Che cos'è Faceit Watch la nuova piattaforma streaming per gli esports

Progettato in collaborazione con Znipe Esports come partner tecnico, Faceit Watch segna il primo importante lancio di un prodotto Faceit che va oltre il gameplay offrendo al suo pubblico un'esperienza di streaming unica su misura per l'utente.

Faceit Watch è dotata di un esclusivo selettore di visualizzazione multi-prospettiva in cui gli utenti possono guardare direttamente il loro giocatore preferito accanto allo streaming dell'evento principale. In più consente ai fan degli esports di mettere in pausa e riavvolgere, dà accesso a killcam e replay generati dal vivo dei momenti chiave, permette di regolare il volume dei caster e delle varie prospettive e disattiva gli spoiler. Questo permette agli utenti di personalizzare al massimo il modo in cui interagiscono con le competizioni in streaming.

All'inizio di quest'anno, Faceit ha annunciato la sua collaborazione con la Call of Duty 2024 Challengers Season e la partnership con Overwatch, che mirano a far crescere la comunità di giocatori e fan competitivi sulla sua piattaforma. Il lancio di Faceit Watch fornirà un’esperienza visiva senza precedenti e creerà un nuovo modo per gli utenti di connettersi e godersi i contenuti con gli amici, avvicinando i fan. Consentendo agli utenti di osservare il punto di vista dei loro giocatori preferiti, Faceit Watch crea un nuovo ambiente in cui gli appassionati di esports possono discutere e dibattere, celebrare le vittorie e creare connessioni durature.

"La nostra missione in EFG è creare mondi che vanno oltre il gameplay. Faceit Watch rappresenta un nuovo capitolo per la piattaforma poiché va oltre l'ambiente competitivo in cui giocare e offre ai fan molteplici modi per interagire con i loro giochi preferiti", ha affermato Warren Leigh, Senior Vice Presidente del prodotto piattaforme digitali, di ESL Faceit. "Sulla piattaforma Faceit, da oltre un decennio abbiamo una visione impareggiabile delle esigenze e delle sfumature di questa community e, insieme a Znipe Esports, abbiamo progettato Faceit Watch per soddisfarle. Non vediamo l'ora di sentire il primi feedback dopo Katowice continuando a sviluppare e ottimizzare Watch insieme a loro."

Johan Ryman, CEO di Znipe Esports, ha aggiunto: "Siamo onorati ed entusiasti di far parte di questa iniziativa di EFG e del loro impegno nei confronti della comunità degli esports e attendiamo con impazienza i primi risultati dei nostri sforzi congiunti per creare il miglior sito di streaming per gli esports della categoria".

Finora oltre 100.000 spettatori si sono sintonizzati su Faceit Watch durante i play-in dell'IEM Katowice, che si concluderà questo fine settimana e vedrà le migliori squadre di Counter-Strike 2 e i migliori giocatori di Starcraft 2 del mondo sfidarsi per una fetta del montepremi da 1 milione di dollari. Faceit Watch è ora disponibile per tutti a questo link dove è già live l'IEM Katowice con le sue competizioni di Counter Strike 2 e Starcraft 2.

-di Riccardo Lichene