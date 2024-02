Ecco le abilità del nuovo Warframe Dante spiegate

Dante, il 56° Warframe di Digital Extremes, è stato il protagonista dell'ultimo Devstream mensile che ha fatto luce sulle sue abilità. Insieme alle magie di questa versione alternativa del Sommo Poeta è stato mostrato un nuovo tipo di missione e maggiori dettagli sulla rielaborazione del Warframe Inaros, oltre ad altri miglioramenti della qualità della vita in programma per i prossimi mesi. Dando il via ai festeggiamenti per l'undicesimo anniversario di Warframe, il team di sviluppo ha anche dettagliato i piani per festeggiare di persona al PAX East il mese prossimo.

Dante, maestro delle pagine della realtà, può evocare la sua Exalted Weapon, un devastante Tomo chiamato Noctua, con cui sostituire qualsiasi arma secondaria attualmente equipaggiata. Potrete così lanciare versi di luce o oscurità per aumentare la salute massima degli alleati o estrarre aghi taglienti fatti di sangue per infliggere danni da taglio ai nemici vicini. Ispirato ai classici "caster mage" degli MMO, lo schema delle abilità utilizzate ha il potere di cambiare l'abilità finale della combo di incantesimi, Final Verse. In più potrete concedere agli alleati le vostre copie a tiratura limitata di Noctua o evocare dei Paragrimm, creature giganti simili a gufi, per combattere al vostro fianco.

Potete, poi, lanciarvi con Dante nel Profondo Archimedea, un nuovo tipo di missione. Si tratta di una fusione di tre diversi tipi di missioni esistenti che devono essere giocati in successione senza interruzioni. La composizione di Profondo Archimedea cambierà ogni settimana, offrendo infinite nuove sfide da superare per ottenere alcune delle migliori ricompense di gioco fino ad oggi.

Qui potrete andare alla ricerca del nuovo nemico della fazione Murmur, l'avido loot goblin Gruzzling, per rubare il suo generoso bottino. Saranno inoltre disponibili nuove armi da ottenere nella missione Armatus: l'arma da mischia Ruvox, e il braccio-cannone secondario Onos.

Il Warframe ispirato alla tempesta di sabbia vivente, Inaros, riceverà una rielaborazione per ottenere un'abilità passiva più coinvolgente, inneschi di effetti di stato garantiti e modifiche generali al suo kit di base. Cambiamenti degni di nota includono rendere la meccanica Scarab Armor un'abilità a sé stante, la sostituzione di Devour con una tempesta di sabbia migliorata che scatena evocazione e velocità di movimento più elevate e, in particolare, garantisce alla ultimate Scarab Swarm la possibilità di evocare pericolosi alleati sabbiosi.

I fan di Warframe, poi, potranno seguire il prossimo Devstream di persona al PAX East per incontrare il team di sviluppo e Ben Starr (Final Fantasy XVI) la voce di Arthur, protagonista della prossima espansione Warframe: 1999. Il Devstream della PAX East andrà in onda in diretta sui canali Twitch di PAX e Warframe venerdì 22 marzo alle 15:00. Ci saranno altri annunci importanti per celebrare gli 11 anni di Warframe, incluso ciò che accadrà nel gioco prima che le cose tornino agli anni '90 entro la fine dell'anno.

“Sono passati più di cinque anni dall'ultima volta che siamo andati a un PAX!” ha affermato Megan Everett, direttrice della community per Digital Extremes. “Celebrare il nostro 11° anniversario sembra il modo perfetto per riconnetterci di nuovo con tutti i Tenno di persona. Stiamo portando tonnellate di informazioni su Dante e 1999 da condividere al nostro panel e grandi emozioni per il nostro evento dedicato alla community TennoVIP che è già tutto esaurito".

-di Riccardo Lichene