fattori che più tenevano lontano dal professionismo, ora, con tutto ciò che arriverà con l'8, credo che moltissimo cambierà. Anche solo grazie all'introduzione dell'Heat System, ogni personaggio ha qualcosa da dare, qualcosa con cui difendersi e con cui aggredire l'avversario".

Il Pindrop sarà un'ottima occasione per vedere come i professionisti si muovo all'interno del nuovo videogioco firmato Bandai di cui non vediamo l'ora di vedere il primo incontro ufficiale. "Dal Red Bull Pindrop voglio principalmente imparare gli approcci degli altri giocatori, avere più tempo con il gioco e capire come migliorare i miei stili di gioco. Voglio in qualche modo presentarmi al videogioco con cui passerò così tanto tempo nei prossimi anni".

Dopo l'evento in live streaming, la Red Bull Gaming Sphere aprirà le sue porte al pubblico per una giornata di accesso speciale gratuita domenica 21 gennaio 2024. I fan di Tekken in tutto il Regno Unito potranno scoprire le ultime novità sul gioco, provarlo e persino sfidare i campioni degli showmatch tenutisi i giorni precedenti.

-di Riccardo Lichene