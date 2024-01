Pokémon GCC: ecco Torterra, Grotle e Turtwig in anteprima da Cronoforze

Scarlatto e Violetto Cronoforze (ve la raccontiamo nel dettaglio qui ) si prospetta come un discreto scossone al meta competitivo del gioco di carte collezionabili dei Pokémon. Oltre al ritorno delle carte Asso tattico, questa espansione vedrà l'aggiungersi di molti nuovi Pokémon ex tra cui Torterra ex , che possiamo mostrarvi in anteprima insieme a tutta la sua linea evolutiva che inizia con Turtwig e continua con Grotle.

Come punto di partenza, Turtwig promette già benissimo perché ha un'abilità che gli permette di resistere ai danni e vi darà il tempo di accumulare energie su di lui. Il suo attacco, per l'effetto che ha, è esageratamente costoso ma non useremo questo Pokémon in fase offensiva.

Grotle è un'ottimo mostro portatile di passaggio, ha una discreta quantità di PS, ha un piccolo attacco che costa poco e, se siete riusciti a farlo arrivare a 3 energie, oltre a infliggere 50 danni può continuare ad assorbire i colpi in arrivo in attesa che arrivi la sua terza evoluzione che, sia in termini di resistenza che di attacco è un vero colosso.

Non facciamo fatica a vedere Torterra protagonista di un mazzo forse non di primissimo livello ma sicuramente capace di farvi divertire a una serata con gli amici. Il suo attacco di base, se avete una panchina fornita, può infliggere molti danni mentre il suo attacco più potente (sorprendentemente economico per il suo effetto) non solo ha lo stesso costo di quello dei Pokémon precedenti, quindi è probabile che sia già pronto nonappena entra in campo, ma infligge 150 danni e ne cura 50.

Ora non ci resta che aspettare l'uscita di Scarlatto e Violetto Cronoforze per vedere quali altre sinergie possiamo individuare per un eventuale mazzo Torterra e quali carte Asso tattico si abbinano alla perfezione al suo stile di gioco.

-di Riccardo Lichene