Warzone: la Stagione 2 Reloaded è qui con tante novità, eccole nel dettaglio

Sulla scia del corposo aggiornamento di contenuti della Stagione 2 , l'aggiornamento di metà stagione è arrivato su Call of Duty . É ora possibile entrare in battaglia in una mappa multigiocatore 6v6 compatta e caotica, esplorare le varianti più rigogliose e inquietanti delle mappe e prepararsi alle modalità di gioco Bounty e Juggermosh. I giocatori potranno affrontare anche una nuova missione di Zombi, una nuova spaccatura dell’Etere Oscuro e un nuovo Signore della Guerra . Inoltre, sarà possibile esplorare un nuovo Punto di interesse mobile su Fortune's Keep , sbloccare due nuove armi e nuove parti Aftermarket, partecipare a nuovi eventi e sfide stagionali e molto altro ancora.

I contenuti della Stagione 2 Reloaded in arrivo su Modern Warfare 2

I giocatori che si sono schierati per la prima volta su Das Haus sotto forma di struttura di addestramento in Call of Duty: Vanguard la troveranno un po' diversa nella sua riedizione in Modern Warfare 3. Per la Stagione 2 Reloaded, infatti, la mappa iconica e compatta è stata reinventata e situata sulla cima di un grattacielo nelle vicinanze di Highrise. Il layout è caotico proprio come lo ricordate e premia gli operatori che rimangono sull'offensiva e non si arrendono.

Nuova playlist e varianti della mappa: Vortex - Decay's Realm

I regni misteriosi all'interno del Vortice si espandono con l'aggiunta di Airborne e Skidgrow insieme a Tetanus, Sporeyard e Satan's Quarry. Entrando nella playlist Vortex: Decay's Realm potrete competere sulle nuove varianti della mappa tra Team Deathmatch, Domination, Kill confirmed e Hardpoint. Due mappe, Terminal e Skid Row, poi, sono state reimmaginate una coperta di infestazioni aliene, l'altra reclamata dalla natura un po' alla The Last of Us.

Nuove modalità: Bounty, Juggermosh

In Bouty affronterete i nemici in una modalità di gioco in stile Team Deathmatch in cui i giocatori hanno vite illimitate e vince la prima squadra che raggiunge il limite di punteggio basato sulle kill. In Bounty, tuttavia, il più grande slayer di ogni squadra verrà designato come HVT (bersaglio di alto valore). L'HVT di ciascuna squadra porta una bandiera ed è evidenziato affinché tutti possano vederlo e assegna punti extra quando viene eliminato.

In Juggermosh, invece, verrete lanciati sul campo di battaglia nei panni di imponenti Juggernaut vestiti con skin a tema Space Marines ispirate all'universo di Warhammer 40.000. Queste sono completamente visibili in terza persona per l'intera partita, nelle modalità Uccisione confermata e Dominazione.

All'inizio di una partita, entrerete nei panni di un Juggernaut ispirato agli Ultramarines vestito con l'armatura potenziata "Ultramar's Vengeance" o di uno Space Marine degli Angeli Sanguinari racchiuso nell'armatura potenziata "Ira di Baal". Questa skin per armatura offre le stesse capacità di una serie di uccisioni Juggernaut Recon e ogni giocatore è equipaggiato con queste tute protettive elaborate e avanzate.

L'obiettivo è entrare in possesso dell'arma da mischia OHK (uccisione con un colpo): una spada a catena lacerante che si trova al centro della mappa. Afferrando l'armatura dei nemici caduti potrete riparare la vostra e mirando alla testa infliggerete danni ancora maggiori. In questa modalità, tutti i giocatori mostreranno una barra della salute sopra le loro teste così ogni squadra potrà coordinarsi meglio per concentrare il fuoco sull'anello più debole del combattimento.

I giocatori che acquisteranno il Tracer Pack: Warhammer 40,000 Space Marines Bundle, oltre ai cosmetici per operatori che vedete qui sopra, riceveranno permanentemente le skin "Ultramar's Vengeance" e "Baal's Wrath" Blood Angels Space Marine per la serie di uccisione Juggernaut Recon, come parte dell'offerta. Chiunque entri nella modalità di gioco Juggermosh a tempo limitato vestirà un'armatura atomica ispirata al 41° millennio ma solo i giocatori che acquistano il pacchetto riceveranno queste skin Killstreak in modo permanente, al termine della modalità Juggermosh.

Zombi continua ad aggiornarsi con la Stagione 2 Reloaded

La storia continua per l'Operazione Deadbolt nella Stagione 2 Reloaded. L'Etere Oscuro si sta avvicinando di nuovo e porta con sé nuovi nemici. L'Operazione Deadbolt ha il compito di indagare su una nuova anomalia nella prossima missione Storia di Modern Warfare Zombi. Terminus Outcomes sta diventando più audace e ha seguito la vostra squadra nell'etere oscuro. Affidatevi alla vostra guida esperta, Sergei Ravenov, per valutare la situazione, sconfiggere i mercenari e sopravvivere all'etere oscuro.

