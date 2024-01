Ecco come cambierà Halo Infinite nel 2024

Addio Stagioni, benvenute Operazioni. Il direttore della community Brian Jarrard, durante una diretta streaming dedicata al 2024 del gioco, ha detto che il team “si sta allontanando dal modello stagionale”. Fino ad ora, i nuovi contenuti di Halo Infinite sono arrivati in grossi blocchi a diversi mesi di distanza uno dall'altro. Le Operazioni, a partire da “Spirit of Fire” quando uscirà il 30 gennaio, saranno drop di contenuti più moderati con solo 20 livelli di mini-battle pass da conquistare. Insieme all'operazione, arriveranno come contenuti gratuiti per tutti i giocatori il Nucleo dell'armatura Mark IV (direttamente da Halo Wars), la possibilità di equipaggiare spalle di set diversi e una nuova mappa 4v4 chiamata Illusione.

Questo nuovo teatro di scontri avrà un layout completamente simmetrico, cosa che la farà apprezzare molto ai giocatori più competitivi. Il suo elemento distintivo sarà un corridoio lungo e stretto che collega direttamente i due spawn. Questo non solo darà il via a notevoli battaglie tra cecchini ma aggiungerà parecchio caos alla battaglia perché chi si trova nel corridoio diventa automaticamente invisibile. Dare più identità a ciascuna mappa è un ottima idea per rendere le competizioni più interessanti e varie.

L'elemento che più spronerà i fan a tornare nel multiplayer di Halo Infinite, però, sarà senza dubbio l'arrivo di una skin che trasformerà il fucile d'assalto (che attualmente ricorda quello apparso in Halo Reach nel 2010) nell'arma primaria di Halo Combat Evolved. Purtroppo sarà una skin a pagamento e farà parte della versione premium dell'operazione Spirit of Fire che debutta il 30 gennaio.

Chi apprezza la Forgia sarà contento di sapere, poi, che sono in arrivo diverse nuove risorse con cui creare le proprie mappe personalizzate. Le prime, in arrivo il 30 gennaio, saranno a tema Covennant a cui andranno ad aggiungersi delle opzioni di personalizzazione dei colori. Sarà anche possibile replicare da una mappa all'altra i comportamenti complessi degli oggetti, cosa in precedenza inaccessibile. Ci sono anche oggetti a tema Flood in arrivo nella Forgia: basati sull'iconica fazione di non morti di Halo, questi asset sembrano particolarmente "umidi", come li ha definiti Jarrard durante la diretta streaming.

Le ultime novità in arrivo riguardano la modalità Big Team Battle che vedrà l'aggiunta di tre mappe della community alla rotazione di febbraio. In più sono in arrivo degli aggiornamenti per Husky Raid, Squad Battle e Firefight. Nel 2024, infine, arriverà un nuovo modo per selezionare le partite, simile al Match Composer di Halo: The Master Chief Collection, che vi consentirà di effettuare ricerche per categorie più ampie come il conteggio dei giocatori, il tipo di partite e altre playlist specifiche per modalità.

-di Riccardo Lichene