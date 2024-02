Warframe introdurrà Dante a marzo insieme a nuovi cosmetici TennoGen

I punti salienti del primo Devstream del 2024

Il primo nuovo Warframe del 2024 è Dante, maestro delle pagine della realtà. Il Warframe numero 56 è basato sulle classi di caster classici dehli MMO ed è accompagnato dalla sua nuova Exalted Weapon chiamata Noctua. Questo nuovo Grimorio rilegato da Dante annienta i nemici colpendoli con pagine spettrali e ricoprendoli con innumerevoli tagli di carta maledetti. Il Warframe Inaros, la tempesta di sabbia vivente, poi, riceverà una tanto attesa rielaborazione a marzo insieme a questo aggiornamento, con maggiori dettagli che sono in arrivo.

TennoGen farà anche un ritorno molto atteso in questo aggiornamento aggiungendo proposte appena approvate dello scorso anno. Questo programma di creazione collaborativa mette in contatto gli artisti della comunità con gli sviluppatori di Digital Extremes per dare vita a nuovi articoli cosmetici acquistabili in Warframe e condividere le entrate con gli artisti corrispondenti.

Anche la guida ufficiale allo stile TennoGen di Digital Extremes è stata aggiornata. Guardando al futuro, TennoGen ora accetta proposte di contenuto nell'iconico stile Entrati presentato nel recente aggiornamento Whispers in the Walls così come nelle versioni originali dei Warframe Dagath e Qorvex. Le proposte possono assumere la forma di qualsiasi tipo di cosmetico, tra cui skin per Warframe, skin per armi, accessori per l'operatore e skin per mezzi da sbarco tra gli altri.

Sono in arrivo anche nuovi cosmetici realizzati dagli sviluppatori, come la skin Deluxe del Warframe Styanax, anticipata con concept art durante lo streaming. Infine, l'accoglienza per il trailer di lancio di Gauss Prime è stata così positiva che il team ha rilasciato la sua traccia musicale originale, "Gauss: Redline", che è stata utilizzata nel corto cinematografico, gratuitamente per tutti: la trovate in streaming su YouTube e Bandcamp.