Dopo aver completato la nuova missione della storia, vi aspetta una nuova esperienza nella Fenditura dell'etere oscuro. tenete gli occhi aperti, seguite gli indizi criptici e completate le attività a tempo per sbloccare l'accesso al Rift Gate. Una volta dentro, completate le sfide e sopravvivete per guadagnare ambite ricompense, come la chiave del bruciasangue e altro ancora.

Keres, uno specialista in guerra chimica letale e sfuggente, è pronto a sfidare anche le squadre più preparate. Coloro che saranno abbastanza coraggiosi da affrontarla la troveranno nella Killhouse della base militare di Orlov. Andate preparati e avvicinatevi con estrema cautela: aspettatevi che la sua fortezza sia ben difesa da soldati, cecchini, torrette, trappole e granate di gas velenoso. Le maschere antigas sono altamente raccomandate.

Violare la fortezza è solo il primo ostacolo. All'interno, un nuovo composto di gas diffuso in tutta la struttura disturberà numerosi sensori e i mirini di armi termiche. Una volta arrivato il momento di affrontare Keres, preparatevi a combattere non solo contro il suo carico di armi balistiche, ma anche contro la sua caratteristica cortina fumogena velenosa e altre armi biologiche.

Warzone e le novità in arrivo con la Stagione 2 Reloaded

La prima grande novità in arrivo su Warzone con l'aggiornamento Reloaded della Stagione 2 è un punto di interesse mobile chiamato Vascello da Ricerca. Saliteci non appena lo avrete individuato, perché questo PDI mobile rimane in movimento durante i primi due minuti di una partita, prima di gettare l'ancora in una delle poche posizioni predeterminate.

Tenete gli occhi aperti per individuare gli operatori nemici che stanno esplorando la nave che è dotata di più livelli, nonché di un proprio eliporto e ascensori. Una volta che sarete sulla nave da ricerca, è una buona idea requisire l'imbarcazione e utilizzare l'attrezzatura a bordo. Potrete infatti accedere a una stazione di decontaminazione, acquistare oggetti unici ed esclusivi dalla Buy Station, suonare il clacson della nave parcheggiare il vostro elicottero sull'eliporto o esamina il pieno di bottino.

Se vi ritroverete bloccati dai cecchini nemici rintanati in un edificio, poi, potrete tirare fuori il binocolo e prendere di mira l'edificio con la nuova serie di uccisioni Bunker Buster. Una volta attivata, verrà lanciato un missile che cadrà sull'edificio, scatenerà un'esplosione attraverso più piani e lascerà una colonna di gas che renderà la posizione inutilizzabile.

Sul campo, poi, potrete fare affidamento sulla nuova stazione di decontaminazione portatile per eliminare il gas in caso di emergenza. Emettendo una nuvola di sostanze chimiche che contrasta gli effetti corrosivi del gas circolare viene creata una zona sicura temporanea per tutti gli operatori all'interno della sua area di effetto, questa, però, sarà visibile anche sulla mappa affinché tutti gli operatori possano vederla. Tenete presente che la durata di questo potenziamento sul campo si riduce dopo la sesta riduzione del cerchio.

Le nuove armi in arrivo su Call of Duty con la Stagione 2 Reloaded

Il Soulrender è una nuova arma da mischia cerimoniale capace di tagli affilatissimi e di letali azioni corpo a corpo nei combattimenti ravvicinati. Il Soulrender offre rapidi attacchi taglienti tramite il pulsante Mira insieme al suo attacco primario più pesante; tenendo premuto il pulsante di fuoco, poi, potrete caricare un colpo pesante e rilasciatelo per abbattere il nemico con un colpo devastante. Potrete sbloccarlo tramite una serie di sfide nel nuovo settore di metà stagione del Battle Pass della Stagione 2.

Camerato in 7.62, il fucile da battaglia SOA Subverter è ottimo per dominare a distanze medio-lunghe grazie a una bassa cadenza di fuoco e un rinculo prevedibile. Con un raggio di danno effettivo fino a 25 metri e la cadenza di fuoco più alta della sua classe, vale la pena considerare il SOA Subverter come la nuova arma principale (loadout in arrivo non preoccupatevi). Il SOA Subverter, infine, introduce tre nuove mimetiche per armi: Fjord, Tidepool e Dopamine, accessibili completando le sfide di gioco specifiche di SOA Subverter. Per sbloccarlo dovrete completare la la sfida settimanale a lui dedicata.

-di Riccardo Lichene