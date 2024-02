Magic: tutte le novità del MagicCon tra cui Fallout, Assassin's Creed e Modern Horizons

Wizards of the Coast è approdata nella Città del Vento in occasione del MagicCon: Chicago dove ha mostrato carte, illustrazioni e dettagli sui prossimi set di Magic: The Gathering , il gioco di carte collezionabili più popolare al mondo. Migliaia di giocatori e appassionati sono arrivati al McCormick Place Lakeside Center di Chicago per un fine settimana pieno di Magic, che ha riservato sorprese per tutti.

I fan si sono riuniti agli speciali panel di anteprima, che hanno rivelato informazioni sui titoli in uscita, incluso un primo sguardo a Banditi di Crocevia Tonante, Assassin's Creed, Modern Horizons 3 e Bloomburrow. Ecco tutte le informazioni su ciascun'espansione e le relative date di pubblicazione.

Fallout (data di uscita 8 marzo 2024)

Magic: The Gathering – Fallout celebra l’intera saga videoludica di Fallout, dal 1997 fino a Fallout'76. Il set rappresenta la prima visione moderna di alcuni dei classici giochi di Fallout, inclusi gli aggiornamenti ai personaggi e alle ambientazioni di Fallout e Fallout 2. Un set che rende omaggio alle radici di quel gioco di ruolo post-atomico ad alta energia e azione che è Fallout. Che vi uniate ad alcuni dei personaggi più famigerati di Fallout o scegliate di giocare nei panni di un sopravvissuto del Vault che combatte bande di predoni, supermutanti, mostri irradiati e robot prebellici, la vita nelle terre desolate non sarà facile.

La collaborazione tra Wizards of the Coast e Bethesda continua con i drop di Magic: The Gathering Secret Lair × Fallout, disponibili esclusivamente su MagicSecretLair.com. Questi tre drop di Secret Lair a tiratura limitata Secret Lair × Fallout: Vault Boy; Secret Lair × Fallout: Points of Interest; e Secret Lair × Fallout: S.P.E.C.I.A.L. saranno disponibili nelle edizioni normali ($ 29,99) e foil ($ 39,99).

Banditi di Crocevia Tonante (data di uscita 19 aprile 2024)

Banditi di Crocevia Tonante è l'espansione più selvaggia di Magic, che introduce un nuovo mondo a tema western che offre agli appassionati di Magic un'esperienza di gioco fantasy di frontiera e una storia di rapine ad alto contenuto di ottani con il ritorno di Oko, uno dei personaggi preferiti dai fan.

Modern Horizons 3 (data di uscita 14 giugno 2024)

Modern Horizons ritorna nel 2024 con Modern Horizons 3. I giocatori di Magic adorano i set di Modern Horizons per il suo formato draft gratificante e i suoi richiami nostalgici. I giocatori potranno aspettarsi tutto questo e molto altro ancora, come il ritorno di personaggi preferiti dai fan, emozionanti cambiamenti in alcune meccaniche molto usate e nuove carte Planeswalker a doppia faccia.

Assassin’s Creed (data di uscita 5 luglio 2024)

In collaborazione con Ubisoft, i Mondi Altrove porteranno coinvolgenti ed epiche avventure storiche direttamente da Assassin’s Creed a Magic: The Gathering. Il set di Assassin's Creed comprende la maggior parte dei giochi della saga pubblicati fino ad oggi, con carte meccanicamente uniche e ristampe che presentano nuove illustrazioni.

Bloomburrow (data di uscita 2 agosto 2024)

Gli appassionati di Magic potranno avventurarsi a Bloomburrow, un nuovo mondo di Magic, affascinante e accogliente, in cui è del tutto esclusa la presenza di esseri umani, ed è invece caratterizzato da un audace gruppo di avventurieri formato da animali antropomorfi, come scoiattoli, rane, ratti e conigli, che dovranno unirsi per una missione importante.

-di Riccardo Lichene