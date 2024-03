Come registrarsi su Warzone Mobile, data di uscita e tutto quello che c'è da sapere

Verdansk e Rebirth Island saranno le mappe di debutto di Warzone Mobile , un nuovo titolo battle royale per smartphone con progressione condivisa, Battle Pass, la lista degli amici e molto altro ancora. Call of Duty: Warzone Mobile sarà lanciato in tutto il mondo il 21 marzo .

Nel corso dell'ultimo anno, Call of Duty: Warzone Mobile è stato reso disponibile in versione limitata, permettendo agli sviluppatori di raccogliere feedback, risolvere bug e ottimizzare continuamente il gioco prima del lancio globale. Questo periodo di tempo si è rivelato prezioso e ha permesso al team di implementare decine di aggiornamenti importanti, risolvere i bug e aggiungere nuovi contenuti e funzionalità.

È quindi arrivato il momento di annunciare che questo nuovo titolo free-to-play di Call of Duty sarà disponibile in tutto il mondo dal 21 marzo 2024, sia su iOS che su Android. Al lancio saranno disponibili due mappe su larga scala: Verdansk e a Rebirth Island, le preferite dai fan, a cui si aggiungono una serie di mappe multigiocatore, come Shipment e Shoot House, e altre modalità.

Notizie e ricompense per la pre-registrazione

In occasione del Call of Duty Next, è stato annunciato che 45 milioni di giocatori si sono pre-registrati. Ora, grazie al supporto dei fan di tutto il mondo, è stata raggiunta quota 50 milioni di pre-registrazioni.

Per chi non l'avesse ancora fatto, i giocatori che si pre-registreranno per Warzone Mobile a questo link sbloccheranno le seguenti ricompense, da riscattare al momento del lancio:

? La Skin dell'operatore Ghost "Condemned";

? I progetti d’arma dell’M4 "Archfiend" e dell’X12 "Prince of Hell";

? L'adesivo "Foes Flame";

? L'emblema "Famiglio oscuro".

Su Warzone Mobile sarà possibile aumentare il livello delle armi e far crescere gli XP grazie a un sistema di progressione condiviso con le versioni console e PC di Warzone e Modern Warfare III. Basterà accedere con il proprio ID Activision e tutti i contenuti acquisiti in Modern Warfare III e Warzone verranno trasferiti senza problemi, diventando continuamente disponibili tra i giochi.

Caratteristiche condivise tra le varie piattaforme

Livello giocatore: l’XP del giocatore guadagnata su Warzone Mobile si trasferisce senza problemi su console e PC e viceversa, in modo che il livello del giocatore (e il prestigio) rimanga lo stesso indipendentemente dalla piattaforma.

Livello delle armi: far salire di livello le armi per guadagnare nuove mimetiche e accessori è una parte fondamentale dell'esperienza di Call of Duty. Con la progressione del livello dell'arma condivisa, è possibile continuare a macinare XP dell'arma sia a casa sia quando si è fuori.

Progressione del Battle Pass: Warzone Mobile offre una progressione del Battle Pass condivisa con Modern Warfare III e Call of Duty: Warzone su console e PC. Ciò consente di massimizzare il tempo di gioco per avanzare nei livelli in più modi e in maniera più efficiente. Anche i contenuti del BlackCell Battle Pass saranno accessibili su Warzone Mobile.

Tutti i bundle del negozio che saranno acquistati, tranne un piccolo numero di bundle esclusivi e quelli già in possesso di Call of Duty: Warzone e Modern Warfare III, saranno utilizzabili anche in Warzone Mobile e viceversa. Cercate l'etichetta "Connected" sui bundle per avere la conferma che sia compatibile con Modern Warfare III e Warzone.

La lista amici condivisa, con canali di chat e altro ancora, sarà disponibile su tutte le piattaforme. Warzone Mobile includerà anche funzioni social durante la partita: potrete ascoltare le comunicazioni dei nemici nelle vicinanze grazie alla chat di prossimità e anche le loro ultime parole, tramite la death chat dopo l'eliminazione.

Impostazioni di controllo e accessibilità

Le opzioni di controllo e accessibilità sono state progettate per un'esperienza mobile personalizzata, compreso il supporto per i controller. Quasi tutti gli elementi dell'interfaccia dei comandi possono essere personalizzati in base alle esigenze di ciascun giocatore, tra cui ampie regolazioni dell'HUD, impostazioni dettagliate del controller e opzioni grafiche che privilegiano le prestazioni, la grafica o un mix equilibrato.

Verdansk: Battle Royale da 120 giocatori

Dopo la distruzione di Verdansk, la mappa di debutto di Call of Duty: Warzone, i giocatori non vedevano l'ora di tornare nella città dove tutto è iniziato. Questa metropoli offre una moltitudine di aree da esplorare e da setacciare in cerca di loot e, potendo contare su partite fino a 120 giocatori, le battaglie sono destinate a essere frequenti. Anche su mobile c'è la seconda possibilità del Gulag, dove gli Operatori eliminati si battono per il privilegio di essere catapultati di nuovo nella partita.

Rebirth Island: Ritorno da 48 giocatori

Rebirth Island ha cambiato l'esperienza di giocare un Battle Royale quando è stata lanciata, offrendo una mappa di dimensioni ridotte per un'azione non-stop. Si può combattere all'interno del complesso carcerario centrale o spostarsi lungo i bordi esterni dell'isola, passando da un edificio all'altro o esponendosi maggiormente ai rischi di essere colpiti dalla distanza. Le partite qui utilizzano le regole di Ritorno, in base alle quali i giocatori possono tornare in partita finché uno dei loro compagni di squadra è ancora vivo sulla mappa, saltando il Gulag a favore di un ritorno all'azione il più rapido possibile.

Multigiocatore

Sebbene il Battle Royale sia la modalità principale di Call of Duty: Warzone Mobile, il supporto multigiocatore consente ai player di cimentarsi nella classica azione di Call of Duty, attraverso diverse mappe e modalità multigiocatore, tra cui, ma non solo, Shipment, Shoot House e Scrapyard. Potrete gettarvi nella battaglia anche dal vostro smartphone con una serie di modalità classiche come Deathmatch a squadre, Dominio, Uccisione confermata e Cerca e distruggi, comprese le varianti Hardcore.

